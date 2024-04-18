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Poupe 20%
4 biberões
Escovilhão para biberões
Chupeta ultra soft
A tetina Natural Response funciona com o ritmo de alimentação natural do seu bebé, facilitando a combinação entre amamentação e alimentação com biberão. A tetina tem uma abertura única que só libera leite quando o bebé succiona ativamente. Quando o bebé pausa para engolir e respirar, o fluxo de leite é interrompido.
Os bebés alimentam-se de forma diferente e desenvolvem-se ao seu próprio ritmo. Concebemos uma gama de tetinas com diferentes fluxos, para que possa encontrar a ideal para o seu bebé e personalizar o seu biberão. Todas as tetinas Natural Response são fabricados com silicone macio.
Mudámos para um sistema de navegação de fluxo baseado em ritmo. Comece com a tetina fornecida com o biberão. Experimente um fluxo mais baixo se o bebé tiver leite a sair da boca ou estiver a dar goles rápidos. Experimente um fluxo mais elevado se o bebé estiver a brincar com a tetina em vez de beber ou parecer frustrado. Ao efetuarmos esta atualização, pode receber qualquer um dos estilos de embalagem.
4.7
de 5
66
Críticas
95%
recomendam este produto
Patito8
18/04/2024
España
Comprador verificado
Acierto seguro
Es fantástico para el bebe y para los padres, se limpia super fácil con el cepillo y la tetina es blandita. Cuando ya no tome leche lo puedes usar para dar agua. Me encanta, muchas gracias.
Pontos positivos
Es hergonomico
Pontos negativos
No haberlos comprado antes
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCD657/11 Pack 4 Biberones Airfree, chupete, cepillo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCD657/11 Pack 4 Biberones Airfree, chupete, cepillo
Staceylou
03/09/2024
United Kingdom
Parte da promoção
Brillant features you wouldn’t want anything else
Brillant I thought it was just going to be a camera but it plays songs and settles the children. Perfect view and clear if your going to get a baby monitor this is what you need
Pontos positivos
Brillant
Pontos negativos
Can’t fault
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCD657 Bottle (plastic Air Free Vent) giftset for newborns
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Kirstlou94
29/08/2024
United Kingdom
Parte da promoção
Great bottles!
I had the same brand with my first born as my newborn now, and they are still just as good as they were 10 years ago. My baby loves them, she drinks out from them very comfortably havent had any issus with colic as of yet and shes 1 half months old now. She loves the dummy also! The bottle cleaner has also really come in handy cleaning the bottles, it isnt the best of brushes as still get residue ive noticed but bit more scrubbing and nice and clean. Great size bottles for newborn and few months older, differentflow teets also. Overall very happy with the bottles.
Pontos positivos
Great for colic. Bottles the best and dummy is perfect!
Pontos negativos
Not the best brush.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCD657 Bottle (plastic Air Free Vent) giftset for newborns
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
A tetina de resposta natural liberta leite apenas quando o bebé bebe ativamente. Os bebés conseguem beber, engolir e respirar ao seu ritmo natural, tal como no peito.