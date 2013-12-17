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Descontinuado

Shaver series 7000 SensoTouchmáq. barbear eléctrica a húmido e seco

RQ1180/17

3.9
| (182) Críticas

1 prémio

Toque suave, pele macia
A máquina de barbear SHAVER Series 7000 da Philips proporciona um toque suave para um barbear delicado. O sistema GyroFlex 2D ajusta-se facilmente aos contornos do seu rosto e corta mesmo os pêlos mais curtos com as suas lâminas DualPrecision."
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Toque suave, pele macia

  • DualPrecision e GyroFlex 2D

  • 50 min. autonomia sem fios/1 h carreg.

  • Aparador de precisão e bolsa

Ranhuras e orifícios de corte cortam até os pêlos mais curtos

Ranhuras e orifícios de corte cortam até os pêlos mais curtos

Lâminas DualPrecision cortam confortavelmente tanto pêlos compridos, como curtos. 1. Ranhuras cortam pêlos compridos. 2. Orifícios cortam pêlos curtos

Lâminas Super Lift & Cut levantam pelos para os cortar mais rentes

Lâminas Super Lift & Cut levantam pelos para os cortar mais rentes

O sistema de lâmina dupla incorporado na Máquina de barbear elétrica Philips levanta os pêlos para cortar o pêlo, de forma confortável, abaixo do nível da pele, proporcionando um barbear mais rente.

Cabeças flexíveis de dupla direcção ajustam-se facilmente às curvas

Cabeças flexíveis de dupla direcção ajustam-se facilmente às curvas

O sistema de seguimento de contornos GyroFlex 2D da máquina de barbear ajusta-se facilmente às curvas do seu rosto, minimizando a pressão e a irritação de um barbear rente.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Prémios

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Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.9

de 5

182

Críticas

17/12/2013

España

España

Muy buen artículo

Es la mejor compra que he realizado para mi afeitado

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 afeitadora eléctrica en húmedo y seco

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 afeitadora eléctrica en húmedo y seco

04/12/2013

España

España

Mi marido no vive sin ella

A mi marido le encanta, desde que la tiene no puede vivir sin ella. No le irrita nada la piel. Muy recomendable.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/22 Wet & dry electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/22 Wet & dry electric shaver

08/10/2018

United Kingdom

United Kingdom

Powerful soft noise shaver

Shaving head attachment to the body comes lose after using it for a few months. Sadly there is no better product, hence I will still recommend it & buy it again!

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Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 