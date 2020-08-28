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Descontinuado
Conjunto de recém-nascido
A tetina larga semelhante ao formato do peito permite um agarrar natural, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.
A tetina tem uma textura ultra macia e foi desenvolvida para simular a sensação de peito.
Design flexível em espiral conjugado com as nossas pétalas de conforto exclusivas para criar uma tetina flexível, que permite uma alimentação mais natural sem colapsar a tetina.
4.6
de 5
210
Críticas
94%
recomendam este produto
Tatymãe
28/08/2020
Portugal
Parte da promoção
O produto é excelente
Foram os únicos biberões que a minha filha usou desde que nasceu e ainda os usa. Não houve qualquer rejeição da parte dela.. recomendaria a todas as minhas amigas futuras mamães.
Pontos positivos
Ótimo produto.
Pontos negativos
Sem comentários
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Esta avaliação foi feita para SCD301/01 Conjunto de recém-nascido Natural
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23/06/2020
Portugal
Parte da promoção
Produto excelente, pratico, resistente!
Produto super prático, extremamente resistente, indico não só para bebês recém-nascidos mas sim para todos os bebes de 1,2,3.... O bebê tem uma pega super fácil tanto na mamadeira( Beberon) quanto na chupeta, produto leve facilitando a pega do bebê. Escola de lavagem super pratica de usar. Kit perfeito para quem procura qualidade, conforto com excelência para vida de seu bebê.!
Pontos positivos
Leve, prática, não intorna e resistente. Cabe emTodo lado.
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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Famaia
06/04/2020
Portugal
Parte da promoção
Biberões fantásticos
São bastante bons, reduz as cólicas, a minha bebé gostou muito pois além de mamar bem o leite no biberão, eles nao encolhem a tetina com o ar. Tem escovilhao e chupeta para tornar um produto ainda melhor. Além de ter biberões de dois tamanhos diferentes
Pontos positivos
Qualidade
Pontos negativos
Não
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0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011
O que são as cólicas e como afetam os bebés? As cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro e agitação.