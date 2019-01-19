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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
2 acessórios e 1 pente
sem fios, totalmente lavável
lâminas suaves para a pele
60 min. autonomia sem fios/10 h carreg.
Utilize o aparador grande com um pente para aprimorar o seu estilo e obter linhas definidas e perfeitas nos contornos da sua barba.
Apare a sua barba exactamente ao comprimento que deseja através do bloqueio na regulação correspondente ao estilo pretendido. O pente para barba normal e curta oferece 18 regulações de comprimento de 1 mm a 18mm, com exactamente 1 mm entre cada regulação.
Remova pêlos indesejados no nariz e nas orelhas, de forma simples e confortável.
3.9
de 5
77
Críticas
85%
recomendam este produto
Rafa04
19/01/2019
España
Buena calidad
Buena calidad y rendimiento. duración de batería excelente.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
josemcv
08/11/2017
España
Excelente
lo compre para recortar la barba y cortar el pelo en los lados y funciona perfectamente nunca falla y muy cómodo de usar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
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sapiflor
10/06/2016
España
Comprador verificado
Versatil
Versátil, ligera. SE me estropeo la poco tiempo y me dieron una nueva.
Sim, recomendo este produto
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