A tecnologia sem fios que lhe dá liberdade de movimentos

Os sistemas sem fios que utilizam um transportador de sinal de frequência ultra-elevada (UHF), asseguram uma recepção limpa e precisa, para que não fique dependente dos cabos. Ande e sente-se onde quiser, sem ter de se preocupar se vai tropeçar no cabo dos auscultadores.