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Descontinuado

StyleShaverEstilizador e máquina de barbear à prova de água

QS6161/32

4.4

| (23) Críticas | 96% recomendam este produto

Crie o seu próprio estilo

Crie o seu estilo com o Philips Styleshaver. Basta rodar a mão e este sistema de dupla face com estilizador de barba e máquina de barbear proporciona-lhe tudo o que necessita para criar qualquer estilo, desde uma aparência de barba de 3 dias perfeita a uma barba modelada ou uma barba rente.

Ver todos os benefícios

Aparar, estilizar e barbear - crie o seu estilo

Crie o seu próprio estilo

  • Intervalos de 0,5 mm

  • Aparador de dupla face

  • 75 min. autonomia sem fios/1 h carreg.

  • Depiladora corte c/ cabeça dupla

Aparador de barba curta e normal: 12 regulações de comprimento de 0,5 a 10 mm

Aparador de barba curta e normal: 12 regulações de comprimento de 0,5 a 10 mm

O aparador (32 mm) totalmente em metal e o pente com 12 regulações de comprimento ajustáveis permitem-lhe obter facilmente o comprimento exacto da barba que pretende. Bloqueie a sua regulação de comprimento preferida com a roda para aumentar e diminuir comprimento. O aparador em metal duradouro com rebordos arredondados e suaves para a pele assegura um aparar preciso e uniforme.

Nova cabeça de corte: corta com uma rapidez 20% superior

Nova cabeça de corte: corta com uma rapidez 20% superior

A nova máquina de barbear com cabeça de corte dupla permite cortar os pêlos fora da área da sua barba estilizada. O aparador médio destina-se a pêlos mais compridos e resistentes e as 2 cabeças de corte oscilantes cortam os restantes pêlos, deixando a pele totalmente macia.

Aparador totalmente em metal de 32 mm ou 15 mm para detalhes perfeitos

Aparador totalmente em metal de 32 mm ou 15 mm para detalhes perfeitos

Retire o pente ajustável e encontrará um aparador totalmente em metal de dupla face sob este. Utilize a face com 32 mm para um aparar de alto desempenho e a face de 15 mm para um tratamento preciso dos detalhes em áreas difíceis de alcançar. As pontas arredondadas asseguram um toque suave para a sua pele. Os elementos de corte mais finos proporcionam um aparar rente com resultados perfeitos - excelentes para pequenos detalhes ou áreas como a zona sob o nariz ou à volta da boca.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

23

Críticas

96%

recomendam este produto

2

09/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Exellent

Excellent and best quality. I recommend this to all folks.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para StyleShaver QS6161/32 Waterproof shaver & styler

Sim, recomendo este produto

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26/07/2016

United Kingdom

United Kingdom

VERYGOOD PRODUCTS

VERYGOOD PRODUCTS i use the product for 2 hours and the battery still good regards

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 8000 QS6161/34 Waterproof shaver & styler

Sim, recomendo este produto

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15/10/2022

Italia

Italia

Il top

Ho avuto diversi rasoi elettrici anche di altri marchi, ma questo è imbattibile! Corpo robusto e in metallo, comodo durante l'uso. Molto utile la testina rotante con lama più piccola, utilissima per rifinire. Con un solo prodotto si può radere a zero o creare il tuo styler di barba. Dopo anni ho acquistato lame nuove per il lato rasoio e va' che è una bomba! Ho acquistato un bodygroom ma è più indicato per il corpo, nonostante la barba la taglia in modo discreto. Peccato che non lo facciano più, ma finché durerà il mio me lo terrò stretto!

Pontos positivos

Un unico rasoio per radere e rifinire

Pontos negativos

Nessuno in particolare.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para StyleShaver QS6161/32 Rasoio e styler impermeabile

Data de utilização 2020-10-15

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para StyleShaver QS6161/32 Rasoio e styler impermeabile

Data de utilização 2020-10-15

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