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Shaver series 7000 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
Descontinuado
Assistência
S7930/16
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Data Act Document
Manual de informações importantes
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Significado dos símbolos na máquina de barbear Philips
Posso substituir a bateria da máquina de barbear Philips?
O meu telemóvel é compatível com a aplicação Philips GroomTribe?
Posso carregar a minha máquina de barbear Philips após cada utilização?
Que espuma ou gel posso utilizar com a minha máquina de barbear Philips?
Shaver Bolsa
Suporte para cabeças de corte
ShaverAparador de precisão
ShaversEscova de limpeza
A minha máquina de barbear Philips não carrega