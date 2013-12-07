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Descontinuado

Philips AventConjunto de recém-nascido

SCD270/00

4.8
| (24) Críticas | 100% recomendam este produto
Ajuda a sossegar o seu bebé, especialmente durante a noite*
Conjunto de iniciação SCD270/00 da Philips Avent inclui 2 biberões de 125 ml e 2 biberões de 260 ml sem BPA
Ver todos os benefícios

Menos cólicas**

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Este biberão é fabricado em PES - um material sem BPA

Este biberão é fabricado em PES - um material sem BPA

Fácil de combinar alimentação a peito e biberão

Fácil de combinar alimentação a peito e biberão

A tetina larga com o formato do peito permite um agarrar natural semelhante ao peito, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé

Eficácia clinicamente comprovada na redução significativa da agitação

Eficácia clinicamente comprovada na redução significativa da agitação

Sono e nutrição são vitais para a saúde e a felicidade do seu bebé. Foi efectuado um estudo clínico aleatório para definir se o design dos biberões afecta o "comportamento infantil". No caso do biberão clássico da Philips Avent, foi demonstrado que este reduz significativamente a agitação em aproximadamente 28 minutos por dia quando comparado com o biberão de referência (46 min. vs 74 min., p=0,05). Isto verifica-se especialmente durante a noite.**

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.8

de 5

24

Críticas

100%

recomendam este produto

2
1

07/12/2013

España

España

Muy útil

Muy practico, mucho uso le he dado para mis hijos, se pueden meter en lavavajillas, producto que se puede volver a usar para el siguiente hijo, cambiando las tetinas.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCD270/00 Selección para recién nacidos

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13/09/2013

España

España

Practico

Tiene todo lo necesario y una calidad excepcional.

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21/08/2013

España

España

Inmejorable

El pack Philips AVENT Selección de recién nacido SCD270/00 es incomparable con cualquier producto del mercado. Calidad excelente, precio asequible, comodidad inmejorable. Recomiendo 100% este producto para tod@s l@s bebés del mundo.

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Avisos legais

  1. Um estudo clínico demonstrou que, às duas semanas de idade, os bebés demonstravam menos agitação do que os bebés alimentados com um biberão de outra marca. (Estudo conduzido pelo Institute of Child Health, Londres. 2008.)

  2. Um estudo clínico demonstrou que, às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com biberões Avent apresentavam menos cólicas do que os bebés alimentados com biberões de outras marcas líder, especialmente à noite.