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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Alimentação a pilhas
Transporte prático
A cabeça de corte importada proporciona uma experiência de barbear rente e confortável
Aproxime mais as lâminas afiadas da máquina de barbear Philips da sua pele para obter um barbear rente excecional. As cabeças oscilantes independentes seguem as curvas do seu rosto.
As lâminas autoafiáveis garantem uma vida útil até dois anos.
4.4
de 5
17
Críticas
94%
recomendam este produto
Estercarla
14/06/2021
España
Parte da promoção
Buena
Buena en general cumple su función eso sí el bello que es fuerte le cuesta pero en relación calidad precio está bastante bien
Pontos positivos
Quita sel bello fácilmente
Pontos negativos
El bello muy fuerte le cuesta trabajo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PQ206/18 Afeitadora eléctrica
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14/07/2020
España
Parte da promoção
Excelente Afeitadora Rapida
Afeita en seco y muy rapidamente, excelente para viajes, dias apurados
Pontos positivos
ligera, rapida y con poco ruido
Pontos negativos
es a bateria, podria ser recargable USB
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MegustaBarcelona
10/07/2020
España
Parte da promoção
Cara Bonita
Esta es mi maquina de afeitar, que siempre puedo llevar conmigo para viaje, trabajo o visita de padres en su casa. Calidad de afeitado es muy bueno, recomiendo a Todos.
Pontos positivos
Tamaño
Pontos negativos
0
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Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.