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Lumea IPL Série 7000 AdvancedDispositivo IPL

SC1999/00

4.2
| (1610) Críticas | 89% recomendam este produto

2 Prémios

Excelentes resultados, grande valor
Obtenha uma pele macia sem pelos com o nosso Lumea IPL da Série 7000 Advanced. Os tratamentos são suaves e eficazes com acessórios para cada zona do corpo.
Ver todos os benefícios

Desfrute de uma pele macia sem pelos durante 12 meses*

Excelentes resultados, grande valor

  • 5 definições de intensidade manual

  • 3 acessórios: corpo, rosto, linha do biquíni

  • Aplicação Lumea IPL

  • Utilização com fios

Resultados rápidos com tratamentos apenas a cada duas semanas

Resultados rápidos com tratamentos apenas a cada duas semanas

Comece a fase inicial de quatro tratamentos apenas a cada duas semanas, o que representa metade do número de tratamentos das outras marcas. Depois, retoque mensalmente para manter os resultados.

Sensor de tom de pele e 5 definições de intensidade

Sensor de tom de pele e 5 definições de intensidade

Escolha entre 5 definições de intensidade para uma experiência confortável. O sensor de tom de pele impede-o de tratar áreas da sua pele demasiado escuras para tratamento com IPL.

Cabo extra longo para maior flexibilidade durante a utilização

Cabo extra longo para maior flexibilidade durante a utilização

Prático de utilizar graças a um cabo extra longo para um acesso fácil e maior manobrabilidade.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

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Peças e acessórios

Prémios

  • Award image AWARD-612378
  • Award image AWARD-612375

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

1610

Críticas

89%

recomendam este produto

06/03/2025

Portugal

Portugal

Muito satisfeita

Muito satisfeita com os resultados. 100% recomendável para uma depilação de longa duração.

Esta avaliação foi feita para Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Dispositivo para remoção de pelos através de IPL

Esta avaliação foi feita para Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Dispositivo para remoção de pelos através de IPL

16/08/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Muito fácil de utilizar e eficaz.

A luz estabiliza quando a máquina está na posição correta, o que ajuda a sua correta utilização. É indolor e os resultados começam a notar-se logo após a primeira utilização. O crescimento do pelo é muito mais lenta. Convém respeitar o intervalo entre utilizações.

Pontos positivos

Paga-se a si mesma.

Pontos negativos

Convém já ter alguma experiência neste tipo de depilação.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Lumea IPL Série 7000 Advanced BRI923/00 Dispositivo para remoção de pelos através de IPL

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Lumea IPL Série 7000 Advanced BRI923/00 Dispositivo para remoção de pelos através de IPL

08/01/2023

Portugal

Portugal

O produto cumpre o objetivo

E realmente eficaz comecei a notar resultados maiores na terceira sessão, mas funciona, recomendo.

Pontos positivos

Meninas com muito pelo ficam lisas como se fosse a cera

Pontos negativos

Às vezes sente se umas picadas.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Lumea IPL Série 7000 Advanced BRI922/00 Dispositivo para remoção de pelos através de IPL

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Lumea IPL Série 7000 Advanced BRI922/00 Dispositivo para remoção de pelos através de IPL

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Avisos legais

  1. Reduções médias de pelo após 12 tratamentos: 82% nas pernas

  2. Ao seguir o plano de tratamento. Cálculo para utilização em meia perna, linha do biquíni, axilas e rosto. A vida útil da lâmpada não amplia a duração da garantia mundial de 2 anos da Philips.