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Descontinuado

Base do Altifalante

SBD7000/10

3

| (2) Críticas

Rock n roll

Desfrute de música e filmes no seu iPhone com a SBD7000. Basta rodar a base para ver vídeos e os altifalantes mudam automaticamente para o melhor som estéreo. A tecnologia bloqueadora de telemóveis proporciona som livre de interferências.

Ver todos os benefícios

Base do altifalante rotativa para iPhone

Rock n roll

O transformador de CA permite-lhe utilizá-los em casa .

Alimente os seus altifalantes com um transformador de CA para desfrutar de música em casa

Amplificador digital de classe ‘D’ para som de qualidade

O Amplificador Digital de Classe ‘D’ recebe o sinal analógico, converte-o num sinal digital e amplifica-o digitalmente. Depois, o sinal entra num filtro de desmodulação para dar o sinal final. O sinal digital amplificado proporciona todas as vantagens do áudio digital, incluindo melhor qualidade sonora. Além disso, o Amplificador Digital de Classe ‘D’ tem mais de 90% de eficácia comparativamente com os amplificadores AB tradicionais. Esta elevada eficácia traduz-se num amplificador potente de dimensões reduzidas.

Dynamic Bass Boost melhora electronicamente os tons graves

Dynamic Bass Boost melhora electronicamente os tons graves

Active o Dynamic Bass Boost (DBB) e as frequências mais baixas são melhoradas electronicamente para aumentar a consistência na reprodução do som, especialmente quando o volume do altifalante estiver baixo. Ouça sempre graves impressionantes.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.0

de 5

2

Críticas

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4
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25/01/2010

France

France

Esta avaliação foi feita para SBD7000 Station d'accueil

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25/01/2010

Nederland

Nederland

Esta avaliação foi feita para SBD7000 Luidsprekerstation

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