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        Software de PC para PhotoFrame

        PCSW200/00

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        Software de PC para PhotoFrame, para actualização gratuita automática ou através de www.philips.com/support

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        Software de PC para a sua PhotoFrame

        Ver e gerir as suas fotos/os seus álbuns no PC e na PhotoFrame

        O PhotoManager é um software de gestão de fotografias para o seu computador que é iniciado automaticamente quando a sua PhotoFrame é ligada ao computador através de USB2. Permite-lhe ver e gerir os seus álbuns e as suas fotografias, lado a lado, tanto no PC como na PhotoFrame. O PhotoManager funciona com Windows 2000, XP e Windows Vista. O software será compatível com o iPhoto e disponível para Mac OS por volta de Setembro de 2007.

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