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Descontinuado

VisaPure EssentialSistema de limpeza facial

SC5265/12

4.5

| (1879) Críticas | 94% recomendam este produto

1 prémio

Pele limpa, macia e radiante

O VisaPure Essential da Philips está equipado com uma nova tecnologia de limpeza de rosto que transportará a sua rotina de cuidados diários da pele para o próximo nível, sem esforços. Uma forma cómoda para deixar a sua pele limpa, macia e radiante.

Ver todos os benefícios

Limpeza 10 vezes melhor *

Pele limpa, macia e radiante

  • Tecnologia DualMotion

  • Limpeza

  • 1 escova de limpeza

  • 1 nível de intensidade

Limpeza 10 vezes melhor para revelar uma pele limpa e macia

Limpeza 10 vezes melhor para revelar uma pele limpa e macia

O VisaPure Essential da Philips está equipado com uma nova tecnologia que transportará a sua rotina de limpeza diária para o próximo nível sem esforços extra. Uma forma suave para deixar a sua pele limpa, suave e radiante.

Combinação única de rotação e vibração

Combinação única de rotação e vibração

A escova roda e vibra. O movimento vibratório vertical liberta suavemente as impurezas à superfície, incluindo sujidade, células mortas da pele e resíduos de maquilhagem. O movimento rotativo elimina as impurezas, deixando a pele limpa em maior profundidade. Os movimentos coordenados das cerdas proporcionam-lhe uma experiência de limpeza cuidada e confortável.

Programa de 1 minuto (temporizador) para todo o rosto.

Programa de 1 minuto (temporizador) para todo o rosto.

O rosto pode ser dividido em diferentes zonas. O temporizador inteligente para zonas da pele avisa-o através de uma pausa curta quando deve avançar para a próxima zona de pele. O dispositivo pára automaticamente após um programa completo para o rosto. O programa de limpeza dura 1 min.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Imagem de AWARD-961301

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.5

de 5

1879

Críticas

94%

recomendam este produto

26/08/2020

España

España

Fuera de existencias

Pues está fuera de existencias pero tuve la suerte el o otro día ir al corteingles y les quedaba 1 lo compre y me ha sorprendido llevo la cara estupenda no me lo esperaba la pena , pero KE no se donde voy ha conseguir cepillos pero me gustaría que no lo retiraran es una maravilla de cepillo

Pontos positivos

Deja piel maravillosa

Pontos negativos

Que no encuentro cepillos

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para VisaPure Essential BSC200/01 Dispositivo de limpieza facial básica

Data de utilização 2020-07-26

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para VisaPure Essential BSC200/01 Dispositivo de limpieza facial básica

Data de utilização 2020-07-26

23/04/2020

España

España

Buen producto

Limpieza adecuada. Casi profesional. Sensación agradable en la piel

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device

Data de utilização 2018-04-23

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device

Data de utilização 2018-04-23

11/10/2018

España

España

Es el mejor cepillo facial que he probado nunca

Este cepillo es el mejor que he probado. Tengo la cara grasa y este cepillo evita que me salgan granos continuamente porque la limpia en profundidad.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device

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Avisos legais

  1. É 10x mais eficiente do que a limpeza com as mãos, mas igualmente suave. Em comparação com a remoção de maquilhagem efectuada com as mãos.