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Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Garantia de não queimar*
Depósito da água amovível de 1,8 litros
Ferro ultraleve
Vapor forte e contínuo para uma remoção eficaz de vincos, até mesmo os vincos mais persistentes nos tecidos mais grossos.
Engome tudo, desde seda até calças de ganga, sem precisar de ajustar a temperatura e com garantia de não queimar. Graças à função OptimalTEMP, não são necessários botões nem reguladores. Por isso, não há necessidade de dividir a roupa previamente, nem de aguardar que o ferro aqueça e arrefeça. Está pronto para qualquer tecido, em qualquer altura.
O manuseamento do ferro é incrivelmente leve e confortável, deslizando com facilidade e reduzindo o esforço nos pulsos. O seu peso mínimo de apenas 800 g também facilita a vaporização vertical de cortinas e roupa pendurada.
Prémios
4.5
de 5
368
Críticas
91%
recomendam este produto
Fera 2024
05/08/2024
Portugal
Comprador verificado
Excelente escolha
Muito prático de usar. Muito eficaz e rápido a estar disponível para usar.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor
eng.carlita
06/05/2022
Portugal
Parte da promoção
Produto seguro e eficaz
Considero este ferro de utilização muito fácil, e segura. O depósito de água é bastante grande (1,8L) e dá perfeitamente para um cesto cheio de roupa, sem ter de reabastecer. Aquece muito rapidamente, e o ferro pode ser pousado sobre os tecidos ou sobre a própria tábua, sem correr o risco que se queimem, graças ao seu controlo de temperatura consoante o movimento.
Pontos positivos
Grande concentração de vapor quando necessário, de utilização bastante segura, não é preciso regular a temperatura, pois essa função é automática. Quando não é necessário ter ligada a função de vapor automático, pode ser usado um botão sob a pega do ferro, que é acionado com o dedo indicador, e a saída de vapor é extremamente rápida, sai apenas enquanto pressionamos esse botão. Possui função vertical, o que é excelente quando apenas precisamos de esticar um pouco um vestido ou uma t-shirt.
Pontos negativos
É preciso esperar mais tempo do que num ferro corrente, para que arrefeça e seja armazenado em segurança. O cabo de vapor não é muito fácil de guardar, fica um pouco solto, quando a expectativa é que possa ser bem enrolado para se guardar.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor
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FCristina
03/05/2022
Portugal
Parte da promoção
O produto supera todas as expetativas
Nunca pensei que passar a roupa pudesse ser uma tarefa tão rápida e prazerosa. Em menos de 15 minutos, consegui passar todas a roupa que guardara para passar durante o fim de semana e tudo impecável, sem vincos, uma maravilha.
Pontos positivos
Rapidez, Facilidade de utilização
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Esta avaliação foi feita para Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor
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Em todos os tecidos que podem ser passados a ferro