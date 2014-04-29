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Descontinuado

LumeaSistema de depilação por luz pulsada

SC2001/01

3.9

| (302) Críticas | 82% recomendam este produto

1 prémio

Evita o crescimento do pêlo

O sistema de depilação por luz pulsada Lumea da Philips opera maravilhas na prevenção do reaparecimento de pêlos em todo o corpo. Impulsos delicados de luz aplicados regularmente mantêm a sua pele suave como a seda, dia após dia.

Ver todos os benefícios

Depilação por luz pulsada: desfrute de uma pele macia todos os dias

Evita o crescimento do pêlo

  • Apenas para utilização corporal

  • 15 minutos para tratar meia perna

  • Vida útil <gt/>100 000 impulsos de luz

  • Design sem fios

Tenha uma pele suave todos os dias

Tenha uma pele suave todos os dias

O sistema Philips Lumea aplica suaves impulsos de luz na raiz do pêlo. Consequentemente, o pêlo cai naturalmente e o crescimento é inibido. A repetição regular deste tratamento irá manter a sua pele suave dia após dia.

Eficácia sem esforço

Eficácia sem esforço

Os nossos estudos clínicos demonstraram uma redução significativa dos pêlos com apenas dois tratamentos quinzenais e a obtenção de óptimos resultados sem pêlos após quatro a cinco tratamentos quinzenais. Para manter estes resultados, basta repetir o tratamento em intervalos de quatro a seis semanas. O intervalo entre os tratamentos pode variar dependendo do seu crescimento de pêlos pessoal.

Adaptada para uma utilização segura no conforto da sua casa

Adaptada para uma utilização segura no conforto da sua casa

O sistema Philips Lumea utiliza uma tecnologia inovadora à base de luz denominada IPL (Luz Pulsada Intensa), desenvolvida a partir da tecnologia utilizada em salões de estética profissionais. A Philips adaptou esta tecnologia para ser utilizada de forma segura e eficaz, no conforto da sua casa. A Philips trabalhou em estreita colaboração com os melhores dermatologistas para desenvolver o nosso sistema de depilação inovador. Durante mais de 10 anos, efectuámos uma extensa pesquisa de consumo com mais de 1500 voluntários.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Prémios

  • Imagem de AWARD-612375

Críticas

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3.9

de 5

302

Críticas

82%

recomendam este produto

29/04/2014

España

España

Es sencillamente perfecto.

Cuando me lo regalaron tuvo un problema en la carga de la batería. El 902 y el Servicio Técnico Philips de mi ciudad me atendieron maravillosamente, dado el disgusto. Desde entonces (lo compramos hace años, cuando salió al mercado) sigue funcionando con la máxima eficacia. Además, elimina el vello de forma definitiva, salvo alguno que vuelve a salir y para eso está este estupendo aparato.

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Esta avaliação foi feita para Lumea SC2001/01 Sistema de eliminación de vello IPL

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29/12/2013

España

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lo recomiendo totalmente a quien sufra de vello encarnado!

La lumea fue una de las mejores inversiones de mi vida. Tenía desde la adolescencia el gran problema de los vellos encarnados en la zona de cavado, que se infectaban y me hacían sentir incómoda al momento de usar una mini bikini o en la intimidad. Cientos de tratamientos con dermatólogos nunca me lo solucionaron. Me terminaron recomendando depilación definitiva pero era muy caro el tratamiento completo ya que nada me aseguraba cuántas sesiones iba a necesitar (por mi color y tipo de pelo suponían que más de lo normal). Con la lumea que me compré exactamente hace 2 años este problema desapareció totalmente!

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18/12/2013

España

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Cumple su objetivo

Fácil de usar, cumple con la depilación prolongada que promete y va debilitando el vello.

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