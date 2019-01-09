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Descontinuado
elemento de corte rotativo a 180°
O pente de seguimento de contorno ajusta-se a todas as curvas para proporcionar resultados rápidos e confortáveis.
O produto foi concebido para ser fácil de segurar de forma a permitir um controlo total e tornando o produto fácil de manusear
A bateria extra potente proporciona um desempenho superior, para cortar até os pêlos mais grossos
4.2
de 5
90
Críticas
85%
recomendam este produto
EduardoBarcelona
09/01/2019
España
pERFECTO
Muy buen producto , recien comprado , aun no tengo tanto tiempo, pero hasta ahora todo bien
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para QC5170/00 cortapelos para cortarte el pelo tú mismo
Sim, recomendo este produto
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13/01/2011
España
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para QC5170/02 do it yourself hair clipper
Sim, recomendo este produto
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juanluis1964
01/01/2011
España
Realmente funciona
Estoy totalmente satisfecho con mi compra de la cortadora de pelo QC5170/02 de Philishave. Tenía mis dudas sobre si podría pelarme yo mismo sin necesitar ayuda de alguien, y con esta máquina sí es posible.
Sim, recomendo este produto
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