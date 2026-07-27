Easy De-Calc para prolongar a vida útil do seu ferro

É fácil manter o seu gerador de vapor com o nosso sistema anticalcário Smart Cal Clean integrado. Este sistema avisa quando estiver na altura de descalcificar e inclui um recipiente para tornar a descalcificação num processo fácil e seguro. Uma vez que é reutilizável, poupa dinheiro e nunca precisará de comprar recargas extra.