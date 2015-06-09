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Descontinuado

Shaver series 7000 SensoTouchSistema de corte a húmido e a seco

RQ1155/17

3.9
| (246) Críticas | 80% recomendam este produto
Toque suave, barbear suave
A nova máquina de barbear eléctrica Philips SensoTouch RQ1155 proporciona um toque suave para um barbear delicado. O sistema GyroFlex 2D ajusta-se facilmente aos contornos do seu rosto e corta mesmo os pêlos mais curtos com as cabeças DualPrecision.
Ver todos os benefícios
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A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Toque suave, barbear suave

  • DualPrecision e GyroFlex 2D

  • 50 min. autonomia sem fios/1 h carreg.

  • Aparador de precisão

Sistema GyroFlex 2D ajusta-se facilmente a cada curva

Sistema GyroFlex 2D ajusta-se facilmente a cada curva

O sistema de seguimento de contornos GyroFlex 2D da máquina de barbear ajusta-se facilmente às curvas do seu rosto, minimizando a pressão e a irritação de um barbear rente.

O sistema DualPrecision barbeia até os pêlos mais curtos

O sistema DualPrecision barbeia até os pêlos mais curtos

As cabeças de corte DualPrecision têm ranhuras para cortar os pêlos normais e orifícios para cortar mesmo os pêlos mais curtos.

Máquinas de barbear com tecnologia Super Lift&Cut

Máquinas de barbear com tecnologia Super Lift&Cut

O sistema de lâmina dupla incorporado na máquina de barbear eléctrica Philips levanta os pêlos para cortar o pêlo, de forma confortável, abaixo do nível da pele, proporcionando um barbear mais rente.

Especificações técnicas

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Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.9

de 5

246

Críticas

80%

recomendam este produto

09/06/2015

España

España

Comprador verificado

calidad precio muy bien

Me gusta yo usaba antes de las baratas pensaba que todas afeitan igual pues no esta hay mucha diferencia

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/17 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/17 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

09/12/2014

España

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AFEITADORA EXCELENTE

Con pocas palabras basta, otra maravilla de Philips. Gracias

Sim, recomendo este produto

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14/04/2014

España

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Gran calidad de producto

Facil de usar, gran apurado del afeitado y sin irritación

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 