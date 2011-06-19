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12
d
Dias
23
h
Horas
10
m
Minutos
19
s
Segundos
Descontinuado
Aparador de cabelo Super-Easy
Este aparador de cabelo Super-easy permite a criação de um estilo personalizado, incluindo 8 posições de comprimento a partir de 1-21 mm. Basta seleccionar o comprimento, bloquear e já está. Agora com pente para cabelo muito curto e aspecto de barba de 3 dias.
Com pente de seguimento de contornos
Seleccione e bloqueie o comprimento que deseja dentro de uma gama versátil de possíveis comprimentos.
O pente de seguimento de contorno ajusta-se a todas as curvas para proporcionar resultados rápidos e confortáveis.
Um pente específico para cortar o cabelo extra curto.
3.9
de 5
23
Críticas
82%
recomendam este produto
marjory
19/06/2011
France
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para QC5050 Tondeuse à cheveux
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para QC5050 Tondeuse à cheveux
DannyLE
04/03/2016
Italia
Ottimo prodottto
Considerando che l'acquisto è stato fatto più di 5 anni fa, lo considero un prodotto di notevole qualità. Le lame tagliano perfettamente, la regolazione é di facile utilizzo. La batteria dura ancora molto, e la carica mantiene per tutt'al durata del taglio.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para QC5050 Regolacapelli
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para QC5050 Regolacapelli
sanosay
14/07/2020
Ελλάδα
12 χρόνια!
12 χρόνια! Και ακόμα δουλεύει σαν την πρώτη μέρα !
Pontos positivos
Όλα
Pontos negativos
Τίποτα
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή
Data de utilização 2018-07-14
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή
Data de utilização 2018-07-14
Euromonitor International, volume de vendas a retalho em unidades, equipamentos elétricos de cuidados pessoais que consistem numa combinação de categorias de máquinas de barbear para corpo, limpadores faciais elétricos e aparelhos para cuidados capilares, dados de 2025.