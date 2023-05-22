Sou um pai babado e fui "premiado" com duas filhas gémeas. Parabéns a Philips por ter criado um produto fantástico, para além de vir super bem apresentado, tanto ao nível da embalagem e qualidade do produto em si. Muito bom ao toque e aparentemente super robusto. Em relação a experiência com o produto é simplesmente fantástica. A qualidade da câmara, a qualidade do ecrã, a simplicidade com que tudo funciona é genial. Vamos começas pela câmara, tem uma resolução FullHD que não desilude em nada, ainda temos a possibilidade de colocar musicas ou criar uma luz ambiente. O aparelho receptor tem um ecrã muito generoso, com meia dúzia de botões muito intuitivos e simples de usar. Ainda tem a função de sincronização com o WIFI e aceder via dispositivos moveis (tenho IOS) e foi super simples e a qualidade é igualmente fantástica. Em ambos os dispositivos de visualização (telemóvel e ecrã de serie) é possível fazer zoom o que permite uma grande facilidade em perceber se por exemplo a minha bebé tem a chupeta ou não. Numa casa de ferias que temos, não conseguimos atingir os 400mts de distancia, na verdade, as paredes não são de tijolo, são de pedra, e só conseguimos 3 divisões de distancia antes de perder a conexão entre os dispositivos. A fotografia que deixo em anexo é uma vista do quarto e a forma como nós decidimos colocar o quarto, duas camas de grades "coladas". Com está câmara conseguimos visualizar e ter uma vista total do quarto e das camas. Só tenho um pedido a fazer aos técnicos da Philips, façam uma actualização do software que permita colocar o visor em stand-by e com activação automática, a noite, dormir com a luz deste ecrã é mais duro e prejudica a autonomia.