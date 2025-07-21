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OneBladeLâmina de substituição

QP240/50

4
| (183) Críticas | 81% recomendam este produto
Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento
O sistema de proteção dupla: um revestimento para deslizar combinado com pontas arredondadas, torna o barbear mais simples e confortável. A tecnologia de corte dispõe de uma unidade de corte rápida, o que permite cortar pelos de qualquer comprimento
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A marca de cuidados pessoais elétricos preferida em todo o mundo1

Produtos compatíveis
OneBlade 360

OneBlade 360
Face + Body

QP2824/31

OneBlade 360

OneBlade 360
Face + Body

QP2834/31

OneBlade 360

OneBlade 360
Rosto

QP2734/23

OneBlade 360

OneBlade 360
Face + Body

QP2834/23

OneBlade 360

OneBlade 360
Rosto

QP2734/20

OneBlade 360 with Connectivity

OneBlade 360 with Connectivity
Face + Body

QP4631/65

OneBlade 360 conectada

OneBlade 360 conectada
Rosto

QP4530/30

OneBlade

OneBlade
Rosto, renovada

QP2724/20R1

OneBlade 360

OneBlade 360
Rosto, renovada

QP2734/20R1

OneBlade 360

OneBlade 360
Face + Body renovada

QP2834/20R1

Concebido para cortar pelos, não a pele

Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento

  • Aparar, contornar e barbear

  • 4 originais

  • Compatível com todas as pegas OneBlade

  • Lâmina em aço inoxidável que dura até 4 meses de utilização* para manter uma sensação de frescura

Tecnologia OneBlade exclusiva

Tecnologia OneBlade exclusiva

A Philips OneBlade é um novo estilizador híbrido revolucionário que apara, barbeia e cria linhas e contornos definidos, com qualquer comprimento de pelo. O sistema de proteção dupla, um revestimento para deslizar combinado com pontas arredondadas, torna o barbear mais simples e confortável. A tecnologia de corte dispõe de uma unidade de corte rápida, o que permite cortar pelos de qualquer comprimento.

Compatível com todas as pegas OneBlade

Compatível com todas as pegas OneBlade

Compatível com OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) e OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Uma lâmina que não enfraquece facilmente

Uma lâmina que não enfraquece facilmente

Lâmina resistente em aço inoxidável que dura até 4 meses de utilização* para manter uma sensação de frescura. Quando o indicador de substituição, ícone de ejeção, aparecer na lâmina, o desempenho da mesma pode deixar de ser o ideal. É o momento de considerar substituir a lâmina para obter a melhor experiência de barbear.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

183

Críticas

81%

recomendam este produto

21/07/2025

Portugal

Portugal

Muito bom!

Utilizo a "OneBlade" há 5 anos e continuo muito satisfeito com o desempenho. Ela tem a grande vantagem de não causar irritação na pele, além de permitir um corte preciso e com acabamentos impecáveis na barba. Sem dúvidas, recomendo este produto!

Pontos positivos

Não irrita a pele, corte preciso, versatilidade de uso e excelente durabilidade.

Pontos negativos

Lâminas um pouco caras.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP250/50 Lâmina de substituição

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP250/50 Lâmina de substituição

24/11/2019

Portugal

Portugal

O produto é muito versátil

Recomendaria este produto a toda a gente que gosta de barba curta, ou de fazer contornos

Pontos positivos

prático, versátil, rápido

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/55 Lâmina substituível

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/55 Lâmina substituível

11/11/2019

Portugal

Portugal

Adorei

Flexibilidade máxima, e sem cortes, rapidez ao barbear.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/55 Lâmina substituível

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/55 Lâmina substituível

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 

  1. Para a melhor experiência de depilação. Com base em 2 sessões de depilação completas por semana. Os resultados efetivos podem variar.