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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Crie o seu próprio estilo
Crie o seu estilo com o Philips Styleshaver. Basta rodar a mão e este sistema de dupla face com estilizador de barba e máquina de barbear proporciona-lhe tudo o que necessita para criar qualquer estilo, desde uma aparência de barba de 3 dias perfeita a uma barba modelada ou uma barba rente.
Intervalos de 0,5 mm
Aparador de dupla face
75 min. autonomia sem fios/1 h carreg.
Depiladora corte c/ cabeça dupla
O aparador (32 mm) totalmente em metal e o pente com 12 regulações de comprimento ajustáveis permitem-lhe obter facilmente o comprimento exacto da barba que pretende. Bloqueie a sua regulação de comprimento preferida com a roda para aumentar e diminuir comprimento. O aparador em metal duradouro com rebordos arredondados e suaves para a pele assegura um aparar preciso e uniforme.
A nova máquina de barbear com cabeça de corte dupla permite cortar os pêlos fora da área da sua barba estilizada. O aparador médio destina-se a pêlos mais compridos e resistentes e as 2 cabeças de corte oscilantes cortam os restantes pêlos, deixando a pele totalmente macia.
Retire o pente ajustável e encontrará um aparador totalmente em metal de dupla face sob este. Utilize a face com 32 mm para um aparar de alto desempenho e a face de 15 mm para um tratamento preciso dos detalhes em áreas difíceis de alcançar. As pontas arredondadas asseguram um toque suave para a sua pele. Os elementos de corte mais finos proporcionam um aparar rente com resultados perfeitos - excelentes para pequenos detalhes ou áreas como a zona sob o nariz ou à volta da boca.
4.4
de 5
23
Críticas
96%
recomendam este produto
Khashayar
09/04/2017
United Kingdom
Exellent
Excellent and best quality. I recommend this to all folks.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para StyleShaver QS6161/32 Waterproof shaver & styler
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para StyleShaver QS6161/32 Waterproof shaver & styler
MOHAMMAD
26/07/2016
United Kingdom
VERYGOOD PRODUCTS
VERYGOOD PRODUCTS i use the product for 2 hours and the battery still good regards
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 8000 QS6161/34 Waterproof shaver & styler
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 8000 QS6161/34 Waterproof shaver & styler
Zargon
15/10/2022
Italia
Il top
Ho avuto diversi rasoi elettrici anche di altri marchi, ma questo è imbattibile! Corpo robusto e in metallo, comodo durante l'uso. Molto utile la testina rotante con lama più piccola, utilissima per rifinire. Con un solo prodotto si può radere a zero o creare il tuo styler di barba. Dopo anni ho acquistato lame nuove per il lato rasoio e va' che è una bomba! Ho acquistato un bodygroom ma è più indicato per il corpo, nonostante la barba la taglia in modo discreto. Peccato che non lo facciano più, ma finché durerà il mio me lo terrò stretto!
Pontos positivos
Un unico rasoio per radere e rifinire
Pontos negativos
Nessuno in particolare.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para StyleShaver QS6161/32 Rasoio e styler impermeabile
Data de utilização 2020-10-15
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para StyleShaver QS6161/32 Rasoio e styler impermeabile
Data de utilização 2020-10-15