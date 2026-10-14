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Descontinuado
Filmes de DVD e DivX® em movimento
Sente-se, relaxe e veja filmes em movimento no visor LCD TFT de 7 polegadas do Philips PET716. Desfrute de filmes DVD, DivX®, MPEG4, CD MP3 e CD em movimento. Admire as suas fotografias JPEG em qualquer momento e lugar.
LCD panorâmico 17,8 cm (7")
Reprodução de DivX
Apresente e partilhe as suas fotografias digitais com os seus amigos e família. O rácio de aspecto panorâmico 16:9 é padrão para televisão, desde universal a alta definição digital. Um rácio de aspecto 16:9 garante uma visualização de vídeo sem barras no topo e na base da imagem e sem a perda de qualidade decorrente da adaptação da imagem a um tamanho de ecrã.
O MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária através da qual é possível tornar ficheiros de música digitais 10 vezes mais pequenos sem degradar radicalmente a qualidade do áudio. Um único CD pode armazenar até 10 horas de música.
O suporte DivX® permite desfrutar de vídeos codificados DivX® no conforto da sua sala de estar. O formato de multimédia DivX® é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4 que permite armazenar ficheiros de grande dimensão, tais como filmes, apresentações e telediscos em suportes do tipo CD-R/RW, cartões de memória e DVD-video. Os CDs DivX® podem ser reproduzidos em determinados leitores de DVD, gravadores de DVD e sistemas de cinema em casa.
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5.0
de 5
3
Críticas
100%
recomendam este produto
Lilas rose 77
14/10/2026
France
Lecteur dvd philips
Ça fait maintenant 20 ans que j ai ce lecteur et il fonctionne à merveille, un matériel super.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PET716 Lecteur de DVD portable
Data de utilização 2026-10-14
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PET716 Lecteur de DVD portable
Data de utilização 2026-10-14
Hylke
15/12/2020
Nederland
Uitstekende DVD speler
Heb deze al vele jaren. Een oudje dus, maar sperlt nog af als nieuw. Wel jammer dat ik de afstandbediening nergens meer kan vinden. Ik heb nu sommige films met Nederlandse ondertiteling, die ik niet te voorschijn kan halen... Balen. Maar de player doet het nog super de super!!!! Groet, Hylke
Pontos positivos
Werkt op al mn DVD's supergoed
Pontos negativos
Klepje waar de DVD onder moet worden geplaatst, gaat wat moeizaam open en dicht
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PET716 Draagbare DVD-speler
Data de utilização 2018-12-15
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2018-12-15
DVDjan
21/07/2013
Nederland
Speelt alle dvd's af
Hebben hem al jaren in gebruik, en werkt nog steeds goed. Speelt alle soorten dvd's af. Mooie weergave.
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