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SCD863/26
Ecrã de alta resolução de 4,5 polegadas
Câmara HD
Cibersegurança certificada pela DEKRA
Ligação sem Internet
Aproveite ao máximo o tempo de sesta do seu bebé, sabendo que pode espreitar todos os detalhes a qualquer momento. O ecrã de 4,5 polegadas, com a sua nitidez cristalina, ajuda a criar uma sensação de proximidade e conexão.
Em condições de pouca luz, a nossa câmara HD ativa automaticamente o modo de visão noturna, permitindo-lhe ver o seu bebé de forma nítida em qualquer situação. Quer ver o sorriso sonolento dele? Utilize o zoom 4x.
O nosso monitor é certificado pela DEKRA, o que significa que cumpre os mais elevados padrões de segurança do mundo, garantindo que os momentos com o seu bebé são totalmente seguros e privados.
Críticas