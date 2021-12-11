Optei por dar uma classificação de 5 estrelas porque na realidade este ferro traz uma grande facilidade para passar a ferro. Com a sua grande capacidade de gerar vapor torna muito mais rápido e facil para passar a roupa. Principalmente porque vinha de uma experiência de um ferro convencional sem caldeira. Tira muito bem os vincos da roupa e torna fácil e rápido passar camisas, vestidos, lençóis e roupas que geralmente são mais difíceis de passar. Aconselho vivamente a quem precisa de rapidez e facilidade para passar e que tenha muita roupa. Como eu que tenho uma bebe e que todos os dias existe roupa suja. Um dos pontos negativos que achei no ferro é o barulho que de vez em quando faz, parece uma bomba a puxar água, e por vezes falta o vapor. Principalmente quando estamos a passar lençóis ou toalhas de mesa, a produção de vapor não acompanha o que queremos passar. Muito bom a nível de construção e facilidade de manuseamento, visto só ter um botão para ligar, não tem como enganar. A nível geral é um ferro que aconselho muito.