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Descontinuado
PRO6105BK/00
Diafragmas de 8,6 mm/posterior fechada
Microfone integrado
Preto
Auriculares
Atenda uma chamada ou coloque a sua lista de reprodução em pausa. Tudo isto sem tocar no seu smartphone. O microfone incorporado com cancelamento de eco mantém o som nítido enquanto fala. Quando está a ouvir música e podcasts, os diafragmas acústicos em neodímio com regulação perfeita produzem um som nítido e detalhado.
Adora o seu serviço de transmissão de alta resolução? Ouça mais com estes auscultadores de áudio de alta resolução. Com capacidade para reproduzir frequências elevadas até 40 kHz, oferecem-lhe um som mais detalhado quando está em movimento.
O tubo acústico oval e os três tamanhos de almofadas de borracha amovíveis criam um isolamento perfeito. Desfrute de conforto em utilizações durante todo o dia e de um excelente isolamento de ruído passivo.
4.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Miko957
22/12/2019
France
Pas mal
Belle clarté, belle aigu, manque un peu de basse et diamètre des haut-parleurs un peu trop petit.
Pontos positivos
Aigu, clarté
Pontos negativos
Basse
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro
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