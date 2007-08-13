Ver e gerir as suas fotos/os seus álbuns no PC e na PhotoFrame

O PhotoManager é um software de gestão de fotografias para o seu computador que é iniciado automaticamente quando a sua PhotoFrame é ligada ao computador através de USB2. Permite-lhe ver e gerir os seus álbuns e as suas fotografias, lado a lado, tanto no PC como na PhotoFrame. O PhotoManager funciona com Windows 2000, XP e Windows Vista. O software será compatível com o iPhoto e disponível para Mac OS por volta de Setembro de 2007.