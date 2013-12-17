Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Back to Routine
20% OFF com o voucher* B2R20
Descontinuado
RQ1180/17
DualPrecision e GyroFlex 2D
50 min. autonomia sem fios/1 h carreg.
Aparador de precisão e bolsa
Lâminas DualPrecision cortam confortavelmente tanto pêlos compridos, como curtos. 1. Ranhuras cortam pêlos compridos. 2. Orifícios cortam pêlos curtos
O sistema de lâmina dupla incorporado na Máquina de barbear elétrica Philips levanta os pêlos para cortar o pêlo, de forma confortável, abaixo do nível da pele, proporcionando um barbear mais rente.
O sistema de seguimento de contornos GyroFlex 2D da máquina de barbear ajusta-se facilmente às curvas do seu rosto, minimizando a pressão e a irritação de um barbear rente.
Prémios
3.9
de 5
182
Críticas
Sensei
17/12/2013
España
Muy buen artículo
Es la mejor compra que he realizado para mi afeitado
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 afeitadora eléctrica en húmedo y seco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 afeitadora eléctrica en húmedo y seco
Habakay
04/12/2013
España
Mi marido no vive sin ella
A mi marido le encanta, desde que la tiene no puede vivir sin ella. No le irrita nada la piel. Muy recomendable.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/22 Wet & dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/22 Wet & dry electric shaver
Sena
08/10/2018
United Kingdom
Powerful soft noise shaver
Shaving head attachment to the body comes lose after using it for a few months. Sadly there is no better product, hence I will still recommend it & buy it again!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.