Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Batidas potentes, luzes intensas
Prepare-se para libertar o ritmo das batidas! O ShoqBox SB300 da Philips produz graves explosivos através dos radiadores de graves duplos. Aumente a energia com luzes que brilham ao ritmo da batida. Resistente, à prova de choque e à prova de água – leve a festa consigo para onde desejar.
Bluetooth®
À prova de água, à prova de choque
Luzes multicolores
Reproduza a sua música bem alto - a qualquer altura e em qualquer lugar. A bateria recarregável incorporada permite-lhe desfrutar da sua música pessoal sem a confusão de cabos de alimentação emaranhados e a procura incómoda por uma tomada elétrica. Desfrute de óptima música com a liberdade da portabilidade.
Desfrute da luz e sinta o poder das batidas ritmadas e das luzes intensas. Várias cores brilham ao ritmo das batidas, dando vida à sua música e conferindo uma nova dimensão à festa. Se preferir dançar no escuro, não há problema – basta rodar um interruptor e as luzes apagam-se.
Com o seu microfone incorporado, este altifalante também funciona como alta-voz para telefone. Quando é recebida uma chamada, a música é colocada em pausa e pode falar através do altifalante. Telefone para uma reunião de negócios ou ligue a um amigo de uma festa. Funciona na perfeição em qualquer situação.
4.0
de 5
12
Críticas
92%
recomendam este produto
Jon334
11/08/2018
Portugal
Muito bom produto simples
Excelente som leve para transporte bonito diseiner
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios
lucongu
07/01/2018
España
Me falta el dato manos libres
Está perfecto pero para usarlo como manos libres como se puede dejar conectado que no se apague.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ShoqBox SB300B altavoz portátil inalámbrico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ShoqBox SB300B altavoz portátil inalámbrico
Her345
24/05/2017
España
Comprador verificado
Un producto excepcional
Para tener el tamaño que tiene da un un sonido claro y unos bajos suficientes para la mayoría de tipos de música. El diseño es lo que más me ha gustado de este producto, con sus membranas pasivas en los lados y las luces. Lo que le falta es mas vatios de potencia quizá en el futuro.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ShoqBox SB300B altavoz portátil inalámbrico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ShoqBox SB300B altavoz portátil inalámbrico