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Descontinuado

Acessório de corte

RQ11/40

3.7

| (73) Críticas

Substitua para obter melhores resultados

Para obter o melhor desempenho da sua máquina de barbear Philips, substitua as cabeças de corte a cada 2 anos.

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SkinGlide suave e com fricção reduzida para minimizar a irritação

SkinGlide suave e com fricção reduzida para minimizar a irritação

A superfície de barbear SkinGlide com fricção reduzida da máquina de barbear eléctrica desliza suavemente sobre a pele, para um barbear rente simples.

Vedação AquaTec para um barbear a seco confortável e a húmido refrescante

Vedação AquaTec para um barbear a seco confortável e a húmido refrescante

A vedação AquaTec para usar a húmido e a seco da máquina de barbear eléctrica permite-lhe escolher a forma de barbear que prefere. Pode optar por um barbear a seco confortável ou um barbear húmido refrescante com gel ou espuma de barbear para um conforto extra da pele.

Sistema GyroFlex 2D ajusta-se facilmente a cada curva

Sistema GyroFlex 2D ajusta-se facilmente a cada curva

O sistema de seguimento de contornos GyroFlex 2D da máquina de barbear ajusta-se facilmente às curvas do seu rosto, minimizando a pressão e a irritação de um barbear rente.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.7

de 5

73

Críticas

23/04/2019

España

España

Repuesto cuchillas larga duración

Excelente el diseño, pero muy fácil el cambio y limpieza con el soporte incorporado y el rendimiento y apurado perfecto.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado

23/12/2017

España

España

Facilidad de uso. Producto caro

Gracias a estos cabezales es como si tuvieras la máquina de afeitar nueva. El inconveniente es que tienes que valorar si merece la pena al se bastante caro.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado

27/09/2012

España

España

Este producto es fantástico. Puedo afeitarme en menos de cinco minutos.

Me encanta porque puedo afeitarme en menos de cinco minutos, deja unos resultados excepcionales y sobretodo por lo comodísimo que es. Además viene con un soporte que hace que me sea más fácil volver a usarlo. En definitiva, decirle a todo el mundo que no se lo piense, que es un gasto muy bien aprovechado.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado

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