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Descontinuado
Aparar, contornar e barbear
1 lâmina original para o corpo e 1 Kit Body
Compatível com todas as pegas OneBlade
Lâmina em aço inoxidável que dura até 4 meses de utilização* para manter uma sensação de frescura
A Philips OneBlade é um novo estilizador híbrido revolucionário que apara, barbeia e cria linhas e contornos definidos, para qualquer comprimento de pelo. O sistema de proteção dupla, um revestimento para deslizar combinado com pontas arredondadas, torna o barbear mais simples e confortável. A tecnologia de corte dispõe de uma unidade de corte rápida, o que permite cortar pelos de qualquer comprimento.
Compatível com OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) e OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Lâmina resistente em aço inoxidável que dura até 4 meses de utilização* para manter uma sensação de frescura. Quando o indicador de substituição, ícone de ejeção, aparecer na lâmina, o desempenho da mesma pode deixar de ser o ideal. É o momento de considerar substituir a lâmina para obter a melhor experiência de barbear.
4.3
de 5
221
Críticas
90%
recomendam este produto
Gutsypuck
21/09/2022
España
Comprador verificado
Lo mejor que he probado hasta ahora
Afeitado impecable y muy seguro ya que es imposible cortarse, no hace daño ninguno y se lo recomendaría y de echo se lo recomiendo a todos mis allegados
Pontos positivos
Todo
Pontos negativos
Precio
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP610/50 Cuchilla de recambio
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP610/50 Cuchilla de recambio
morileño99
01/12/2020
España
Parte da promoção
El producto cumple con las caractereísticas indica
Tras unos días de prueba en diferentes situaciones puedo decir con total seguridad que las cuchillas cumplen con todas las características indicadas en la descripción. Su precisión de corte tanto en cara, pecho, abdomen y demás partes es la perfecta. Funciona correctamente bajo el agua. A la hora del afeitado no irrita ni deja la piel roja, algo por lo que también es un punto a favor. Relación precio- calidad muy buena. Sin duda las recomendaría sin pensarlo.
Pontos positivos
Relación calidad precio
Pontos negativos
La durabilidad
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP620/50 Cuchilla de recambio
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP620/50 Cuchilla de recambio
Hoseone
25/11/2020
España
Lo mejor del mercado
Se nota que hay mucha tecnología detrás de estas cuchillas, porque apuran mogollón y es imposible que te corten o irriten
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP610/50 Cuchilla de recambio
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP610/50 Cuchilla de recambio
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.
Para a melhor experiência de barbear. Com base em 2 sessões de barbear completas por semana. Os resultados efetivos podem variar.