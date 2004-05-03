Regista-te e recebe £10 de desconto
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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
SBCMC8650/00
Sem fios, até 30 m
Este microfone sem fios combina o desempenho com a liberdade de movimentos para animar qualquer ocasião
Os sistemas sem fios que utilizam um transportador de sinal de frequência ultra-elevada (UHF), asseguram uma recepção limpa e precisa, para que não fique dependente dos cabos. Ande e sente-se onde quiser, sem ter de se preocupar se vai tropeçar no cabo dos auscultadores.
Ao optar por dois canais de transmissão, o prazer da audição está sempre garantido porque passa facilmente para o que tiver melhor recepção.
O sensor deste microfone é igualmente sensível ao som proveniente de todas as direcções.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
Críticas