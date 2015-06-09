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20% OFF com o voucher* B2R20
Descontinuado
DualPrecision e GyroFlex 2D
50 min. autonomia sem fios/1 h carreg.
Aparador de precisão
O sistema de seguimento de contornos GyroFlex 2D da máquina de barbear ajusta-se facilmente às curvas do seu rosto, minimizando a pressão e a irritação de um barbear rente.
As cabeças de corte DualPrecision têm ranhuras para cortar os pêlos normais e orifícios para cortar mesmo os pêlos mais curtos.
O sistema de lâmina dupla incorporado na máquina de barbear eléctrica Philips levanta os pêlos para cortar o pêlo, de forma confortável, abaixo do nível da pele, proporcionando um barbear mais rente.
3.9
de 5
246
Críticas
80%
recomendam este produto
tioconi
09/06/2015
España
Comprador verificado
calidad precio muy bien
Me gusta yo usaba antes de las baratas pensaba que todas afeitan igual pues no esta hay mucha diferencia
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/17 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
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chris1949
09/12/2014
España
AFEITADORA EXCELENTE
Con pocas palabras basta, otra maravilla de Philips. Gracias
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strq
14/04/2014
España
Gran calidad de producto
Facil de usar, gran apurado del afeitado y sin irritación
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Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.