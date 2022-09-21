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  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento
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  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento
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  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento

Descontinuado

OneBladeLâmina de substituição

QP610/50

4.3
| (221) Críticas | 90% recomendam este produto
Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento
O sistema de proteção dupla: um revestimento para deslizar combinado com pontas arredondadas, torna o barbear mais simples e confortável. A tecnologia de corte dispõe de uma unidade de corte rápida, o que permite cortar pelos de qualquer comprimento
Ver todos os benefícios
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

A marca de cuidados pessoais elétricos preferida em todo o mundo1

Produtos compatíveis
OneBlade

OneBlade

QP2520/16

OneBlade

OneBlade
Face + Body

QP2620/25

OneBlade

OneBlade
Face + Body renovada

QP2630/30R1

OneBlade Pro

OneBlade Pro
Face + Body

QP6620/20

OneBlade

OneBlade
Rosto

QP2520/60

OneBlade

OneBlade
Rosto

QP2520/25

OneBlade renovada

OneBlade renovada

QP2520/30R1

OneBlade Pro

OneBlade Pro

QP6520/20

Concebido para cortar pelos, não a pele

Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento

  • Aparar, contornar e barbear

  • 1 lâmina original para o corpo e 1 Kit Body

  • Compatível com todas as pegas OneBlade

  • Lâmina em aço inoxidável que dura até 4 meses de utilização* para manter uma sensação de frescura

Tecnologia OneBlade exclusiva

Tecnologia OneBlade exclusiva

A Philips OneBlade é um novo estilizador híbrido revolucionário que apara, barbeia e cria linhas e contornos definidos, para qualquer comprimento de pelo. O sistema de proteção dupla, um revestimento para deslizar combinado com pontas arredondadas, torna o barbear mais simples e confortável. A tecnologia de corte dispõe de uma unidade de corte rápida, o que permite cortar pelos de qualquer comprimento.

Compatível com todas as pegas OneBlade

Compatível com todas as pegas OneBlade

Compatível com OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) e OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Uma lâmina que não enfraquece facilmente

Uma lâmina que não enfraquece facilmente

Lâmina resistente em aço inoxidável que dura até 4 meses de utilização* para manter uma sensação de frescura. Quando o indicador de substituição, ícone de ejeção, aparecer na lâmina, o desempenho da mesma pode deixar de ser o ideal. É o momento de considerar substituir a lâmina para obter a melhor experiência de barbear.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

221

Críticas

90%

recomendam este produto

21/09/2022

España

España

Comprador verificado

Lo mejor que he probado hasta ahora

Afeitado impecable y muy seguro ya que es imposible cortarse, no hace daño ninguno y se lo recomendaría y de echo se lo recomiendo a todos mis allegados

Pontos positivos

Todo

Pontos negativos

Precio

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP610/50 Cuchilla de recambio

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP610/50 Cuchilla de recambio

01/12/2020

España

España

El producto cumple con las caractereísticas indica

Tras unos días de prueba en diferentes situaciones puedo decir con total seguridad que las cuchillas cumplen con todas las características indicadas en la descripción. Su precisión de corte tanto en cara, pecho, abdomen y demás partes es la perfecta. Funciona correctamente bajo el agua. A la hora del afeitado no irrita ni deja la piel roja, algo por lo que también es un punto a favor. Relación precio- calidad muy buena. Sin duda las recomendaría sin pensarlo.

Pontos positivos

Relación calidad precio

Pontos negativos

La durabilidad

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP620/50 Cuchilla de recambio

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP620/50 Cuchilla de recambio

25/11/2020

España

España

Lo mejor del mercado

Se nota que hay mucha tecnología detrás de estas cuchillas, porque apuran mogollón y es imposible que te corten o irriten

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP610/50 Cuchilla de recambio

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP610/50 Cuchilla de recambio

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 

  1. Para a melhor experiência de barbear. Com base em 2 sessões de barbear completas por semana. Os resultados efetivos podem variar.