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Conjunto de iniciação para crianças
125 ml + 260 ml
Fluxo recém-nascido+Tetina fluxo lento
0m+ e 1m+
A nossa válvula anticólicas foi desenvolvida para manter o ar fora da barriga do seu bebé, reduzindo as cólicas e o desconforto. À medida que o bebé se alimenta, a válvula integrada na tetina contrai-se para permitir a entrada de ar no biberão, evitando o vácuo e enviando-o para a parte de trás do biberão. Mantém o ar no biberão, fora da barriga do bebé para ajudar a reduzir as cólicas e o desconforto.
O biberão anticólicas Philips Avent reduz a agitação. Os bebés alimentados com biberões anticólicas Philips Avent apresentaram 60% menos agitação à noite do que os bebés alimentados com um biberão anticólicas da concorrência.*
O formato da tetina permite o fecho seguro e a textura nervurada ajuda a evitar a contração da tetina para uma alimentação sem interrupções e confortável.
4.9
de 5
19
Críticas
100%
recomendam este produto
Tester Irene
04/04/2020
España
Parte da promoção
Una maravilla
He estado probando estos biberones durante un par de semanas y puedo decir sin miedo a equivocarme que me declaro fiel a la marca 100%. Sencillamente me encantan, por varios motivos. El primero y más importante es que veo que mi bebé no sufre de cólicos exagerados (todos los bebés tienen gases) y hace las tomas genial. En segundo lugar, su diseño me parece sencillo, compacto, fácil de limpiar y cómodo de agarrar. Las tetinas son intercambiables según el flujo que necesites. Y en tercer lugar, el pack me parece todo un acierto, con dos biberones pequeños (de 125ml),dos grandes (de 260ml), un cepillo para limpiarlos y un chupete. *Ojo al detalle del chupete, que lleva tapa!! Me parece genial para que no se vaya rozando por ahí!!* En conclusión, un set muy completo, de buena calidad y que de momento, en lo que a mi bebé respecta, da buen resultado con los cólicos. Ideal para regalar
Pontos positivos
Todo
Pontos negativos
Nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Biberones SCD806/00 Set de regalo de biberones anticólicos
Sim, recomendo este produto
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MonicaV
27/03/2020
España
Parte da promoção
Muy buena opción de biberones para recién nacido
Con el uso de estos biberones, hemos notado que nuestro bebé toma menos aire durante las tomas ya que se agarra mejor a esta tetina que a otras que hemos probado y reduce la cantidad de veces que él solito se desengancha del biberón. Eso junto con que además el sistema anticólico funciona muy bien, nos ha facilitado las tomas y digestiones del bebé. Además me ha sorprendido la facilidad para limpiar el biberón con el cepillo. Adjunto una foto para que se vea cómo el cepillo llega a la parte de arriba redondeada que (al menos en otros biberones que había usado) era la más complicada de lavar y muchas veces los esterilizaba directamente en lugar de lavarlos solamente con tal de asegurar que no quedaba nada en ningún rincón, por lo que envejecían mucho más rápido. También el agarre de este biberón me parece muy práctico, porque con el tiempo de irlo usando, mi bebé ha ido poniendo las manitas alrededor y podía cogerlo, que con otros, incluso de la misma marca, que son más bajitos pero más regorditos, les cuesta más a los peques cogerlos. Así que considero que este producto es muy bueno. Lo único que quizás añadiría, es que el set incluyese alguna tetina diferente adicional, ya que el biberón de 260ml ya es para bebés más mayores, que quizas requieran de un flujo mayor y con la tetina de recién nacido a lo mejor se queda corto ya para esos biberones para más mayores.
Pontos positivos
Facilidad de limpieza, y buen funcionamiento anticólico
Pontos negativos
Me gustaría que incluyese alguna tetina de flujo mayor.
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Sanra
26/03/2020
España
Parte da promoção
Calidad Inmejorable
Recommiendo a todo mi entorno que tienen bebés y estan sufriendo las problemas de colicos. Estoy muy satisfecho con el producto. Para mi bebé se ha lucido.
Pontos positivos
Su sistema de válvula anti-cólicos deja el aire permanezca en el biberón en vez de alojarse en la barriguita. Además es diseño atractivo, higeinico, practico, util, facil de limpiar y calidad inmejorable.
Pontos negativos
Hasta ahora no he encontrado ninguna pega
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011
Às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com biberões Philips Avent apresentavam menos cólicas e significativamente menos agitação durante a noite em comparação com os bebés alimentados com outro biberão da concorrência.
Design da tetina comprovado no impedimento da contração da tetina e ingestão de ar associada, bem como das interrupções durante a alimentação.
O que são as cólicas e como afetam os bebés? As cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro e agitação.