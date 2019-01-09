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  • Corte o seu próprio cabelo
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Descontinuado

aparador de cabelo para auto-utilização

QC5170/00

4.2
| (90) Críticas | 85% recomendam este produto
Corte o seu próprio cabelo
Apresentamos o primeiro aparador de cabelo especialmente concebido para auto-utilização, graças à cabeça oscilante de 180° e ao design que se adapta aos contornos. Pode alcançar facilmente as áreas mais complicadas. Cortar o seu próprio cabelo nunca foi tão fácil!
Ver todos os benefícios

Mesmo em áreas de difícil acesso

Corte o seu próprio cabelo

  • elemento de corte rotativo a 180°

Pente de seguimento de contornos para rapidez e conforto

Pente de seguimento de contornos para rapidez e conforto

O pente de seguimento de contorno ajusta-se a todas as curvas para proporcionar resultados rápidos e confortáveis.

Aderência cómoda para controlo total

Aderência cómoda para controlo total

O produto foi concebido para ser fácil de segurar de forma a permitir um controlo total e tornando o produto fácil de manusear

Bateria extra potente para cortar facilmente todos os tipos de cabelo

Bateria extra potente para cortar facilmente todos os tipos de cabelo

A bateria extra potente proporciona um desempenho superior, para cortar até os pêlos mais grossos

Especificações técnicas

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Críticas

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4.2

de 5

90

Críticas

85%

recomendam este produto

09/01/2019

España

España

pERFECTO

Muy buen producto , recien comprado , aun no tengo tanto tiempo, pero hasta ahora todo bien

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para QC5170/00 cortapelos para cortarte el pelo tú mismo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para QC5170/00 cortapelos para cortarte el pelo tú mismo

13/01/2011

España

España

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para QC5170/02 do it yourself hair clipper

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01/01/2011

España

España

Realmente funciona

Estoy totalmente satisfecho con mi compra de la cortadora de pelo QC5170/02 de Philishave. Tenía mis dudas sobre si podría pelarme yo mismo sin necesitar ayuda de alguien, y con esta máquina sí es posible.

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Esta avaliação foi feita para QC5170/02 do it yourself hair clipper

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