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  • Ultra rápido. Extra compacto.
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Descontinuado

Série PerfectCare 6000Ferro com gerador de vapor

PSG6064/80

3 Prémios

Ultra rápido. Extra compacto.
A série PerfectCare 6000 foi concebida para proporcionar o melhor desempenho em termos de vapor, agora num design compacto e totalmente renovado. Desfrute de um engomar mais rápido sem comprometer o seu espaço de armazenamento. Garantia de nenhuma queimadura* graças à tecnologia OptimalTEMP.
Ver todos os benefícios

Ultra rápido. Extra compacto.

  • Vapor potente

  • Garantia de não queimar*

  • Depósito da água amovível de 1,8 litros

  • Compacto

Tecnologia OptimalTEMP, garantia de que não queima

Tecnologia OptimalTEMP, garantia de que não queima

Com a tecnologia OptimalTEMP, obtém resultados excelentes com uma regulação ideal da temperatura. Garantimos que este ferro nunca irá causar queimaduras em qualquer tecido que possa ser engomado quando for deixado sem supervisão. Pode deixá-lo pousado sobre a sua roupa ou a tábua de engomar em segurança.

Vapor potente para a remoção de vincos

Vapor potente para a remoção de vincos

Vapor forte e contínuo para uma remoção eficaz de vincos, até mesmo os vincos mais persistentes nos tecidos mais grossos.

Easy De-Calc para prolongar a vida útil do seu ferro

Easy De-Calc para prolongar a vida útil do seu ferro

É fácil manter o seu gerador de vapor com o nosso sistema anticalcário Smart Cal Clean integrado. Este sistema avisa quando estiver na altura de descalcificar e inclui um recipiente para tornar a descalcificação num processo fácil e seguro. Uma vez que é reutilizável, poupa dinheiro e nunca precisará de comprar recargas extra.

Especificações técnicas

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Prémios

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Avisos legais

  1. Para todas as peças engomáveis