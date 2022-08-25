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Descontinuado

6000 seriesAuriculares com microfone

PRO6305BK/00

5
| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto
Tudo o que precisa
Listas de reprodução, podcasts e chamadas. Estes auriculares com fios proporcionam-lhe o som nítido de que precisa. Também são compatíveis com áudio de alta resolução, pelo que irá ouvir com mais nitidez quando estiver a ouvir o seu serviço de transmissão de alta resolução favorito.
Ver todos os benefícios

Tudo o que precisa

  • Diafragmas de 12,2 mm/posterior fechada

  • Microfone integrado

  • Preto

  • Auriculares

Microfone incorporado com cancelamento de eco para áudio nítido

Atenda uma chamada ou coloque a sua lista de reprodução em pausa. Tudo isto sem tocar no seu smartphone. O microfone incorporado com cancelamento de eco mantém o som nítido enquanto fala. Quando está a ouvir música e podcasts, os diafragmas acústicos em neodímio com regulação perfeita produzem um som nítido e detalhado.

Áudio de alta resolução. Ouça mais

Adora o seu serviço de transmissão de alta resolução? Ouça mais com estes auscultadores de áudio de alta resolução. Com capacidade para reproduzir frequências elevadas até 40 kHz, oferecem-lhe um som mais detalhado quando está em movimento.

3 almofadas de borracha amovíveis. Encaixe confortável.

O tubo acústico oval e os três tamanhos de almofadas de borracha amovíveis criam um isolamento perfeito. Desfrute de conforto em utilizações durante todo o dia e de um excelente isolamento de ruído passivo.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

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100%

recomendam este produto

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25/08/2022

Deutschland

Deutschland

Das Produkt erfüllt seinen Zweck optimal!

Ich nutze die Kopfhörer fast täglich und das Sounderlebnis ist umwerfend. Ich habe sehr kleine Gehörgänge, weshalb auch die Größe der Gummi-Aufstecker immer etwas schwierig ist, das Problem besteht aber bei diesen Kopfhörern nicht. Wenn die irgendwann mal nicht mehr gehen, werde ich sie mir ein zweites Mal bestellen.

Pontos positivos

Sounderlebnis, angenehme Tragbarkeit, schickes Design, Komfort, einfache Handhabung

Pontos negativos

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Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 6000 series PRO6305BK In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon

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