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Descontinuado

VisaPure AdvancedSistema facial doméstico

SC5370/10

4.6

| (927) Críticas | 96% recomendam este produto

2 Prémios

Pele radiante, revitalizada e mais fresca

O VisaPure Advanced é um sistema de limpeza facial doméstico que introduz a experiência profissional na sua rotina de cuidados da pele, deixando-a radiante, fresca e revitalizada. Consiga uma pele limpa, suave e revitalizada com um brilho saudável.

Ver todos os benefícios

Limpeza e cuidados da pele avançados

Pele radiante, revitalizada e mais fresca

  • Tecnologia DualMotion adaptada

  • Limpeza, massagem, olhar fresco

  • 3 escovas, bolsa, estrut. de arrumação

  • 2 níveis de intensidade

As cabeças são fáceis de limpar com água quente e sabão

As cabeças são fáceis de limpar. Basta lavá-las à mão com água morna e sabão.

DualMotion personalizado com reconhecimento inteligente de cabeças

DualMotion personalizado com reconhecimento inteligente de cabeças

O VisaPure Advanced está equipado com a tecnologia DualMotion personalizada. Cada cabeça fornecida com o VisaPure terá níveis específicos de rotação e vibração. A pega e os novos acessórios estão equipados com a inovadora tecnologia NFC que permite o reconhecimento inteligente das cabeças. Isto significa que a pega reconhece imediatamente a cabeça específica assim que esta é colocada. Desta forma, pode desfrutar de programas dedicados da tecnologia DualMotion personalizada para diferentes benefícios no cuidado da pele.

Aumenta a absorção dos seus produtos favoritos para a pele

Aumenta a absorção dos seus produtos favoritos para a pele

A limpeza com o VisaPure permite-lhe remover eficazmente resíduos de maquilhagem e células mortas da pele. Graças ao efeito de limpeza profunda, é melhorada a absorção dos seus produtos favoritos de cuidados da pele, como cremes, séruns ou essências.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Imagem de AWARD-612383
  • Imagem de AWARD-612371

Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.6

de 5

927

Críticas

96%

recomendam este produto

24/04/2020

España

España

Funcionário da Philips

Limpieza profunda pero suave

[Employee of philipsglobal] Se puede usar todos los días con tu gel o jabón de limpieza que uses habitualmente.Los cepillos son muy suaves pero actúan con mucha eficacia.Los accesorios están muy muy bien.El del contorno de ojos actúa sobre las bolsas desinflamandolas y el masajeador está fantástico .Consejo: date un buen masaje antes de acostarte

Pontos positivos

Buena limpieza facial y accesorios muy útiles

Pontos negativos

nada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para VisaPure Advanced SC5370/10 Dispositivo de limpieza facial en casa

Data de utilização 2018-04-24

Sim, recomendo este produto

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Data de utilização 2018-04-24

23/04/2020

España

España

Funcionário da Philips

Ideal para la rutina diaria de limpieza y cuidado

[Employee of philipsglobal] Siempre da mucha pereza desmaquillarse todas las noches, con el visapure es mucho más fácil desmaquillarte a diario incluso dentro de la ducha gracias a su cepillo limpiador. Tambien lo uso despues para prevenir bolsas y ojeras con el accesorio para contorno antes de aplicarme la hidratante para contorno de ojos. Despues aplico mi crema facial, y luego el masajeador. La piel lo agradece y notas los resultados. es muy fácil de usar, pues detecta que accesorio estás usando al instante!!.

Pontos positivos

ideal para cuidarnos a diario un poquito sin invertir demasiado tiempo ni dinero.

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Esta avaliação foi feita para VisaPure Advanced SC5370/10 Dispositivo de limpieza facial en casa

Data de utilização 2019-04-23

Sim, recomendo este produto

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Data de utilização 2019-04-23

12/04/2018

España

España

BASTANTE BUENO

Me gusta la delicadeza con que trata la cara, toques finos pero seguros, el diseño es fino, el primer día ya vi los beneficios,

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Avisos legais

  1. É 10x mais eficiente do que a limpeza com as mãos, mas igualmente suave. Em comparação com a remoção de maquilhagem efectuada com as mãos.