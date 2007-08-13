Reproduz discos DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW e (S)VCD

O leitor é compatível com a maioria dos discos DVD e CD disponíveis no mercado. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW e (S)VCD, todos podem ser reproduzidos neste leitor. DVD+/-R é uma abreviatura para uma unidade de DVD que aceita ambos os formatos DVD graváveis comuns. A unidade DVD+/-RW suporta igualmente ambos os discos regraváveis comuns. SVCD é a abreviatura de "Super VideoCD". A qualidade do SVCD é muito melhor do que a de um VCD, apresentando uma imagem muito mais nítida do que um VCD, porque possui maior resolução.