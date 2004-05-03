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Descontinuado

Microfones sem Fios

SBCMC8650/00

Sem fios, até 30 m

Este microfone sem fios combina o desempenho com a liberdade de movimentos para animar qualquer ocasião

Ver todos os benefícios

Sem fios, até 30 m

A tecnologia sem fios que lhe dá liberdade de movimentos

Os sistemas sem fios que utilizam um transportador de sinal de frequência ultra-elevada (UHF), asseguram uma recepção limpa e precisa, para que não fique dependente dos cabos. Ande e sente-se onde quiser, sem ter de se preocupar se vai tropeçar no cabo dos auscultadores.

Opte por 2 canais para minimizar as interferências

Ao optar por dois canais de transmissão, o prazer da audição está sempre garantido porque passa facilmente para o que tiver melhor recepção.

O design omnidireccional permite captar sons de todas as direcções

O sensor deste microfone é igualmente sensível ao som proveniente de todas as direcções.

Especificações técnicas

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