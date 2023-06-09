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  • Um corte de cabelo fácil para toda a família
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Descontinuado

Hair clipperAparador de cabelo lavável

QC5115/15

4.2
| (703) Críticas | 85% recomendam este produto

1 prémio

Um corte de cabelo fácil para toda a família
O aparador familiar Philips proporciona um corte de cabelo fácil para toda a família. O seu design ultrassilencioso, 11 regulações de comprimento e lâminas em aço de afiação automática proporcionam o desempenho e a experiência ideais para crianças e adultos
Ver todos os benefícios

Corte de cabelo silencioso e fiável para todas as idades

Um corte de cabelo fácil para toda a família

  • Lâminas em metal de afiação automática

  • 11 regulações de comprimento

  • Utilização com fios

  • Garantia até 5 anos

Desempenho silencioso e potente

Desempenho silencioso e potente

Um aparador para toda a família com todo o desempenho e sem stress. O seu motor suave foi desenvolvido para gerar potência com vibração reduzida, ajudando a manter a calma durante o corte.

Ajuste facilmente o comprimento do cabelo de 0,5 a 21 mm

Ajuste facilmente o comprimento do cabelo de 0,5 a 21 mm

Personalize o comprimento do cabelo com facilidade. Escolha entre 10 regulações entre 3 e 21 mm, em incrementos de 2 mm. Para um corte mais apurado, basta retirar o pente para um corte preciso de 0,5 mm.

Lâminas em aço de afiação automática que não necessitam de óleo

Lâminas em aço de afiação automática que não necessitam de óleo

Nunca foi tão fácil ter um aspeto impecável. Os nossos aparadores de cabelo possuem lâminas de afiação automática de duração incrivelmente longa, garantindo um aparar com precisão desde o primeiro dia até cinco anos depois, e muito mais.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Prémios

  • Award image AWARD-612375

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

703

Críticas

85%

recomendam este produto

09/06/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Eficaz no corte e muito simples de manusear

Boa relação qualidade preço Eficaz no corte e muito simples de manusear

Pontos positivos

Preço

Pontos negativos

Nada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hair clipper QC5115/15 Aparador de cabelo lavável

Sim, recomendo este produto

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21/06/2020

España

España

De momento muy bien

Porque me parece bien producto y porque confío en la marca ya que tengo varias .

Pontos positivos

Esta muy bien y completo. Fácil de manejar.

Pontos negativos

No lleva cepillo para limpiarla .

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

01/06/2020

España

España

Comprador verificado

Buen producto

La relación calidad-precio está muy bien. Muy manejable, corta el pelo muy bien.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. A garantia oferece uma cobertura de até 5 anos, incluindo uma garantia global padrão de 2 anos, com 3 anos adicionais disponíveis ao registar o dispositivo no prazo de 90 dias após a compra.

  2. Aplicável exclusivamente aos modelos das séries 5000, 7000 e 9000. Disponível para o mercado global, excluindo os EUA, Canadá e China.