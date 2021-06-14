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  • Um barbear perfeito que lhe dá confiança
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Descontinuado

Máquina de barbear elétrica

PQ206/18

4.4
| (17) Críticas | 94% recomendam este produto
Um barbear perfeito que lhe dá confiança
A máquina de barbear elétrica Philips PQ206 combina um sistema de barbear rente com cabeças oscilantes independentes. Pode ter a certeza de que terá a melhor aparência todos os dias.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Um barbear perfeito que lhe dá confiança

  • Alimentação a pilhas

  • Transporte prático

Barbear rente e confortável

Barbear rente e confortável

A cabeça de corte importada proporciona uma experiência de barbear rente e confortável

Segue as curvas do seu rosto

Segue as curvas do seu rosto

Aproxime mais as lâminas afiadas da máquina de barbear Philips da sua pele para obter um barbear rente excecional. As cabeças oscilantes independentes seguem as curvas do seu rosto.

Lâminas autoafiáveis

Lâminas autoafiáveis

As lâminas autoafiáveis garantem uma vida útil até dois anos.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

17

Críticas

94%

recomendam este produto

2

14/06/2021

España

España

Buena

Buena en general cumple su función eso sí el bello que es fuerte le cuesta pero en relación calidad precio está bastante bien

Pontos positivos

Quita sel bello fácilmente

Pontos negativos

El bello muy fuerte le cuesta trabajo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PQ206/18 Afeitadora eléctrica

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14/07/2020

España

España

Excelente Afeitadora Rapida

Afeita en seco y muy rapidamente, excelente para viajes, dias apurados

Pontos positivos

ligera, rapida y con poco ruido

Pontos negativos

es a bateria, podria ser recargable USB

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10/07/2020

España

España

Cara Bonita

Esta es mi maquina de afeitar, que siempre puedo llevar conmigo para viaje, trabajo o visita de padres en su casa. Calidad de afeitado es muy bueno, recomiendo a Todos.

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 