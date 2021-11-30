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Philips Avent Video Baby MonitorPremium

SCD871/26

3.8
| (298) Críticas
Mantenha a proximidade com o seu bebé
Das sestas diurnas às verificações noturnas, o intercomunicador de vídeo para bebé Philips Avent permite-lhe estar sempre próximo, com um ecrã nítido de 4,5 polegadas, uma bateria com duração para toda a noite, áudio bidirecional e visão noturna. Não é necessária ligação à Internet. A ligação é simples e segura.
Ver todos os benefícios

Simples. Seguro. Sempre ligado​

Mantenha a proximidade com o seu bebé

  • Ecrã de alta resolução de 4,5 polegadas

  • Câmara HD

  • Cibersegurança certificada pela DEKRA

  • Ligação sem Internet

Ecrã grande de 4,5 polegadas, com cores vibrantes e detalhes nítidos

Ecrã grande de 4,5 polegadas, com cores vibrantes e detalhes nítidos

Aproveite ao máximo o tempo de sesta do seu bebé, sabendo que pode espreitar todos os detalhes a qualquer momento. O ecrã de 4,5 polegadas, com a sua nitidez cristalina, ajuda a criar uma sensação de proximidade e conexão.

Câmara HD com visão noturna e zoom 4x

Câmara HD com visão noturna e zoom 4x

Em condições de pouca luz, a nossa câmara HD ativa automaticamente o modo de visão noturna, permitindo-lhe ver o seu bebé de forma nítida em qualquer situação. Quer ver o sorriso sonolento dele? Utilize o zoom 4x.

Certificado pela DEKRA – os mais elevados padrões de cibersegurança

Certificado pela DEKRA – os mais elevados padrões de cibersegurança

O nosso monitor é certificado pela DEKRA, o que significa que cumpre os mais elevados padrões de segurança do mundo, garantindo que os momentos com o seu bebé são totalmente seguros e privados.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

298

Críticas

30/11/2021

Portugal

Portugal

Excelente investimento

Das melhores compras que realizei para o meu bebé. Excelentes funcionalidades. Optimo preço/qualidade. Estou muito satisfeita. Utilizei no primeiro filho e usarei para o segundo também.

Pontos positivos

Imagem, som, músicas, alcance

Pontos negativos

Não há

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Baby monitor SCD845/26 Intercomunicador para bebé de vídeo digital

Sim, recomendo este produto

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27/07/2021

Portugal

Portugal

Produto muito bom, recomendo

O intercomunicador Baby monitor SCD845/26 é ideal para poder acompanhar o bebé e estar sempre atento aos seus movimentos, È super prático e muito funcional, e não necessitamos de estar sempre no mesmo espaço físico que o bebé para o podermos ter debaixo de olho, o que permite também fazer outras tarefas. Tem uma boa qualidade de imagem, boa qualidade de som com canções de embalar para que o bebé possa adormecer. A bateria também tem uma ótima duração Tem uma luz de presença fantástica. Recomendaria, sem nenhuma dúvida

Pontos positivos

Super prático, funcional . Conseguimos ter sempre o bebé sob controlo

Pontos negativos

Nada a acrescentar

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26/07/2021

Portugal

Portugal

Excelente produto para todas as mamãs.

De fácil utilização, até as avós que não ligam as novas tecnologias adoraram e conseguem instalar e utiliza-lo sem dificuldade . A duração da bateria tendo em conta o tempo que fica ligado é muito boa. A luminosidade da câmara que fica no quarto do bebé é muito ténue, o que é fantástico. Não existe a necessidade de ligação a uma rede de internet o que é ótimo pois podemos levar para casa dos avós ou de férias sem a preocupação se temos rede de internet wireless. A câmara tem uma luz de presença caso seja necessário e musica que tanto pode ser ligada na própria câmara como pode ser ligado no monitor. Mas o mais fantástico de tudo é podermos ver o nosso bebé, saber porque estão a chorar sem a necessidade de ir lá constantemente a verificar porque chora. Para as mamãs que tenham bebé traquinas como eu que se viram rebolam e levantam na cama antes de dormir é do melhor que há.

Pontos positivos

Fácil uso e utilização. O melhor para monitorizar bebés desde

Pontos negativos

A base podia vir com uma suplente com outro formato para adaptar quando não há superfícies para por a câmara. a base seria tipo cabo maleável, o qual desse para enrolar a volta das grades do berço. Era uma boa solução para quando vamos para outros sítios, tipo férias e não há onde colocar a câmara.

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