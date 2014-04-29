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Descontinuado
Evita o crescimento do pêlo
O sistema de depilação por luz pulsada Lumea da Philips opera maravilhas na prevenção do reaparecimento de pêlos em todo o corpo. Impulsos delicados de luz aplicados regularmente mantêm a sua pele suave como a seda, dia após dia.
Apenas para utilização corporal
15 minutos para tratar meia perna
Vida útil <gt/>100 000 impulsos de luz
Design sem fios
O sistema Philips Lumea aplica suaves impulsos de luz na raiz do pêlo. Consequentemente, o pêlo cai naturalmente e o crescimento é inibido. A repetição regular deste tratamento irá manter a sua pele suave dia após dia.
Os nossos estudos clínicos demonstraram uma redução significativa dos pêlos com apenas dois tratamentos quinzenais e a obtenção de óptimos resultados sem pêlos após quatro a cinco tratamentos quinzenais. Para manter estes resultados, basta repetir o tratamento em intervalos de quatro a seis semanas. O intervalo entre os tratamentos pode variar dependendo do seu crescimento de pêlos pessoal.
O sistema Philips Lumea utiliza uma tecnologia inovadora à base de luz denominada IPL (Luz Pulsada Intensa), desenvolvida a partir da tecnologia utilizada em salões de estética profissionais. A Philips adaptou esta tecnologia para ser utilizada de forma segura e eficaz, no conforto da sua casa. A Philips trabalhou em estreita colaboração com os melhores dermatologistas para desenvolver o nosso sistema de depilação inovador. Durante mais de 10 anos, efectuámos uma extensa pesquisa de consumo com mais de 1500 voluntários.
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Prémios
3.9
de 5
302
Críticas
82%
recomendam este produto
Suave
29/04/2014
España
Es sencillamente perfecto.
Cuando me lo regalaron tuvo un problema en la carga de la batería. El 902 y el Servicio Técnico Philips de mi ciudad me atendieron maravillosamente, dado el disgusto. Desde entonces (lo compramos hace años, cuando salió al mercado) sigue funcionando con la máxima eficacia. Además, elimina el vello de forma definitiva, salvo alguno que vuelve a salir y para eso está este estupendo aparato.
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Esta avaliação foi feita para Lumea SC2001/01 Sistema de eliminación de vello IPL
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noepao
29/12/2013
España
lo recomiendo totalmente a quien sufra de vello encarnado!
La lumea fue una de las mejores inversiones de mi vida. Tenía desde la adolescencia el gran problema de los vellos encarnados en la zona de cavado, que se infectaban y me hacían sentir incómoda al momento de usar una mini bikini o en la intimidad. Cientos de tratamientos con dermatólogos nunca me lo solucionaron. Me terminaron recomendando depilación definitiva pero era muy caro el tratamiento completo ya que nada me aseguraba cuántas sesiones iba a necesitar (por mi color y tipo de pelo suponían que más de lo normal). Con la lumea que me compré exactamente hace 2 años este problema desapareció totalmente!
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Esta avaliação foi feita para Lumea SC2001/00 IPL hair removal system
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jenlop
18/12/2013
España
Cumple su objetivo
Fácil de usar, cumple con la depilación prolongada que promete y va debilitando el vello.
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