ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Imagem principal
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Imagem principal

Descontinuado

Sistema micro de som clássico

OTT2000B/12

3.5

| (12) Críticas

Reproduza novamente os seus LP

O prato Original relembra o lendário gira-discos Philips AG4131 de 1965 e está equipado com um altifalante de alta eficiência, um prato equilibrado de forma dinâmica, uma transmissão sem fios Bluetooth e ripagem USB para gravação em MP3.

Ver todos os benefícios

com o prato e a transmissão de música sem fios

Reproduza novamente os seus LP

  • Bluetooth®

  • Prato para discos LP em vinil

  • Extrair LP, CD, FM para USB

  • 4 W

Sintonização digital FM com estações programadas

Sintonização digital FM com estações programadas

Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.

USB Directo para reprodução fácil de música em MP3

USB Directo para reprodução fácil de música em MP3

Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.

Reinterpretação contemporânea do design retro emblemático

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.5

de 5

12

Críticas

2

17/12/2016

España

España

Regreso al sonido del vinilo

Es fantástico poder recuperar los vinilos que estaban acumulando polvo en mi estantería. El diseño es precioso y todas las prestaciones adicionales funcionan a las mil maravillas, reuniendo en un mismo dispositivo lo antiguo y lo moderno (USB, conexión Bluetooth) A tener en cuenta: cuidado con los discos que hacen "olas" porque no los vais a poder disfrutar ya que saltan. Las ediciones estilo "picture disc" tampoco son reproducibles porque la aguja resbala.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OTT2000B Microcadena clásica

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OTT2000B Microcadena clásica

04/02/2016

België

België

Comprador verificado

gevonden

we zochten een toestel die mogelijk maakten om LP te draaien en op te nemen zonder PC aan te sluiten.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OTT2000B Classic-microgeluidssysteem

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OTT2000B Classic-microgeluidssysteem

25/09/2017

España

España

Excelente Diseño

Excelente diseño, varias funcionalidades, fácil uso. La calidad del sonido es regular.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OTT2000B Microcadena clásica

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OTT2000B Microcadena clásica

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis