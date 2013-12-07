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Descontinuado
A tetina larga com o formato do peito permite um agarrar natural semelhante ao peito, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé
Sono e nutrição são vitais para a saúde e a felicidade do seu bebé. Foi efectuado um estudo clínico aleatório para definir se o design dos biberões afecta o "comportamento infantil". No caso do biberão clássico da Philips Avent, foi demonstrado que este reduz significativamente a agitação em aproximadamente 28 minutos por dia quando comparado com o biberão de referência (46 min. vs 74 min., p=0,05). Isto verifica-se especialmente durante a noite.**
4.8
de 5
24
Críticas
100%
recomendam este produto
Mary2012
07/12/2013
España
Muy útil
Muy practico, mucho uso le he dado para mis hijos, se pueden meter en lavavajillas, producto que se puede volver a usar para el siguiente hijo, cambiando las tetinas.
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Bisitri
13/09/2013
España
Practico
Tiene todo lo necesario y una calidad excepcional.
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Adry32
21/08/2013
España
Inmejorable
El pack Philips AVENT Selección de recién nacido SCD270/00 es incomparable con cualquier producto del mercado. Calidad excelente, precio asequible, comodidad inmejorable. Recomiendo 100% este producto para tod@s l@s bebés del mundo.
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Um estudo clínico demonstrou que, às duas semanas de idade, os bebés demonstravam menos agitação do que os bebés alimentados com um biberão de outra marca. (Estudo conduzido pelo Institute of Child Health, Londres. 2008.)
Um estudo clínico demonstrou que, às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com biberões Avent apresentavam menos cólicas do que os bebés alimentados com biberões de outras marcas líder, especialmente à noite.