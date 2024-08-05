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  • Incrivelmente leve e potente
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Descontinuado

Série Perfect Care 7000Gerador de vapor

PSG7030/20

4.5
| (368) Críticas | 91% recomendam este produto

1 prémio

Incrivelmente leve e potente
A série PerfectCare 7000 foi concebida para proporcionar conforto e conveniência. Ultraleve e fácil de utilizar com um vapor potente para alcançar resultados ótimos com mais rapidez. A tecnologia OptimalTEMP garante que nenhuma peça que possa ser engomada será queimada.
Ver todos os benefícios

Engomar sem esforço. Excelentes resultados.

Incrivelmente leve e potente

  • Garantia de não queimar*

  • Depósito da água amovível de 1,8 litros

  • Ferro ultraleve

Vapor potente para a remoção de vincos

Vapor potente para a remoção de vincos

Vapor forte e contínuo para uma remoção eficaz de vincos, até mesmo os vincos mais persistentes nos tecidos mais grossos.

Uma regulação de temperatura perfeita para todas as peças a engomar

Uma regulação de temperatura perfeita para todas as peças a engomar

Engome tudo, desde seda até calças de ganga, sem precisar de ajustar a temperatura e com garantia de não queimar. Graças à função OptimalTEMP, não são necessários botões nem reguladores. Por isso, não há necessidade de dividir a roupa previamente, nem de aguardar que o ferro aqueça e arrefeça. Está pronto para qualquer tecido, em qualquer altura.

Ferro leve, ideal para vaporização vertical

Ferro leve, ideal para vaporização vertical

O manuseamento do ferro é incrivelmente leve e confortável, deslizando com facilidade e reduzindo o esforço nos pulsos. O seu peso mínimo de apenas 800 g também facilita a vaporização vertical de cortinas e roupa pendurada.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.5

de 5

368

Críticas

91%

recomendam este produto

05/08/2024

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente escolha

Muito prático de usar. Muito eficaz e rápido a estar disponível para usar.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor

06/05/2022

Portugal

Portugal

Produto seguro e eficaz

Considero este ferro de utilização muito fácil, e segura. O depósito de água é bastante grande (1,8L) e dá perfeitamente para um cesto cheio de roupa, sem ter de reabastecer. Aquece muito rapidamente, e o ferro pode ser pousado sobre os tecidos ou sobre a própria tábua, sem correr o risco que se queimem, graças ao seu controlo de temperatura consoante o movimento.

Pontos positivos

Grande concentração de vapor quando necessário, de utilização bastante segura, não é preciso regular a temperatura, pois essa função é automática. Quando não é necessário ter ligada a função de vapor automático, pode ser usado um botão sob a pega do ferro, que é acionado com o dedo indicador, e a saída de vapor é extremamente rápida, sai apenas enquanto pressionamos esse botão. Possui função vertical, o que é excelente quando apenas precisamos de esticar um pouco um vestido ou uma t-shirt.

Pontos negativos

É preciso esperar mais tempo do que num ferro corrente, para que arrefeça e seja armazenado em segurança. O cabo de vapor não é muito fácil de guardar, fica um pouco solto, quando a expectativa é que possa ser bem enrolado para se guardar.

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Esta avaliação foi feita para Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor

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03/05/2022

Portugal

Portugal

O produto supera todas as expetativas

Nunca pensei que passar a roupa pudesse ser uma tarefa tão rápida e prazerosa. Em menos de 15 minutos, consegui passar todas a roupa que guardara para passar durante o fim de semana e tudo impecável, sem vincos, uma maravilha.

Pontos positivos

Rapidez, Facilidade de utilização

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Avisos legais

  1. Em todos os tecidos que podem ser passados a ferro