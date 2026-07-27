Mantenha a proximidade com o seu bebé

Das sestas diurnas às verificações noturnas, o intercomunicador de vídeo para bebé Philips Avent permite-lhe estar sempre próximo, com um ecrã nítido de 4,5 polegadas, uma bateria com duração para toda a noite, áudio bidirecional e visão noturna. Não é necessária ligação à Internet. A ligação é simples e segura.