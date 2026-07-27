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Série 2000Gerador de vapor

PSG2000/80

1 prémio

Até menos 25% de tempo gasto a engomar*
Menos tempo a engomar, mais tempo a usar a roupa e a desfrutar com o gerador de vapor da série 2000.
Ver todos os benefícios

Até menos 25% de tempo gasto a engomar*

  • Pressão máx. da bomba de 6 bar

  • Vapor contínuo de 130 g/min

  • Jato de vapor de 300 g

Engomar rápido com jato de vapor de 300 g

Engomar rápido com jato de vapor de 300 g

Engome de forma rápida e eficaz para terminar mais rapidamente.

Base em cerâmica duradoura e com deslizar fácil

Base em cerâmica duradoura e com deslizar fácil

A nossa base em cerâmica especial desliza suavemente sobre qualquer tecido. Também é antiaderente, resistente a riscos e fácil de limpar.

Leve e compacto para uma arrumação fácil

Leve e compacto para uma arrumação fácil

Graças ao seu tamanho compacto, é leve e fácil de manusear enquanto engoma a sua roupa.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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Avisos legais

  1. em comparação com o ferro a vapor EasySpeed GC1742

  2. 30% de poupança em água e eletricidade no modo Eco