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Descontinuado
Pele radiante, revitalizada e mais fresca
O VisaPure Advanced é um sistema de limpeza facial doméstico que introduz a experiência profissional na sua rotina de cuidados da pele, deixando-a radiante, fresca e revitalizada. Consiga uma pele limpa, suave e revitalizada com um brilho saudável.
Tecnologia DualMotion adaptada
Limpeza, massagem, olhar fresco
3 escovas, bolsa, estrut. de arrumação
2 níveis de intensidade
As cabeças são fáceis de limpar. Basta lavá-las à mão com água morna e sabão.
O VisaPure Advanced está equipado com a tecnologia DualMotion personalizada. Cada cabeça fornecida com o VisaPure terá níveis específicos de rotação e vibração. A pega e os novos acessórios estão equipados com a inovadora tecnologia NFC que permite o reconhecimento inteligente das cabeças. Isto significa que a pega reconhece imediatamente a cabeça específica assim que esta é colocada. Desta forma, pode desfrutar de programas dedicados da tecnologia DualMotion personalizada para diferentes benefícios no cuidado da pele.
A limpeza com o VisaPure permite-lhe remover eficazmente resíduos de maquilhagem e células mortas da pele. Graças ao efeito de limpeza profunda, é melhorada a absorção dos seus produtos favoritos de cuidados da pele, como cremes, séruns ou essências.
Prémios
4.6
de 5
927
Críticas
96%
recomendam este produto
Karmiña
24/04/2020
España
Funcionário da Philips
Limpieza profunda pero suave
[Employee of philipsglobal] Se puede usar todos los días con tu gel o jabón de limpieza que uses habitualmente.Los cepillos son muy suaves pero actúan con mucha eficacia.Los accesorios están muy muy bien.El del contorno de ojos actúa sobre las bolsas desinflamandolas y el masajeador está fantástico .Consejo: date un buen masaje antes de acostarte
Pontos positivos
Buena limpieza facial y accesorios muy útiles
Pontos negativos
nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para VisaPure Advanced SC5370/10 Dispositivo de limpieza facial en casa
Data de utilização 2018-04-24
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2018-04-24
Silvia Esther
23/04/2020
España
Funcionário da Philips
Ideal para la rutina diaria de limpieza y cuidado
[Employee of philipsglobal] Siempre da mucha pereza desmaquillarse todas las noches, con el visapure es mucho más fácil desmaquillarte a diario incluso dentro de la ducha gracias a su cepillo limpiador. Tambien lo uso despues para prevenir bolsas y ojeras con el accesorio para contorno antes de aplicarme la hidratante para contorno de ojos. Despues aplico mi crema facial, y luego el masajeador. La piel lo agradece y notas los resultados. es muy fácil de usar, pues detecta que accesorio estás usando al instante!!.
Pontos positivos
ideal para cuidarnos a diario un poquito sin invertir demasiado tiempo ni dinero.
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Esta avaliação foi feita para VisaPure Advanced SC5370/10 Dispositivo de limpieza facial en casa
Data de utilização 2019-04-23
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Data de utilização 2019-04-23
Lulu
12/04/2018
España
BASTANTE BUENO
Me gusta la delicadeza con que trata la cara, toques finos pero seguros, el diseño es fino, el primer día ya vi los beneficios,
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É 10x mais eficiente do que a limpeza com as mãos, mas igualmente suave. Em comparação com a remoção de maquilhagem efectuada com as mãos.