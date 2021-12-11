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Descontinuado
Rápido e potente
A série PerfectCare 7000 foi concebida para proporcionar conforto e conveniência. É fácil de manusear, com depósito de água amovível e vapor potente para alcançar resultados ótimos com mais rapidez. A tecnologia OptimalTEMP garante que não queima qualquer peça que possa ser engomada.
Pressão máx. de 7 bares
Jato de vapor até 450 g
Depósito da água amovível de 1,8 litros
Bloqueio de transporte
Mesmo que esteja a executar várias tarefas ou se distraia, nunca queima as suas roupas. Graças à nossa tecnologia OptimalTEMP, garantimos que este ferro com gerador de vapor nunca irá queimar tecidos que possam ser engomados. Pode até deixá-lo voltado para baixo sobre as suas roupas ou tábua de engomar. Não queima, não deixa brilho. Garantido.
Poupe tempo na sua tarefa de engomar semanal. Nunca mais precisa de separar os tecidos ou configurar definições e esperar que a temperatura mude. Graças à tecnologia OptimalTEMP pode engomar tudo, desde calças de ganga a sedas delicadas sem precisar de ajustar a temperatura. Faz tudo por si de forma automática e imediata.
Quando precisar de lidar facilmente com vincos difíceis, confie no nosso vapor contínuo para executar as suas tarefas mais difíceis. Veja os vincos persistentes a desaparecer ao utilizar a função jato de vapor potente, ideal também para utilizar em cortinas ou arejar roupa pendurada.
Prémios
4.5
de 5
77
Críticas
91%
recomendam este produto
Anyas
11/12/2021
Portugal
Parte da promoção
Fantástico!
Este ferro de engomar é muito bom. Passar a roupa tornou-se mais fácil e rápido. Recomendo.
Pontos positivos
Passa muito bem
Pontos negativos
Nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série Perfect Care 7000 PSG7014/10 Ferro com gerador de vapor
Date of Use 2021-08-11
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série Perfect Care 7000 PSG7014/10 Ferro com gerador de vapor
Date of Use 2021-08-11
Husum
20/07/2021
Portugal
Parte da promoção
Óptimo
Quatro coisas que gostei muito: O peso do ferro A maneira como desliza Um depósito de água enorme Desligar-se ao fim de 5 minutos (esqueço-me várias vezes do ferro ligado) Esta toalha era a minha dor de cabeça, linho...
Pontos positivos
Leve, desliza e não temos de estar sempre a pôr água
Pontos negativos
Demora mais tempo a aquecer, o que se percebe
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série Perfect Care 7000 PSG7014/10 Ferro com gerador de vapor
Date of Use 2021-06-20
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série Perfect Care 7000 PSG7014/10 Ferro com gerador de vapor
Date of Use 2021-06-20
Carochinha
17/07/2021
Portugal
Parte da promoção
O melhor ferro de passar roupa que tive até agora
O ferro aquece muito rápido. Enquanto pego a roupa a passar ele aquece. Já não há problema em deixa lo em cima da tábua e queimar. Nada disso, automaticamente ele diminue a temperatura, enquanto ajeito a roupa, e volta a aquecer instantaneamente assim que o uso novamente na roupa. O melhor de tudo, é que ele adequa a temperatura para determinado tipo de tecido. Não tempos que regular a temperatura é esperar que atinja a que nós achamos e que num ferro normal corríamos o risco de queimar o tecido. Mangas de blusas e folhos de vestidos passo na vertical. É magnífico. Outra vantagem é o facto de não termos que andar sempre a repor água pois ele gasta só mesmo o essencial, sem pingos, sem excessos.
Pontos positivos
Não queima tecidos, passa na vertical, elimina vincos, auto limpeza, regula temperatura sozinho
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série Perfect Care 7000 PSG7014/10 Ferro com gerador de vapor
Date of Use 2021-06-17
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série Perfect Care 7000 PSG7014/10 Ferro com gerador de vapor
Date of Use 2021-06-17
até 30% de poupança de energia com base na IEC 603311, em comparação com o FastCare Compact na temperatura máxima