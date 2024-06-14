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Descontinuado
Crie o seu próprio estilo
Crie o seu estilo com o Philips Styleshaver. Basta rodar a mão e este sistema de dupla face com estilizador de barba e máquina de barbear proporciona-lhe tudo o que necessita para criar qualquer estilo, desde uma aparência de barba de 3 dias perfeita a uma barba modelada ou uma barba rente.
Intervalos de 0,5 mm
Aparador de dupla face
75 min. autonomia sem fios/4 h carreg.
Depiladora corte c/ cabeça dupla
O aparador (32 mm) totalmente em metal e o pente com 12 regulações de comprimento ajustáveis permitem-lhe obter facilmente o comprimento exacto da barba que pretende. Bloqueie a sua regulação de comprimento preferida com a roda para aumentar e diminuir comprimento. O aparador em metal duradouro com rebordos arredondados e suaves para a pele assegura um aparar preciso e uniforme.
A nova máquina de barbear com cabeça de corte dupla permite cortar os pêlos fora da área da sua barba estilizada. O aparador médio destina-se a pêlos mais compridos e resistentes e as 2 cabeças de corte oscilantes cortam os restantes pêlos, deixando a pele totalmente macia.
Retire o pente ajustável e encontrará um aparador totalmente em metal de dupla face sob este. Utilize a face com 32 mm para um aparar de alto desempenho e a face de 15 mm para um tratamento preciso dos detalhes em áreas difíceis de alcançar. As pontas arredondadas asseguram um toque suave para a sua pele. Os elementos de corte mais finos proporcionam um aparar rente com resultados perfeitos - excelentes para pequenos detalhes ou áreas como a zona sob o nariz ou à volta da boca.
4.2
de 5
30
Críticas
83%
recomendam este produto
The Prof.
14/06/2024
United Kingdom
Outstanding shaver and beard trimmer Wonderful!
For someone with a beard who also needs to shave, this is the very best ever made. It is tragic that it has been discontinued for some years. I have bought many attempts to try to obtain a comparable device, but all require fiddling with a set of changing heads on a single driver, which is really irritating, especially if you need the device for travelling. i really wish that some other manufacturer would make a similar product if Philips don't want to continue to manufacture it themselves.
Pontos positivos
Easy to use, reliable, Three ways of shaving/ trimming all without fiddling with extra bits.
Pontos negativos
None
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para StyleShaver QS6141/33 Waterproof shaver & styler
Data de utilização 2022-06-14
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para StyleShaver QS6141/33 Waterproof shaver & styler
Data de utilização 2022-06-14
Retireduser
31/05/2024
United Kingdom
The first one wore out so I bought another
I bought the first one as a shaver with useful occasional trimming. I changed from daily shave to weekly beard trimming. It did the job, also hair trimming, and the shaver to clean up the back of my neck. Eventually the battery did not charge so I bought another. There are several model numbers and I'm not sure which one I have, but I've had it for 5 years or more.
Pontos positivos
Trims beard and hair to different lengths and shaves where I want that.
Pontos negativos
I lost the charger on a trip abroad and there is no replacement part. The styleshaver is discontinued and I can't see an equivalent in the Philips range .
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler
Data de utilização 2022-05-31
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler
Data de utilização 2022-05-31
Sylvia88
27/02/2018
United Kingdom
Good product
the super machine loads quickly good cut I recommend
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler