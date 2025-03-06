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Política de devolução de 30 dias
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5 definições de intensidade manual
3 acessórios: corpo, rosto, linha do biquíni
Aplicação Lumea IPL
Utilização com fios
Comece a fase inicial de quatro tratamentos apenas a cada duas semanas, o que representa metade do número de tratamentos das outras marcas. Depois, retoque mensalmente para manter os resultados.
Escolha entre 5 definições de intensidade para uma experiência confortável. O sensor de tom de pele impede-o de tratar áreas da sua pele demasiado escuras para tratamento com IPL.
Prático de utilizar graças a um cabo extra longo para um acesso fácil e maior manobrabilidade.
Prémios
4.2
de 5
1610
Críticas
89%
recomendam este produto
awa_34
06/03/2025
Portugal
Muito satisfeita
Muito satisfeita com os resultados. 100% recomendável para uma depilação de longa duração.
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Dispositivo para remoção de pelos através de IPL
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Dispositivo para remoção de pelos através de IPL
Maria B.
16/08/2023
Portugal
Comprador verificado
Muito fácil de utilizar e eficaz.
A luz estabiliza quando a máquina está na posição correta, o que ajuda a sua correta utilização. É indolor e os resultados começam a notar-se logo após a primeira utilização. O crescimento do pelo é muito mais lenta. Convém respeitar o intervalo entre utilizações.
Pontos positivos
Paga-se a si mesma.
Pontos negativos
Convém já ter alguma experiência neste tipo de depilação.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL Série 7000 Advanced BRI923/00 Dispositivo para remoção de pelos através de IPL
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL Série 7000 Advanced BRI923/00 Dispositivo para remoção de pelos através de IPL
Iconica
08/01/2023
Portugal
O produto cumpre o objetivo
E realmente eficaz comecei a notar resultados maiores na terceira sessão, mas funciona, recomendo.
Pontos positivos
Meninas com muito pelo ficam lisas como se fosse a cera
Pontos negativos
Às vezes sente se umas picadas.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL Série 7000 Advanced BRI922/00 Dispositivo para remoção de pelos através de IPL
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL Série 7000 Advanced BRI922/00 Dispositivo para remoção de pelos através de IPL
Reduções médias de pelo após 12 tratamentos: 82% nas pernas
Ao seguir o plano de tratamento. Cálculo para utilização em meia perna, linha do biquíni, axilas e rosto. A vida útil da lâmpada não amplia a duração da garantia mundial de 2 anos da Philips.