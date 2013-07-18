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Descontinuado

StyleShaverMáquina de barbear e estilizador à prova de água

QS6160/32

4.1

| (126) Críticas | 81% recomendam este produto

Expresse o seu estilo

Crie exactamente o estilo que procura com o Styleshaver. Basta rodar a mão e este sistema eléctrico de dupla face com aparador e estilizador da barba proporciona-lhe tudo o que necessita para criar um estilo de barba perfeito, uma barba de 3 dias ou um barbear rente, mesmo em barbas difíceis.

Ver todos os benefícios

Aparar, estilizar e cortar - com um único produto

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Aparador de barba com 12 regulações de comprimento de 0,5 a 10 mm

Aparador de barba com 12 regulações de comprimento de 0,5 a 10 mm

Aparador grande (32 mm) de barba curta e normal da Philips com 12 regulações de comprimento ajustáveis de 0,5 mm a 10 mm, facilitando-lhe obter o comprimento exacto que pretende. Utilize a roda para bloquear a regulação de comprimento pretendida. O aparador em metal duradouro com rebordos arredondados e suaves para a pele assegura um aparar preciso e uniforme.

Aparador reversível: lados de 32 mm e 15 mm para detalhes perfeitos

Aparador reversível: lados de 32 mm e 15 mm para detalhes perfeitos

Retire o pente ajustável de comprimento e encontrará um aparador de precisão reversível sob este. Um dos lados é um aparador de alta precisão de 32 mm. O outro lado possui um aparador de precisão com 15 mm de largura perfeito para zonas pequenas, como a zona por baixo do nariz ou à volta da boca. Foi concebido para cortar a barba muito rente enquanto protege a sua pele e o seu tamanho pequeno e design angular permitem-lhe ver o que está a fazer, enquanto contorna linhas finas e detalhes.

Máq. de barbear dupla com aparador corta mesmo as barbas mais complicadas

Máq. de barbear dupla com aparador corta mesmo as barbas mais complicadas

A máquina de barbear com cabeça de corte dupla permite eliminar facilmente os pêlos curtos fora da área da barba, inclusive no pescoço. O aparador médio destina-se a pêlos mais compridos e resistentes e as 2 cabeças de corte oscilantes cortam os restantes pêlos, deixando a pele totalmente macia.

Especificações técnicas

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4.1

de 5

126

Críticas

81%

recomendam este produto

18/07/2013

España

España

Este producto hace lo que tiene que hacer.

La máquina tiene dos herramientas para cortar. A la que sirve para cortar la barba se le puede poner un par de cabezales/peines con los que cortarte la barba con hasta 1cm de longitud. Corta rápido y bien. Es decir, si se quiere una maquina barbero es ideal, cómoda, se carga rápido y se lava facilmente. Pero para afeitar a ras de piel con la herramienta de afeitado hay otras opciones mejores en el mismo Philips (mi maquinilla Philips antigua de hace 15 años con las cuchillas aun con originales apura más). Incluso después de haber acortado los pelos, da pequeños y quedar 4 pelos sueltos da tironcillos y no apura tanto como otras máquinas de uso unicamente para afeitado. Si es para afeitarte no es la mejor, como barbero funciona muy bien aunque sí he notado que al usarla como barbero los pelos cortados "saltan" bastante más de lo habitual hasta antes de utilizarla y luego hay que darle un buen repaso al lavamanos para quitar los pelos que quedan por aquí y por allá.

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Esta avaliação foi feita para StyleShaver QS6160/32 perfilador y afeitadora resistente al agua

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11/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

It is more than enough

I used this machine to have my first shave and I couldn't tell when my hair was cut. I mean to say that it caused no irritation what so ever. I used the trimmer and then shaver when having a clean shave. But if I use the shaver alone at places with long hair it caused irritation

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07/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

Just what was wanted....

My old beard trimmer had finally expired hence buying a new one - inspired by the design in the first place and also the ability to wash it under the tap. It takes a bit of getting used to but once mastered the shave is the best that I have ever had from an electric machine and just by reversing it in the hand you can then trim the beard with consummate ease in seconds. Just dial the length of whiskers that you wish to remain and the job is done. For the first time in years I actually look forward to shaving and trimming daily with no fuss. So far, the battery lasts for 2 weeks at least so no need to take the beautifully designed charger on a short break.

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