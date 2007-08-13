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Descontinuado
PCSW200/00
Software de PC para a sua PhotoFrame
Software de PC para PhotoFrame, para actualização gratuita automática ou através de www.philips.com/support
O PhotoManager é um software de gestão de fotografias para o seu computador que é iniciado automaticamente quando a sua PhotoFrame é ligada ao computador através de USB2. Permite-lhe ver e gerir os seus álbuns e as suas fotografias, lado a lado, tanto no PC como na PhotoFrame. O PhotoManager funciona com Windows 2000, XP e Windows Vista. O software será compatível com o iPhoto e disponível para Mac OS por volta de Setembro de 2007.
Críticas