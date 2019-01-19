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  • Aparador de barba e de precisão tudo em um
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Descontinuado

Multigroom series 3000Aparador de barba e de precisão 3 em 1

QG3320/15

3.9
| (77) Críticas | 85% recomendam este produto
Aparador de barba e de precisão tudo em um
Experimente diferentes estilos de barba, bigode e patilhas com este aparador tudo em um. Com 3 acessórios pode aparar facilmente muitos estilos diferentes.
Ver todos os benefícios

Aparador à prova de água 3 em 1 para a máxima versatilidade

Aparador de barba e de precisão tudo em um

  • 2 acessórios e 1 pente

  • sem fios, totalmente lavável

  • lâminas suaves para a pele

  • 60 min. autonomia sem fios/10 h carreg.

Apare os pêlos do seu rosto, pescoço e as patilhas para aprimorar o seu visual

Utilize o aparador grande com um pente para aprimorar o seu estilo e obter linhas definidas e perfeitas nos contornos da sua barba.

18 comprimentos ajustáveis (1-18 mm) para uma barba curta ou normal uniforme

Apare a sua barba exactamente ao comprimento que deseja através do bloqueio na regulação correspondente ao estilo pretendido. O pente para barba normal e curta oferece 18 regulações de comprimento de 1 mm a 18mm, com exactamente 1 mm entre cada regulação.

Livre-se de pêlos indesejados no nariz e nas orelhas

Remova pêlos indesejados no nariz e nas orelhas, de forma simples e confortável.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Críticas

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3.9

de 5

77

Críticas

85%

recomendam este produto

19/01/2019

España

España

Buena calidad

Buena calidad y rendimiento. duración de batería excelente.

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Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer

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08/11/2017

España

España

Excelente

lo compre para recortar la barba y cortar el pelo en los lados y funciona perfectamente nunca falla y muy cómodo de usar

Sim, recomendo este produto

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10/06/2016

España

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Comprador verificado

Versatil

Versátil, ligera. SE me estropeo la poco tiempo y me dieron una nueva.

Sim, recomendo este produto

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