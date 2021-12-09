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Descontinuado
Cabeças oscilantes TripleTrack
60 min. autonomia sem cabo/1 h carreg.
Aparador de patilhas
Base de carga e bolsa
As cabeças TripleTrack - com os seus 3 anéis de lâminas de barbear - abrangem mais 50% de superfície da pele de uma só vez. As ranhuras e os orifícios DualPrecision permitem-lhe cortar tanto pêlos compridos como pêlos em crescimento de forma confortável.
As cabeças flectem para manter o contacto com a sua pele e oscilam para conferir uma dimensão extra ao movimento - tudo para lhe proporcionar um barbear rente, rápido e confortável.
Lâminas DualPrecision cortam confortavelmente tanto pêlos compridos, como curtos. 1. Ranhuras cortam pêlos compridos. 2. Orifícios cortam pêlos curtos.
4.1
de 5
433
Críticas
87%
recomendam este produto
Transurfing
09/12/2021
Portugal
Multigroom
Excellent performance and reliability plus easy to use
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Dry electric shaver
BeRoLuJo
23/03/2016
España
Buen Producto
Estoy encantado , un poco caro pero lo que no lo cuesta, no lo VALE. Cordial Saludo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Afeitadora eléctrica en seco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Afeitadora eléctrica en seco
farolero
04/06/2013
España
este producto es de unas caracteristicas excelentes
de toda mi vida he usado una maquinilla PHILIPS para mi uso pero como pasa el tiempo cada vez son mejoresy de un total resultado.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Afeitadora eléctrica en seco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Afeitadora eléctrica en seco
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.