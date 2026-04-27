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Política de devolução de 30 dias
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QP2824/31
QP2834/31
QP2734/23
QP2834/23
QP2734/20
QP4631/65
QP4530/30
QP2724/20R1
QP2734/20R1
QP2834/20R1
Aparar, contornar e barbear
2 lâminas 360
Embalagem reciclável à base de papel**
A lâmina dura até 4 meses*
A Philips OneBlade é um novo estilizador híbrido revolucionário que apara, barbeia e cria linhas e contornos definidos, com qualquer comprimento de pelo. O sistema de proteção dupla, um revestimento para deslizar combinado com pontas arredondadas, torna o barbear mais simples e confortável. A tecnologia de corte dispõe de uma unidade de corte rápida, o que permite cortar pelos de qualquer comprimento.
Compatível com todos os produtos OneBlade: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x).
Lâmina resistente em aço inoxidável que dura até 4 meses de utilização* para manter uma sensação de frescura. Quando o indicador de substituição, ícone de ejeção, aparecer na lâmina, o desempenho da mesma pode deixar de ser o ideal. É o momento de considerar substituir a lâmina para obter a melhor experiência de barbear.
4.3
de 5
4425
Críticas
90%
recomendam este produto
JPbg
27/04/2026
Portugal
Comprador verificado
Produto de custo acessível mas de boa qualidade
Produto de custo acessível mas de boa qualidade e utilidade.
Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2724/23 Rosto
Date of Use 2026-02-18
Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2724/23 Rosto
Date of Use 2026-02-18
NFM50
09/02/2026
Portugal
Comprador verificado
Uma máquina TOP.
Muito versátil, barbear suave e preciso, a bateria tem uma duração excelente.
Pontos positivos
Muito precisa e de fácil utilização
Pontos negativos
Custo da lâmina
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2734/23 Rosto
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2734/23 Rosto
Marajo
30/01/2026
Portugal
Comprador verificado
Aparelho moderno
Aparelho de ótimo desempenho, estou muito satisfeito com a aquisição
Pontos positivos
Bateria de longa duração, lamina eficiente
Pontos negativos
Não desliza e os pelos cortados espalham pelo ambiente
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 with connectivity QP4530/30R1 Rosto, renovada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 with connectivity QP4530/30R1 Rosto, renovada
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.
Para a melhor experiência de depilação. Com base em 2 sessões de depilação completas por semana. Os resultados efetivos podem variar.
Onde existem instalações