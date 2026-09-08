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OneBlade 360Lâmina de substituição 360

QP430/50

4.3

| (4442) Críticas | 90% recomendam este produto

Crie o seu visual com menos passagens e mais conforto*

Dê forma e barbeie com facilidade. Crie o seu look com menos passagens e mais conforto*. A lâmina 360 é flexível para acompanhar cada contorno e foi concebida para barbear pelos de qualquer comprimento no rosto. OneBlade para tudo.

Ver todos os benefícios
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

A marca de cuidados pessoais elétricos preferida em todo o mundo1

Para rosto

Crie o seu visual com menos passagens e mais conforto*

  • Sistema de proteção dupla do OneBlade

  • 3 lâminas 360

  • Compatível com todas as pegas OneBlade

  • Cada lâmina dura até 4 meses **

Tecnologia OneBlade exclusiva

Tecnologia OneBlade exclusiva

A Philips OneBlade é um novo estilizador híbrido revolucionário que apara, barbeia e cria linhas e contornos definidos, com qualquer comprimento de pelo. O sistema de proteção dupla, um revestimento para deslizar combinado com pontas arredondadas, torna o barbear mais simples e confortável. A tecnologia de corte dispõe de uma unidade de corte rápida, o que permite cortar pelos de qualquer comprimento.

Segue todas as curvas, do rosto ao corpo

Segue todas as curvas, do rosto ao corpo

Desde o maxilar, ao queixo, ao pescoço e ao peito, nem tudo são áreas planas e o OneBlade sabe disso. A lâmina flexível de 360 graus move-se em todas as direções, adaptando-se aos contornos, ajudando a alcançar áreas de difícil acesso com menos passagens e maior conforto*.

Uma lâmina que não enfraquece facilmente

Uma lâmina que não enfraquece facilmente

Lâmina resistente em aço inoxidável que dura até 4 meses de utilização* para manter uma sensação de frescura. Quando o indicador de substituição, ícone de ejeção, aparecer na lâmina, o desempenho da mesma pode deixar de ser o ideal. É o momento de considerar substituir a lâmina para obter a melhor experiência de barbear.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

4442

Críticas

90%

recomendam este produto

08/09/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

O produto tem diversas opções, bem concebidas.

O sistema de corte funciona muito bem, permite escolhas múltiplas e a proteção da lâmina é muito eficaz.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP2724/30 Rosto

Date of Use 2023-04-01

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP2724/30 Rosto

Date of Use 2023-04-01

27/04/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Produto de custo acessível mas de boa qualidade

Produto de custo acessível mas de boa qualidade e utilidade.

Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2724/23 Rosto

Date of Use 2026-02-18

Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2724/23 Rosto

Date of Use 2026-02-18

09/02/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Uma máquina TOP.

Muito versátil, barbear suave e preciso, a bateria tem uma duração excelente.

Pontos positivos

Muito precisa e de fácil utilização

Pontos negativos

Custo da lâmina

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2734/23 Rosto

Date of Use 2025-01-09

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2734/23 Rosto

Date of Use 2025-01-09

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 

  1. em comparação com a lâmina original

  2. Para a melhor experiência de barbear. Com base em 2 sessões de barbear completas por semana. Os resultados efetivos podem variar.