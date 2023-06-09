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Descontinuado

Hairclipper series 7000Aparador

QC5390/80

4.2

| (703) Críticas | 85% recomendam este produto

Precisão especializada

Este aparador de cabelo da Philips foi concebido para a máxima precisão, com um visor digital e o maior número de regulações de comprimento do mercado. Um carregamento rápido fornece até 60 minutos de autonomia sem fios. Para criar o seu estilo sempre com precisão.

Ver todos os benefícios
Philips OneGrooming #1 Icon

A marca n.º 1 a nível mundial em equipamentos elétricos de cuidados pessoais1

Precisão especializada

  • Lâminas em titânio

  • 41 regulações de comprimento

  • 60 min. autonomia sem fios/1 h carreg.

  • Pente, tesoura e bolsa de arrumação

Desempenho de corte superior com lâminas revestidas a titânio

Desempenho de corte superior com lâminas revestidas a titânio

Lâminas em titânio avançadas para um desempenho de corte superior e para se manterem afiadas durante muito tempo

2 anos de garantia, voltagem universal, não necessita de lubrificação

2 anos de garantia, voltagem universal, não necessita de lubrificação

Todos os nossos produtos de cuidado para homem são fabricados para durar. Possuem garantia mundial de 2 anos, compatibilidade de voltagem universal e não necessitam de lubrificação.

Cabeça com abertura simples facilita a limpeza em água corrente

Cabeça com abertura simples facilita a limpeza em água corrente

Basta abrir a cabeça e enxaguar com água corrente para limpar.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

703

Críticas

85%

recomendam este produto

09/06/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Eficaz no corte e muito simples de manusear

Boa relação qualidade preço Eficaz no corte e muito simples de manusear

Pontos positivos

Preço

Pontos negativos

Nada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hair clipper QC5115/15 Aparador de cabelo lavável

Data de utilização 2022-12-09

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hair clipper QC5115/15 Aparador de cabelo lavável

Data de utilização 2022-12-09

21/06/2020

España

España

De momento muy bien

Porque me parece bien producto y porque confío en la marca ya que tengo varias .

Pontos positivos

Esta muy bien y completo. Fácil de manejar.

Pontos negativos

No lleva cepillo para limpiarla .

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

Data de utilização 2020-05-21

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

Data de utilização 2020-05-21

01/06/2020

España

España

Comprador verificado

Buen producto

La relación calidad-precio está muy bien. Muy manejable, corta el pelo muy bien.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

Data de utilização 2019-05-01

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

Data de utilização 2019-05-01

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  1. Euromonitor International, volume de vendas a retalho em unidades, equipamentos elétricos de cuidados pessoais que consistem numa combinação de categorias de máquinas de barbear para corpo, limpadores faciais elétricos e aparelhos para cuidados capilares, dados de 2025. 