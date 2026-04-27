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  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento sem esforço
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OneBladeLâmina de substituição 360

QP430/50

4.3
| (4425) Críticas | 90% recomendam este produto
Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento sem esforço
A inovadora lâmina 360 é capaz de fletir em todas as direções para se ajustar às curvas do seu rosto. O design permite um contacto com a pele e controlo constantes. Apare e barbeie facilmente áreas de difícil acesso, com poucas passagens e grande conforto.
Ver todos os benefícios

A marca de cuidados pessoais elétricos preferida em todo o mundo1

Concebido para cortar pelos, não a pele

Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento sem esforço

  • Aparar, contornar e barbear

  • 3 lâminas 360

  • Compatível com todas as pegas OneBlade**

  • A lâmina dura até 4 meses*

Tecnologia OneBlade exclusiva

Tecnologia OneBlade exclusiva

A Philips OneBlade é um novo estilizador híbrido revolucionário que apara, barbeia e cria linhas e contornos definidos, com qualquer comprimento de pelo. O sistema de proteção dupla, um revestimento para deslizar combinado com pontas arredondadas, torna o barbear mais simples e confortável. A tecnologia de corte dispõe de uma unidade de corte rápida, o que permite cortar pelos de qualquer comprimento.

Compatível com as pegas OneBlade**

Compatível com as pegas OneBlade**

Compatível com todos os produtos OneBlade: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x) exceto para QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505

Uma lâmina que não enfraquece facilmente

Uma lâmina que não enfraquece facilmente

Lâmina resistente em aço inoxidável que dura até 4 meses de utilização* para manter uma sensação de frescura. Quando o indicador de substituição, ícone de ejeção, aparecer na lâmina, o desempenho da mesma pode deixar de ser o ideal. É o momento de considerar substituir a lâmina para obter a melhor experiência de barbear.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

4425

Críticas

90%

recomendam este produto

27/04/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Produto de custo acessível mas de boa qualidade

Produto de custo acessível mas de boa qualidade e utilidade.

Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2724/23 Rosto

Date of Use 2026-02-18

Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2724/23 Rosto

Date of Use 2026-02-18

09/02/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Uma máquina TOP.

Muito versátil, barbear suave e preciso, a bateria tem uma duração excelente.

Pontos positivos

Muito precisa e de fácil utilização

Pontos negativos

Custo da lâmina

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2734/23 Rosto

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2734/23 Rosto

30/01/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Aparelho moderno

Aparelho de ótimo desempenho, estou muito satisfeito com a aquisição

Pontos positivos

Bateria de longa duração, lamina eficiente

Pontos negativos

Não desliza e os pelos cortados espalham pelo ambiente

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 with connectivity QP4530/30R1 Rosto, renovada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 with connectivity QP4530/30R1 Rosto, renovada

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 

  1. Para a melhor experiência de depilação. Com base em 2 sessões de depilação completas por semana. Os resultados efetivos podem variar.

  2. exceto QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505