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Philips Avent Video Baby MonitorPremium

SCD863/26

Mantenha a proximidade com o seu bebé
Das sestas diurnas às verificações noturnas, o intercomunicador de vídeo para bebé Philips Avent permite-lhe estar sempre próximo, com um ecrã nítido de 4,5 polegadas, uma bateria com duração para toda a noite, áudio bidirecional e visão noturna. Não é necessária ligação à Internet. A ligação é simples e segura.
Ver todos os benefícios

Simples. Seguro. Sempre ligado​

Mantenha a proximidade com o seu bebé

  • Ecrã de alta resolução de 4,5 polegadas

  • Câmara HD

  • Cibersegurança certificada pela DEKRA

  • Ligação sem Internet

Ecrã grande de 4,5 polegadas, com cores vibrantes e detalhes nítidos

Ecrã grande de 4,5 polegadas, com cores vibrantes e detalhes nítidos

Aproveite ao máximo o tempo de sesta do seu bebé, sabendo que pode espreitar todos os detalhes a qualquer momento. O ecrã de 4,5 polegadas, com a sua nitidez cristalina, ajuda a criar uma sensação de proximidade e conexão.

Câmara HD com visão noturna e zoom 4x

Câmara HD com visão noturna e zoom 4x

Em condições de pouca luz, a nossa câmara HD ativa automaticamente o modo de visão noturna, permitindo-lhe ver o seu bebé de forma nítida em qualquer situação. Quer ver o sorriso sonolento dele? Utilize o zoom 4x.

Certificado pela DEKRA – os mais elevados padrões de cibersegurança

Certificado pela DEKRA – os mais elevados padrões de cibersegurança

O nosso monitor é certificado pela DEKRA, o que significa que cumpre os mais elevados padrões de segurança do mundo, garantindo que os momentos com o seu bebé são totalmente seguros e privados.

Especificações técnicas

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