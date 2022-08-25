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Descontinuado
PRO6305BK/00
Diafragmas de 12,2 mm/posterior fechada
Microfone integrado
Preto
Auriculares
Atenda uma chamada ou coloque a sua lista de reprodução em pausa. Tudo isto sem tocar no seu smartphone. O microfone incorporado com cancelamento de eco mantém o som nítido enquanto fala. Quando está a ouvir música e podcasts, os diafragmas acústicos em neodímio com regulação perfeita produzem um som nítido e detalhado.
Adora o seu serviço de transmissão de alta resolução? Ouça mais com estes auscultadores de áudio de alta resolução. Com capacidade para reproduzir frequências elevadas até 40 kHz, oferecem-lhe um som mais detalhado quando está em movimento.
O tubo acústico oval e os três tamanhos de almofadas de borracha amovíveis criam um isolamento perfeito. Desfrute de conforto em utilizações durante todo o dia e de um excelente isolamento de ruído passivo.
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Yokohama
25/08/2022
Deutschland
Das Produkt erfüllt seinen Zweck optimal!
Ich nutze die Kopfhörer fast täglich und das Sounderlebnis ist umwerfend. Ich habe sehr kleine Gehörgänge, weshalb auch die Größe der Gummi-Aufstecker immer etwas schwierig ist, das Problem besteht aber bei diesen Kopfhörern nicht. Wenn die irgendwann mal nicht mehr gehen, werde ich sie mir ein zweites Mal bestellen.
Pontos positivos
Sounderlebnis, angenehme Tragbarkeit, schickes Design, Komfort, einfache Handhabung
Pontos negativos
/
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 6000 series PRO6305BK In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon
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