Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
PSG6064/80
Vapor potente
Garantia de não queimar*
Depósito da água amovível de 1,8 litros
Compacto
Com a tecnologia OptimalTEMP, obtém resultados excelentes com uma regulação ideal da temperatura. Garantimos que este ferro nunca irá causar queimaduras em qualquer tecido que possa ser engomado quando for deixado sem supervisão. Pode deixá-lo pousado sobre a sua roupa ou a tábua de engomar em segurança.
Vapor forte e contínuo para uma remoção eficaz de vincos, até mesmo os vincos mais persistentes nos tecidos mais grossos.
É fácil manter o seu gerador de vapor com o nosso sistema anticalcário Smart Cal Clean integrado. Este sistema avisa quando estiver na altura de descalcificar e inclui um recipiente para tornar a descalcificação num processo fácil e seguro. Uma vez que é reutilizável, poupa dinheiro e nunca precisará de comprar recargas extra.
Prémios
Críticas
Para todas as peças engomáveis