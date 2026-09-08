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Política de devolução de 30 dias
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Crie o seu visual com menos passagens e mais conforto*
Dê forma e barbeie com facilidade. Crie o seu look com menos passagens e mais conforto*. A lâmina 360 é flexível para acompanhar cada contorno e foi concebida para barbear pelos de qualquer comprimento no rosto. OneBlade para tudo.
Sistema de proteção dupla do OneBlade
3 lâminas 360
Compatível com todas as pegas OneBlade
Cada lâmina dura até 4 meses **
A Philips OneBlade é um novo estilizador híbrido revolucionário que apara, barbeia e cria linhas e contornos definidos, com qualquer comprimento de pelo. O sistema de proteção dupla, um revestimento para deslizar combinado com pontas arredondadas, torna o barbear mais simples e confortável. A tecnologia de corte dispõe de uma unidade de corte rápida, o que permite cortar pelos de qualquer comprimento.
Desde o maxilar, ao queixo, ao pescoço e ao peito, nem tudo são áreas planas e o OneBlade sabe disso. A lâmina flexível de 360 graus move-se em todas as direções, adaptando-se aos contornos, ajudando a alcançar áreas de difícil acesso com menos passagens e maior conforto*.
Lâmina resistente em aço inoxidável que dura até 4 meses de utilização* para manter uma sensação de frescura. Quando o indicador de substituição, ícone de ejeção, aparecer na lâmina, o desempenho da mesma pode deixar de ser o ideal. É o momento de considerar substituir a lâmina para obter a melhor experiência de barbear.
4.3
de 5
4442
Críticas
90%
recomendam este produto
HCotrim
08/09/2026
Portugal
Comprador verificado
O produto tem diversas opções, bem concebidas.
O sistema de corte funciona muito bem, permite escolhas múltiplas e a proteção da lâmina é muito eficaz.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP2724/30 Rosto
Date of Use 2023-04-01
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP2724/30 Rosto
Date of Use 2023-04-01
JPbg
27/04/2026
Portugal
Comprador verificado
Produto de custo acessível mas de boa qualidade
Produto de custo acessível mas de boa qualidade e utilidade.
Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2724/23 Rosto
Date of Use 2026-02-18
Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2724/23 Rosto
Date of Use 2026-02-18
NFM50
09/02/2026
Portugal
Comprador verificado
Uma máquina TOP.
Muito versátil, barbear suave e preciso, a bateria tem uma duração excelente.
Pontos positivos
Muito precisa e de fácil utilização
Pontos negativos
Custo da lâmina
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2734/23 Rosto
Date of Use 2025-01-09
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2734/23 Rosto
Date of Use 2025-01-09
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.
em comparação com a lâmina original
Para a melhor experiência de barbear. Com base em 2 sessões de barbear completas por semana. Os resultados efetivos podem variar.