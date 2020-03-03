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Descontinuado

SmartClickEstilizador de barba

RQ111/50

2.1

| (197) Críticas

Mostre o seu estilo

O estilizador da barba de encaixe complementa a sua máquina de barbear elétrica SensoTouch ou arcitec da Philips, para poder criar o estilo que deseja.

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O pente para barba e bigode permite-lhe manter uma barba perfeita de até 5 mm.

Encaixa e desencaixa com facilidade

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Transforme a sua máquina de barbear num aparador em 2 passos simples. 1. Retire a cabeça de corte da máquina de barbear; 2. Encaixe o estilizador de barba.

Aparador de precisão para definir os pequenos detalhes do seu estilo

Aparador de precisão para definir os pequenos detalhes do seu estilo

Basta retirar o pente para utilizar o aparador de precisão com uma regulação para pêlo curto de 0,5 mm.

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.1

de 5

197

Críticas

03/03/2020

España

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Comprador verificado

Maravilloso como todo lo de Philips

Soy de AÑOS usuario de Philips en relacion en el cuidado de barba pos su calidad y comodidad ante sus productos y continuare

Pontos positivos

Siempre lo recomendaria

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Esta avaliação foi feita para SmartClick RQ111/50 Accesorio de perfilador de barba

Data de utilização 2018-03-03

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Data de utilização 2018-03-03

19/12/2013

España

España

Muy usable

Permite controlar la longitud del recorte sin nigún problema. Fácile de usar y de limpiar.

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25/10/2016

France

France

Comprador verificado

parfait

apres avoir reçu un rasoir aquatouch, la tondeuse smartclick est exactement ce qu'il me fallait, 5 tailles de sabot, facile à appliquer, à utiliser, se lave facilement, prix convenable

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