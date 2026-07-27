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Política de devolução de 30 dias
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PSG2000/80
Pressão máx. da bomba de 6 bar
Vapor contínuo de 130 g/min
Jato de vapor de 300 g
Engome de forma rápida e eficaz para terminar mais rapidamente.
A nossa base em cerâmica especial desliza suavemente sobre qualquer tecido. Também é antiaderente, resistente a riscos e fácil de limpar.
Graças ao seu tamanho compacto, é leve e fácil de manusear enquanto engoma a sua roupa.
Prémios
Críticas
em comparação com o ferro a vapor EasySpeed GC1742
30% de poupança em água e eletricidade no modo Eco