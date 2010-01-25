Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
SBD7000/10
Rock n roll
Desfrute de música e filmes no seu iPhone com a SBD7000. Basta rodar a base para ver vídeos e os altifalantes mudam automaticamente para o melhor som estéreo. A tecnologia bloqueadora de telemóveis proporciona som livre de interferências.
Alimente os seus altifalantes com um transformador de CA para desfrutar de música em casa
O Amplificador Digital de Classe ‘D’ recebe o sinal analógico, converte-o num sinal digital e amplifica-o digitalmente. Depois, o sinal entra num filtro de desmodulação para dar o sinal final. O sinal digital amplificado proporciona todas as vantagens do áudio digital, incluindo melhor qualidade sonora. Além disso, o Amplificador Digital de Classe ‘D’ tem mais de 90% de eficácia comparativamente com os amplificadores AB tradicionais. Esta elevada eficácia traduz-se num amplificador potente de dimensões reduzidas.
Active o Dynamic Bass Boost (DBB) e as frequências mais baixas são melhoradas electronicamente para aumentar a consistência na reprodução do som, especialmente quando o volume do altifalante estiver baixo. Ouça sempre graves impressionantes.
3.0
de 5
2
Críticas
test3433
25/01/2010
France
Esta avaliação foi feita para SBD7000 Station d'accueil
Esta avaliação foi feita para SBD7000 Station d'accueil
BrianFelegy2
25/01/2010
Nederland
Esta avaliação foi feita para SBD7000 Luidsprekerstation
Esta avaliação foi feita para SBD7000 Luidsprekerstation