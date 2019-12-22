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Descontinuado

6000 seriesAuriculares com microfone

PRO6105BK/00

4
| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto
Nitidez perfeita
Quando tudo o que precisa é de som nítido. Desde listas de reprodução a podcasts e chamadas, estes auriculares com fios acertam em cheio. Também são compatíveis com áudio de alta resolução: se estiver a utilizar o seu serviço de transmissão de alta resolução favorito, irá ouvir com mais nitidez.
Ver todos os benefícios

Nitidez perfeita

  • Diafragmas de 8,6 mm/posterior fechada

  • Microfone integrado

  • Preto

  • Auriculares

Microfone incorporado com cancelamento de eco para áudio nítido

Atenda uma chamada ou coloque a sua lista de reprodução em pausa. Tudo isto sem tocar no seu smartphone. O microfone incorporado com cancelamento de eco mantém o som nítido enquanto fala. Quando está a ouvir música e podcasts, os diafragmas acústicos em neodímio com regulação perfeita produzem um som nítido e detalhado.

Áudio de alta resolução. Ouça mais

Adora o seu serviço de transmissão de alta resolução? Ouça mais com estes auscultadores de áudio de alta resolução. Com capacidade para reproduzir frequências elevadas até 40 kHz, oferecem-lhe um som mais detalhado quando está em movimento.

3 almofadas de borracha amovíveis. Encaixe confortável.

O tubo acústico oval e os três tamanhos de almofadas de borracha amovíveis criam um isolamento perfeito. Desfrute de conforto em utilizações durante todo o dia e de um excelente isolamento de ruído passivo.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.0

de 5

1

Avaliaç.

100%

recomendam este produto

5
3
2
1

22/12/2019

France

France

Pas mal

Belle clarté, belle aigu, manque un peu de basse et diamètre des haut-parleurs un peu trop petit.

Pontos positivos

Aigu, clarté

Pontos negativos

Basse

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro

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