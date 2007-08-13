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Descontinuado
PET704K/00
Entretenimento que viaja consigo
Sente-se, relaxe e veja filmes em viagem no visor LCD TFT de 7 polegadas do Philips PET704. Desfrute dos seus filmes DVD e música em CD MP3 e CD favoritos, ou admire as suas fotos JPEG em qualquer altura, em qualquer lugar.
Além do adaptador para o carro incluído para utilização no veículo, também pode utilizar o leitor portátil para desfrutar dos seus DVDs em casa, bastando apenas ligá-lo à TV. Sente-se, relaxe e desfrute dos seus DVDs favoritos utilizando o telecomando fornecido para controlar a função de reprodução.
Uma bateria recarregável incorporada e compacta proporciona uma alimentação de longa duração. Pode conseguir até 2,5 horas de reprodução contínua de vídeo com um único carregamento.
O leitor é compatível com a maioria dos discos DVD e CD disponíveis no mercado. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW e (S)VCD, todos podem ser reproduzidos neste leitor. DVD+/-R é uma abreviatura para uma unidade de DVD que aceita ambos os formatos DVD graváveis comuns. A unidade DVD+/-RW suporta igualmente ambos os discos regraváveis comuns. SVCD é a abreviatura de "Super VideoCD". A qualidade do SVCD é muito melhor do que a de um VCD, apresentando uma imagem muito mais nítida do que um VCD, porque possui maior resolução.
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Críticas