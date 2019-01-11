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Descontinuado

cabeças de corte

RQ12/50

2.8

| (336) Críticas

Mantenha um barbear rente

Num período de dois anos, as cabeças da sua máquina de barbear cortam 9 milhões de pêlos do seu rosto. Substitua as cabeças da máquina de barbear e obtenha novamente um desempenho a 100%.

Ver todos os benefícios

Subst. as cabeças a cada 2 anos p/ obter os melhores resultados

Mantenha um barbear rente

  • UltraTrack

  • Unidade de substituição

O sistema GyroFlex 3D da Philips ajusta-se a todas as curvas na perfeição

O sistema GyroFlex 3D da Philips ajusta-se a todas as curvas na perfeição

As cabeças de seguimento de contornos GyroFlex 3D da máquina de barbear ajustam-se na perfeição a cada curva do seu rosto, reduzindo a pressão e irritação da pele.

As cabeças UltraTrack cortam todos os pêlos em apenas algumas passagens

As cabeças UltraTrack cortam todos os pêlos em apenas algumas passagens

Consiga um barbear rente que minimiza a irritação da pele. A cabeça de corte tem 3 anéis especializados: ranhuras para pêlos normais; canais para pêlos compridos ou encostados à pele e orifícios para os pêlos mais curtos do seu rosto.

Máquinas de barbear com tecnologia Super Lift&Cut

Máquinas de barbear com tecnologia Super Lift&Cut

O sistema de lâmina dupla incorporado na máquina de barbear eléctrica Philips levanta os pêlos para cortar o pêlo, de forma confortável, abaixo do nível da pele, proporcionando um barbear mais rente.

Especificações técnicas

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Críticas

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2.8

de 5

336

Críticas

11/01/2019

España

España

Este producto es magnífico

Estoy muy contento con la adquisición del cabezal, pues es lo mismo que si hubiera comprado una afeitadora nueva. El rasurado es perfecto y facilísimo de limpiar. Muy cómodo.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para RQ12/60 Unidad de afeitado

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Esta avaliação foi feita para RQ12/60 Unidad de afeitado

14/03/2013

España

España

Philips mejora día a día

Mi última máquina era también una philips de gama alta, me ha duarado muchos años, ha dado un gran servicio, pero la verdad es que ya quería cambiar, y me he encontrado con esta maravilla: ahora el apurado es mucho mejor, no irrita tanto la zona de abajo de la barbilla, el lavado es mucho más cómodo y el diseño ha mejorado considerablemente, ya se lo he comentado a algunos amigos, para que la prueben, porque no defrauda.

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Esta avaliação foi feita para RQ12/53 shaving heads

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22/09/2012

España

España

AFEITARSE ES IGUAL A UNA CARICIA

LA VERDAD, ES LA MEJOR AFEITADORA QUE HE TENIDO. DESDE SIEMPRE HAN SIDO PHILIPS

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Esta avaliação foi feita para RQ12/50 shaving heads

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