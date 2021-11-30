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SCD871/26
Ecrã de alta resolução de 4,5 polegadas
Câmara HD
Cibersegurança certificada pela DEKRA
Ligação sem Internet
Aproveite ao máximo o tempo de sesta do seu bebé, sabendo que pode espreitar todos os detalhes a qualquer momento. O ecrã de 4,5 polegadas, com a sua nitidez cristalina, ajuda a criar uma sensação de proximidade e conexão.
Em condições de pouca luz, a nossa câmara HD ativa automaticamente o modo de visão noturna, permitindo-lhe ver o seu bebé de forma nítida em qualquer situação. Quer ver o sorriso sonolento dele? Utilize o zoom 4x.
O nosso monitor é certificado pela DEKRA, o que significa que cumpre os mais elevados padrões de segurança do mundo, garantindo que os momentos com o seu bebé são totalmente seguros e privados.
3.8
de 5
298
Críticas
30/11/2021
Portugal
Excelente investimento
Das melhores compras que realizei para o meu bebé. Excelentes funcionalidades. Optimo preço/qualidade. Estou muito satisfeita. Utilizei no primeiro filho e usarei para o segundo também.
Pontos positivos
Imagem, som, músicas, alcance
Pontos negativos
Não há
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Baby monitor SCD845/26 Intercomunicador para bebé de vídeo digital
Sim, recomendo este produto
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A_F1
27/07/2021
Portugal
Parte da promoção
Produto muito bom, recomendo
O intercomunicador Baby monitor SCD845/26 é ideal para poder acompanhar o bebé e estar sempre atento aos seus movimentos, È super prático e muito funcional, e não necessitamos de estar sempre no mesmo espaço físico que o bebé para o podermos ter debaixo de olho, o que permite também fazer outras tarefas. Tem uma boa qualidade de imagem, boa qualidade de som com canções de embalar para que o bebé possa adormecer. A bateria também tem uma ótima duração Tem uma luz de presença fantástica. Recomendaria, sem nenhuma dúvida
Pontos positivos
Super prático, funcional . Conseguimos ter sempre o bebé sob controlo
Pontos negativos
Nada a acrescentar
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Bela 78
26/07/2021
Portugal
Parte da promoção
Excelente produto para todas as mamãs.
De fácil utilização, até as avós que não ligam as novas tecnologias adoraram e conseguem instalar e utiliza-lo sem dificuldade . A duração da bateria tendo em conta o tempo que fica ligado é muito boa. A luminosidade da câmara que fica no quarto do bebé é muito ténue, o que é fantástico. Não existe a necessidade de ligação a uma rede de internet o que é ótimo pois podemos levar para casa dos avós ou de férias sem a preocupação se temos rede de internet wireless. A câmara tem uma luz de presença caso seja necessário e musica que tanto pode ser ligada na própria câmara como pode ser ligado no monitor. Mas o mais fantástico de tudo é podermos ver o nosso bebé, saber porque estão a chorar sem a necessidade de ir lá constantemente a verificar porque chora. Para as mamãs que tenham bebé traquinas como eu que se viram rebolam e levantam na cama antes de dormir é do melhor que há.
Pontos positivos
Fácil uso e utilização. O melhor para monitorizar bebés desde
Pontos negativos
A base podia vir com uma suplente com outro formato para adaptar quando não há superfícies para por a câmara. a base seria tipo cabo maleável, o qual desse para enrolar a volta das grades do berço. Era uma boa solução para quando vamos para outros sítios, tipo férias e não há onde colocar a câmara.
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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