Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Cadastre-se agora
Garanta acesso antecipado à nossa Black Friday
11
d
Dias
15
h
Horas
46
m
Minutos
04
s
Segundos
Descontinuado
Precisão especializada
Este aparador de cabelo da Philips foi concebido para a máxima precisão, com um visor digital e o maior número de regulações de comprimento do mercado. Um carregamento rápido fornece até 60 minutos de autonomia sem fios. Para criar o seu estilo sempre com precisão.
Lâminas em titânio
41 regulações de comprimento
60 min. autonomia sem fios/1 h carreg.
Pente, tesoura e bolsa de arrumação
Lâminas em titânio avançadas para um desempenho de corte superior e para se manterem afiadas durante muito tempo
Todos os nossos produtos de cuidado para homem são fabricados para durar. Possuem garantia mundial de 2 anos, compatibilidade de voltagem universal e não necessitam de lubrificação.
Basta abrir a cabeça e enxaguar com água corrente para limpar.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
Ir para acessórios e peças de substituição
4.2
de 5
703
Críticas
85%
recomendam este produto
antonio646464
09/06/2023
Portugal
Comprador verificado
Eficaz no corte e muito simples de manusear
Boa relação qualidade preço Eficaz no corte e muito simples de manusear
Pontos positivos
Preço
Pontos negativos
Nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hair clipper QC5115/15 Aparador de cabelo lavável
Data de utilização 2022-12-09
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hair clipper QC5115/15 Aparador de cabelo lavável
Data de utilização 2022-12-09
Coletines12
21/06/2020
España
De momento muy bien
Porque me parece bien producto y porque confío en la marca ya que tengo varias .
Pontos positivos
Esta muy bien y completo. Fácil de manejar.
Pontos negativos
No lleva cepillo para limpiarla .
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper
Data de utilização 2020-05-21
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper
Data de utilização 2020-05-21
Luisfer
01/06/2020
España
Comprador verificado
Buen producto
La relación calidad-precio está muy bien. Muy manejable, corta el pelo muy bien.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper
Data de utilização 2019-05-01
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper
Data de utilização 2019-05-01
Euromonitor International, volume de vendas a retalho em unidades, equipamentos elétricos de cuidados pessoais que consistem numa combinação de categorias de máquinas de barbear para corpo, limpadores faciais elétricos e aparelhos para cuidados capilares, dados de 2025.