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Descontinuado
ORD7105C/10
O rádio Original
Deixe este rádio Original da Philips completar a sua experiência de audição. Concebido com o estilo do emblemático rádio de 1955 da Philips, reproduz e carrega iPods e iPhones e possui um sintonizador estéreo FM.
Bege
Base para iPod/iPhone
Inspirado no rádio Original de 1955 - Este original rádio transporta para o presente os elementos emblemáticos do rádio lendário da Philips de 1955, também conhecido como Philetta "254". Na altura, este rádio compacto surpreendeu o público pela simplicidade do seu design, pela qualidade do som e pela recepção cristalina. A experiência da Philips na criação de rádios remonta a 1927. Ao longo das décadas, muitos modelos de rádios tornaram-se ícones famosos e itens de coleccionador.
Uma porta de ligação de mola com design inteligente permite uma ligação sem esforço de qualquer iPod ou iPhone, sem adaptadores especiais. Para além disso, funciona até quando os estojos mais protectores estão colocados – basta ligar o iPhone ou iPod à base, exactamente no estado em que se encontra. Agora pode desfrutar da sua música sem quaisquer confusões.
3.0
de 5
1
Avaliaç.
Kayan123
03/08/2014
Nederland
Het idee achter het toestel is goed.
Het toestel is een prima audiotoestel, ware daar niet de ingewikkelde instelling van de preset FM - zenders. Het is een crime! Blijkbaar is het toestel ontworpen om als docking-station te dienen. Als docking-station voldoet het toestel prima. Bij de meertalige beschrijving ontbreekt een Nederlandse-beschrijving. Dit is zeer lastig. Door de moeilijke instelling van de FM-zenders gebruikt schrijver dezes het toestel hoofdzakelijk als oplaadtoestel van de iPhone en het luisteren van muziek via de iPhone.
Esta avaliação foi feita para ORD7105C Original-radio
Esta avaliação foi feita para ORD7105C Original-radio