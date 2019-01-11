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Descontinuado
RQ12/50
Mantenha um barbear rente
Num período de dois anos, as cabeças da sua máquina de barbear cortam 9 milhões de pêlos do seu rosto. Substitua as cabeças da máquina de barbear e obtenha novamente um desempenho a 100%.
UltraTrack
Unidade de substituição
As cabeças de seguimento de contornos GyroFlex 3D da máquina de barbear ajustam-se na perfeição a cada curva do seu rosto, reduzindo a pressão e irritação da pele.
Consiga um barbear rente que minimiza a irritação da pele. A cabeça de corte tem 3 anéis especializados: ranhuras para pêlos normais; canais para pêlos compridos ou encostados à pele e orifícios para os pêlos mais curtos do seu rosto.
O sistema de lâmina dupla incorporado na máquina de barbear eléctrica Philips levanta os pêlos para cortar o pêlo, de forma confortável, abaixo do nível da pele, proporcionando um barbear mais rente.
2.8
de 5
336
Críticas
Euska74
11/01/2019
España
Este producto es magnífico
Estoy muy contento con la adquisición del cabezal, pues es lo mismo que si hubiera comprado una afeitadora nueva. El rasurado es perfecto y facilísimo de limpiar. Muy cómodo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para RQ12/60 Unidad de afeitado
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Fernando2013
14/03/2013
España
Philips mejora día a día
Mi última máquina era también una philips de gama alta, me ha duarado muchos años, ha dado un gran servicio, pero la verdad es que ya quería cambiar, y me he encontrado con esta maravilla: ahora el apurado es mucho mejor, no irrita tanto la zona de abajo de la barbilla, el lavado es mucho más cómodo y el diseño ha mejorado considerablemente, ya se lo he comentado a algunos amigos, para que la prueben, porque no defrauda.
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Esta avaliação foi feita para RQ12/53 shaving heads
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RAMON
22/09/2012
España
AFEITARSE ES IGUAL A UNA CARICIA
LA VERDAD, ES LA MEJOR AFEITADORA QUE HE TENIDO. DESDE SIEMPRE HAN SIDO PHILIPS
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