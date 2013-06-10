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Descontinuado

StyleShaverMáquina de barbear e estilizador à prova de água

QS6140/32

3.9

| (76) Críticas

1 prémio

Expresse o seu estilo

Crie exactamente o estilo que procura com o Styleshaver. Basta rodar a mão e este sistema eléctrico de dupla face com aparador e estilizador da barba proporciona-lhe tudo o que necessita para criar um estilo de barba perfeito, uma barba de 3 dias ou um barbear rente, mesmo em barbas difíceis.

Ver todos os benefícios

Aparar, estilizar e cortar - com um único produto

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  • Pro

Aparador de barba com 12 regulações de comprimento de 0,5 a 10 mm

Aparador de barba com 12 regulações de comprimento de 0,5 a 10 mm

Aparador grande (32 mm) de barba curta e normal da Philips com 12 regulações de comprimento ajustáveis de 0,5 mm a 10 mm, facilitando-lhe obter o comprimento exacto que pretende. Utilize a roda para bloquear a regulação de comprimento pretendida. O aparador em metal duradouro com rebordos arredondados e suaves para a pele assegura um aparar preciso e uniforme.

Aparador reversível: lados de 32 mm e 15 mm para detalhes perfeitos

Aparador reversível: lados de 32 mm e 15 mm para detalhes perfeitos

Retire o pente ajustável de comprimento e encontrará um aparador de precisão reversível sob este. Um dos lados é um aparador de alta precisão de 32 mm. O outro lado possui um aparador de precisão com 15 mm de largura perfeito para zonas pequenas, como a zona por baixo do nariz ou à volta da boca. Foi concebido para cortar a barba muito rente enquanto protege a sua pele e o seu tamanho pequeno e design angular permitem-lhe ver o que está a fazer, enquanto contorna linhas finas e detalhes.

Máq. de barbear dupla com aparador corta mesmo as barbas mais complicadas

Máq. de barbear dupla com aparador corta mesmo as barbas mais complicadas

A máquina de barbear com cabeça de corte dupla permite eliminar facilmente os pêlos curtos fora da área da barba, inclusive no pescoço. O aparador médio destina-se a pêlos mais compridos e resistentes e as 2 cabeças de corte oscilantes cortam os restantes pêlos, deixando a pele totalmente macia.

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Prémios

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Críticas

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3.9

de 5

76

Críticas

10/06/2013

España

España

Practica para usos diarios y viajes... Lo mejor del mercado al 2013.

Me encanto el diseño y presentación del producto. Tuve 2 maquinas anteriores de Philips, esta es la tercera y la verdad que este producto es superior a los anteriores... la cortadora es excelente, no me arrepiento haberla comprado... y continuar con la marca.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para StyleShaver QS6140/32 perfilador y afeitadora resistente al agua

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Esta avaliação foi feita para StyleShaver QS6140/32 perfilador y afeitadora resistente al agua

01/05/2023

United Kingdom

United Kingdom

EVERLASTING

I've been using this trimmer for maybe about 7 years now. I never changed the blades and they are still in amazing shape, the battery last enough for me to trim or stile my beard. The clean shaven look comes easier and surprisingly smooth, just like (if not better!) than using a razor blade. I recommend this product with eyes closed to everyone, even those men with the thickest beards!

Pontos positivos

Clean shaven style made easy | Great precision trimmer | Long lasting life | Long lasting battery performances

Pontos negativos

None

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Esta avaliação foi feita para StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver

Data de utilização 2021-05-01

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver

Data de utilização 2021-05-01

15/11/2020

United Kingdom

United Kingdom

The best shaver i have ever seen!

I have used the Philipps StyleShaver QS6140/32 Pro for up to five years, and found it the best. Then suddenly it slipped from my hand and broke the head. I wanted to buy it again, i searched it every where, but did not find any where. I request Philips to manufacture the same product again, please

Pontos positivos

User friendly, shaver and trimmer together, time saver

Esta avaliação foi feita para StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver

Data de utilização 2018-11-15

Esta avaliação foi feita para StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver

Data de utilização 2018-11-15

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