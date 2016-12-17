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Descontinuado
OTT2000B/12
Reproduza novamente os seus LP
O prato Original relembra o lendário gira-discos Philips AG4131 de 1965 e está equipado com um altifalante de alta eficiência, um prato equilibrado de forma dinâmica, uma transmissão sem fios Bluetooth e ripagem USB para gravação em MP3.
Bluetooth®
Prato para discos LP em vinil
Extrair LP, CD, FM para USB
4 W
Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.
Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.
3.5
de 5
12
Críticas
SuperMarioBros
17/12/2016
España
Regreso al sonido del vinilo
Es fantástico poder recuperar los vinilos que estaban acumulando polvo en mi estantería. El diseño es precioso y todas las prestaciones adicionales funcionan a las mil maravillas, reuniendo en un mismo dispositivo lo antiguo y lo moderno (USB, conexión Bluetooth) A tener en cuenta: cuidado con los discos que hacen "olas" porque no los vais a poder disfrutar ya que saltan. Las ediciones estilo "picture disc" tampoco son reproducibles porque la aguja resbala.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OTT2000B Microcadena clásica
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OTT2000B Microcadena clásica
dinav
04/02/2016
België
Comprador verificado
gevonden
we zochten een toestel die mogelijk maakten om LP te draaien en op te nemen zonder PC aan te sluiten.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OTT2000B Classic-microgeluidssysteem
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OTT2000B Classic-microgeluidssysteem
FRADAN
25/09/2017
España
Excelente Diseño
Excelente diseño, varias funcionalidades, fácil uso. La calidad del sonido es regular.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OTT2000B Microcadena clásica
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OTT2000B Microcadena clásica