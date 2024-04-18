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  • Flui como uma mama, ajuda a reduzir os problemas de alimentação
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-20% desconto com codigo: WBFW26

Philips Avent Natural ResponseConjunto de oferta para bebés

SCD657/11

4.7
| (66) Críticas | 95% recomendam este produto
Flui como uma mama, ajuda a reduzir os problemas de alimentação
Proporciona alimentações calmas e confortáveis. A tetina Natural Response suporta o ritmo de beber único do bebé, enquanto a abertura AirFree foi concebida para conferir proteção extra contra cólicas, gases e refluxo. É importante encontrar a tetina certa. Veja mais abaixo.
Ver todos os benefícios

Poupe 20%

WBFW26
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

marca recomendada por mães em todo o mundo1

Uma tetina que funciona como um peito*

Flui como uma mama, ajuda a reduzir os problemas de alimentação

  • 4 biberões

  • Escovilhão para biberões

  • Chupeta ultra soft

A tetina liberta leite quando o bebé succiona ativamente

A tetina liberta leite quando o bebé succiona ativamente

A tetina Natural Response funciona com o ritmo de alimentação natural do seu bebé, facilitando a combinação entre amamentação e alimentação com biberão. A tetina tem uma abertura única que só libera leite quando o bebé succiona ativamente. Quando o bebé pausa para engolir e respirar, o fluxo de leite é interrompido.

Escolha o fluxo adequado ao seu bebé

Escolha o fluxo adequado ao seu bebé

Os bebés alimentam-se de forma diferente e desenvolvem-se ao seu próprio ritmo. Concebemos uma gama de tetinas com diferentes fluxos, para que possa encontrar a ideal para o seu bebé e personalizar o seu biberão. Todas as tetinas Natural Response são fabricados com silicone macio.

Os mesmos produtos, uma nova navegação

Os mesmos produtos, uma nova navegação

Mudámos para um sistema de navegação de fluxo baseado em ritmo. Comece com a tetina fornecida com o biberão. Experimente um fluxo mais baixo se o bebé tiver leite a sair da boca ou estiver a dar goles rápidos. Experimente um fluxo mais elevado se o bebé estiver a brincar com a tetina em vez de beber ou parecer frustrado. Ao efetuarmos esta atualização, pode receber qualquer um dos estilos de embalagem.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

66

Críticas

95%

recomendam este produto

3

18/04/2024

España

España

Comprador verificado

Acierto seguro

Es fantástico para el bebe y para los padres, se limpia super fácil con el cepillo y la tetina es blandita. Cuando ya no tome leche lo puedes usar para dar agua. Me encanta, muchas gracias.

Pontos positivos

Es hergonomico

Pontos negativos

No haberlos comprado antes

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Esta avaliação foi feita para Natural Response SCD657/11 Pack 4 Biberones Airfree, chupete, cepillo

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03/09/2024

United Kingdom

United Kingdom

Brillant features you wouldn’t want anything else

Brillant I thought it was just going to be a camera but it plays songs and settles the children. Perfect view and clear if your going to get a baby monitor this is what you need

Pontos positivos

Brillant

Pontos negativos

Can’t fault

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Esta avaliação foi feita para Natural Response SCD657 Bottle (plastic Air Free Vent) giftset for newborns

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29/08/2024

United Kingdom

United Kingdom

Great bottles!

I had the same brand with my first born as my newborn now, and they are still just as good as they were 10 years ago. My baby loves them, she drinks out from them very comfortably havent had any issus with colic as of yet and shes 1 half months old now. She loves the dummy also! The bottle cleaner has also really come in handy cleaning the bottles, it isnt the best of brushes as still get residue ive noticed but bit more scrubbing and nice and clean. Great size bottles for newborn and few months older, differentflow teets also. Overall very happy with the bottles.

Pontos positivos

Great for colic. Bottles the best and dummy is perfect!

Pontos negativos

Not the best brush.

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. A tetina de resposta natural liberta leite apenas quando o bebé bebe ativamente. Os bebés conseguem beber, engolir e respirar ao seu ritmo natural, tal como no peito.