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Descontinuado

ShoqBoxaltifalante portátil sem fios

SB300B/00

4

| (12) Críticas | 92% recomendam este produto

Batidas potentes, luzes intensas

Prepare-se para libertar o ritmo das batidas! O ShoqBox SB300 da Philips produz graves explosivos através dos radiadores de graves duplos. Aumente a energia com luzes que brilham ao ritmo da batida. Resistente, à prova de choque e à prova de água – leve a festa consigo para onde desejar.

Ver todos os benefícios

Batidas potentes, luzes intensas

  • Bluetooth®

  • À prova de água, à prova de choque

  • Luzes multicolores

Bateria recarregável incorporada mantém a festa animada

Reproduza a sua música bem alto - a qualquer altura e em qualquer lugar. A bateria recarregável incorporada permite-lhe desfrutar da sua música pessoal sem a confusão de cabos de alimentação emaranhados e a procura incómoda por uma tomada elétrica. Desfrute de óptima música com a liberdade da portabilidade.

Faça-se luz! As luzes multicolores brilham ao ritmo da batida

Faça-se luz! As luzes multicolores brilham ao ritmo da batida

Desfrute da luz e sinta o poder das batidas ritmadas e das luzes intensas. Várias cores brilham ao ritmo das batidas, dando vida à sua música e conferindo uma nova dimensão à festa. Se preferir dançar no escuro, não há problema – basta rodar um interruptor e as luzes apagam-se.

Microfone incorporado para chamadas em mãos livres

Com o seu microfone incorporado, este altifalante também funciona como alta-voz para telefone. Quando é recebida uma chamada, a música é colocada em pausa e pode falar através do altifalante. Telefone para uma reunião de negócios ou ligue a um amigo de uma festa. Funciona na perfeição em qualquer situação.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.0

de 5

12

Críticas

92%

recomendam este produto

3

11/08/2018

Portugal

Portugal

Muito bom produto simples

Excelente som leve para transporte bonito diseiner

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios

Sim, recomendo este produto

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07/01/2018

España

España

Me falta el dato manos libres

Está perfecto pero para usarlo como manos libres como se puede dejar conectado que no se apague.

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Esta avaliação foi feita para ShoqBox SB300B altavoz portátil inalámbrico

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Esta avaliação foi feita para ShoqBox SB300B altavoz portátil inalámbrico

24/05/2017

España

España

Comprador verificado

Un producto excepcional

Para tener el tamaño que tiene da un un sonido claro y unos bajos suficientes para la mayoría de tipos de música. El diseño es lo que más me ha gustado de este producto, con sus membranas pasivas en los lados y las luces. Lo que le falta es mas vatios de potencia quizá en el futuro.

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