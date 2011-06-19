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Descontinuado

Hairclipper series 1000Aparador

QC5050/00

3.9

| (23) Críticas | 82% recomendam este produto

Aparador de cabelo Super-Easy

Este aparador de cabelo Super-easy permite a criação de um estilo personalizado, incluindo 8 posições de comprimento a partir de 1-21 mm. Basta seleccionar o comprimento, bloquear e já está. Agora com pente para cabelo muito curto e aspecto de barba de 3 dias.

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A marca n.º 1 a nível mundial em equipamentos elétricos de cuidados pessoais1

Escolha o comprimento, bloqueie e já está

Aparador de cabelo Super-Easy

  • Com pente de seguimento de contornos

8 regulações de comprimento integradas até 21 mm

8 regulações de comprimento integradas até 21 mm

Seleccione e bloqueie o comprimento que deseja dentro de uma gama versátil de possíveis comprimentos.

Pente de seguimento de contornos para rapidez e conforto

Pente de seguimento de contornos para rapidez e conforto

O pente de seguimento de contorno ajusta-se a todas as curvas para proporcionar resultados rápidos e confortáveis.

Pente para comprimentos reduzidos para cortar o seu cabelo com um comprimento de 1,6 mm

Pente para comprimentos reduzidos para cortar o seu cabelo com um comprimento de 1,6 mm

Um pente específico para cortar o cabelo extra curto.

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.9

de 5

23

Críticas

82%

recomendam este produto

19/06/2011

France

France

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para QC5050 Tondeuse à cheveux

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Esta avaliação foi feita para QC5050 Tondeuse à cheveux

04/03/2016

Italia

Italia

Ottimo prodottto

Considerando che l'acquisto è stato fatto più di 5 anni fa, lo considero un prodotto di notevole qualità. Le lame tagliano perfettamente, la regolazione é di facile utilizzo. La batteria dura ancora molto, e la carica mantiene per tutt'al durata del taglio.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para QC5050 Regolacapelli

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para QC5050 Regolacapelli

14/07/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

12 χρόνια!

12 χρόνια! Και ακόμα δουλεύει σαν την πρώτη μέρα !

Pontos positivos

Όλα

Pontos negativos

Τίποτα

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Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή

Data de utilização 2018-07-14

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή

Data de utilização 2018-07-14

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Avisos legais

  1. Euromonitor International, volume de vendas a retalho em unidades, equipamentos elétricos de cuidados pessoais que consistem numa combinação de categorias de máquinas de barbear para corpo, limpadores faciais elétricos e aparelhos para cuidados capilares, dados de 2025. 