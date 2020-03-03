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Descontinuado
RQ111/50
Mostre o seu estilo
O estilizador da barba de encaixe complementa a sua máquina de barbear elétrica SensoTouch ou arcitec da Philips, para poder criar o estilo que deseja.
S5465/18
SP9885/35
SP9882/36R1
S5420/06R1
S9531/26R1
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9983/55
S9974/35
Acessório SmartClick
5 regulações de comprimento
O pente para barba e bigode permite-lhe manter uma barba perfeita de até 5 mm.
Transforme a sua máquina de barbear num aparador em 2 passos simples. 1. Retire a cabeça de corte da máquina de barbear; 2. Encaixe o estilizador de barba.
Basta retirar o pente para utilizar o aparador de precisão com uma regulação para pêlo curto de 0,5 mm.
2.1
de 5
197
Críticas
Nalapa
03/03/2020
España
Comprador verificado
Maravilloso como todo lo de Philips
Soy de AÑOS usuario de Philips en relacion en el cuidado de barba pos su calidad y comodidad ante sus productos y continuare
Pontos positivos
Siempre lo recomendaria
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SmartClick RQ111/50 Accesorio de perfilador de barba
Data de utilização 2018-03-03
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2018-03-03
smallsaiz
19/12/2013
España
Muy usable
Permite controlar la longitud del recorte sin nigún problema. Fácile de usar y de limpiar.
Sim, recomendo este produto
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Jojo83500
25/10/2016
France
Comprador verificado
parfait
apres avoir reçu un rasoir aquatouch, la tondeuse smartclick est exactement ce qu'il me fallait, 5 tailles de sabot, facile à appliquer, à utiliser, se lave facilement, prix convenable
Sim, recomendo este produto
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