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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Lâminas em metal de afiação automática
11 regulações de comprimento
Utilização com fios
Garantia até 5 anos
Um aparador para toda a família com todo o desempenho e sem stress. O seu motor suave foi desenvolvido para gerar potência com vibração reduzida, ajudando a manter a calma durante o corte.
Personalize o comprimento do cabelo com facilidade. Escolha entre 10 regulações entre 3 e 21 mm, em incrementos de 2 mm. Para um corte mais apurado, basta retirar o pente para um corte preciso de 0,5 mm.
Nunca foi tão fácil ter um aspeto impecável. Os nossos aparadores de cabelo possuem lâminas de afiação automática de duração incrivelmente longa, garantindo um aparar com precisão desde o primeiro dia até cinco anos depois, e muito mais.
Prémios
4.2
de 5
703
Críticas
85%
recomendam este produto
antonio646464
09/06/2023
Portugal
Comprador verificado
Eficaz no corte e muito simples de manusear
Boa relação qualidade preço Eficaz no corte e muito simples de manusear
Pontos positivos
Preço
Pontos negativos
Nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hair clipper QC5115/15 Aparador de cabelo lavável
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hair clipper QC5115/15 Aparador de cabelo lavável
Coletines12
21/06/2020
España
De momento muy bien
Porque me parece bien producto y porque confío en la marca ya que tengo varias .
Pontos positivos
Esta muy bien y completo. Fácil de manejar.
Pontos negativos
No lleva cepillo para limpiarla .
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper
Luisfer
01/06/2020
España
Comprador verificado
Buen producto
La relación calidad-precio está muy bien. Muy manejable, corta el pelo muy bien.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper
Sim, recomendo este produto
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A garantia oferece uma cobertura de até 5 anos, incluindo uma garantia global padrão de 2 anos, com 3 anos adicionais disponíveis ao registar o dispositivo no prazo de 90 dias após a compra.
Aplicável exclusivamente aos modelos das séries 5000, 7000 e 9000. Disponível para o mercado global, excluindo os EUA, Canadá e China.