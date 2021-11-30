De fácil utilização, até as avós que não ligam as novas tecnologias adoraram e conseguem instalar e utiliza-lo sem dificuldade . A duração da bateria tendo em conta o tempo que fica ligado é muito boa. A luminosidade da câmara que fica no quarto do bebé é muito ténue, o que é fantástico. Não existe a necessidade de ligação a uma rede de internet o que é ótimo pois podemos levar para casa dos avós ou de férias sem a preocupação se temos rede de internet wireless. A câmara tem uma luz de presença caso seja necessário e musica que tanto pode ser ligada na própria câmara como pode ser ligado no monitor. Mas o mais fantástico de tudo é podermos ver o nosso bebé, saber porque estão a chorar sem a necessidade de ir lá constantemente a verificar porque chora. Para as mamãs que tenham bebé traquinas como eu que se viram rebolam e levantam na cama antes de dormir é do melhor que há.