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Descontinuado

Leitor de DVD portátil

PET716/12

5

| (3) Críticas | 100% recomendam este produto

Filmes de DVD e DivX® em movimento

Sente-se, relaxe e veja filmes em movimento no visor LCD TFT de 7 polegadas do Philips PET716. Desfrute de filmes DVD, DivX®, MPEG4, CD MP3 e CD em movimento. Admire as suas fotografias JPEG em qualquer momento e lugar.

Ver todos os benefícios

Filmes de DVD e DivX® em movimento

  • LCD panorâmico 17,8 cm (7")

  • Reprodução de DivX

Desfrute de filmes no formato panorâmico 16:9

Desfrute de filmes no formato panorâmico 16:9

Apresente e partilhe as suas fotografias digitais com os seus amigos e família. O rácio de aspecto panorâmico 16:9 é padrão para televisão, desde universal a alta definição digital. Um rácio de aspecto 16:9 garante uma visualização de vídeo sem barras no topo e na base da imagem e sem a perda de qualidade decorrente da adaptação da imagem a um tamanho de ecrã.

Reproduz música de CD MP3, CD e CD-RW

O MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária através da qual é possível tornar ficheiros de música digitais 10 vezes mais pequenos sem degradar radicalmente a qualidade do áudio. Um único CD pode armazenar até 10 horas de música.

Reproduz filmes em DVD, DVD+/-R e DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® e MPEG4

Reproduz filmes em DVD, DVD+/-R e DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® e MPEG4

O suporte DivX® permite desfrutar de vídeos codificados DivX® no conforto da sua sala de estar. O formato de multimédia DivX® é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4 que permite armazenar ficheiros de grande dimensão, tais como filmes, apresentações e telediscos em suportes do tipo CD-R/RW, cartões de memória e DVD-video. Os CDs DivX® podem ser reproduzidos em determinados leitores de DVD, gravadores de DVD e sistemas de cinema em casa.

Especificações técnicas

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Críticas

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5.0

de 5

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Críticas

100%

recomendam este produto

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14/10/2026

France

France

Lecteur dvd philips

Ça fait maintenant 20 ans que j ai ce lecteur et il fonctionne à merveille, un matériel super.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PET716 Lecteur de DVD portable

Data de utilização 2026-10-14

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PET716 Lecteur de DVD portable

Data de utilização 2026-10-14

15/12/2020

Nederland

Nederland

Uitstekende DVD speler

Heb deze al vele jaren. Een oudje dus, maar sperlt nog af als nieuw. Wel jammer dat ik de afstandbediening nergens meer kan vinden. Ik heb nu sommige films met Nederlandse ondertiteling, die ik niet te voorschijn kan halen... Balen. Maar de player doet het nog super de super!!!! Groet, Hylke

Pontos positivos

Werkt op al mn DVD's supergoed

Pontos negativos

Klepje waar de DVD onder moet worden geplaatst, gaat wat moeizaam open en dicht

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Esta avaliação foi feita para PET716 Draagbare DVD-speler

Data de utilização 2018-12-15

Sim, recomendo este produto

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Data de utilização 2018-12-15

21/07/2013

Nederland

Nederland

Speelt alle dvd's af

Hebben hem al jaren in gebruik, en werkt nog steeds goed. Speelt alle soorten dvd's af. Mooie weergave.

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Esta avaliação foi feita para PET716 Draagbare DVD-speler

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