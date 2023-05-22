Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Câmara Full HD
Unidade dos pais com autonomia de 12 horas
Sistema Secure Connect
Ligar através da app Baby Monitor+
O nosso sistema Secure Connect utiliza várias ligações encriptadas desde a unidade para bebés até à unidade dos pais e à app. Para uma ligação tranquila e privada.
Veja e ouça o seu bebé, dentro e fora de casa, com a app Baby Monitor+ da Philips Avent. Utilizando Wi-Fi ou internet móvel, consegue ver e interagir o bebé, em qualquer lugar.
A câmara Full HD com visão noturna e zoom digital, proporciona imagens nítidas do quarto do bebé, de dia e de noite.
4.1
de 5
365
Críticas
80%
recomendam este produto
Carolina7891
22/05/2023
Portugal
Excelente!
A qualidade de imagem é muito boa, dá para colocar hum modo económico de modo a não gastar tanta bateria. Já cheguei a ir às compras e conseguir ver a minha filha pelo telemóvel (O PAI ESTAVA EM CASA).
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Conectados SCD923/26 Intercomunicador conectado
Sim, recomendo este produto
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Dimag
05/10/2021
Portugal
Parte da promoção
Excelente qualidade
O produto tem todas as funcionalidades que permitem aos pais sentir uma grande segurança e conforto quando longe do bebé. Apresenta também funcionalidades que mesmo não pensadas anteriormente pelos pais se revela muito úteis como por exemplo a temperatura. Outra funcionalidade muito boa é o ângulo que a Câmara atinge na imagem
Pontos positivos
Qualidade de imagem; possibilidade de falar com o bebera partir de uma localização diferente
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Conectados SCD921/26 Intercomunicador conectado
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Conectados SCD921/26 Intercomunicador conectado
03/10/2021
Portugal
Parte da promoção
Produto com excelentes funcionalidades
Qualidade de imagem excelente principalmente através da APP no smartphone, alerta sempre que exista um movimento do bebé, boa qualidade de som. Permite acalmar o bebé com melodias pré definidas, assim como comunicar verbalmente com a bebé. Permite até Vera temperatura do local. A melhorar, incluir bateria na câmara de filmar, e incluir também uma mola que permita a fixação da câmara na cama do bebé
Pontos positivos
Excelente qualidade de imagem e som, permite controlar a temperatura ambiente. Monitoriza os movimentos do bebé e alerta. Interação verbal e musical com o bebé. A APP funciona muito bem
Pontos negativos
A câmara não tem bateria. A câmara devia ter um clip para fixação permitindo uma maior mobilidade
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Conectados SCD921/26 Intercomunicador conectado
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Conectados SCD921/26 Intercomunicador conectado
Até 400 metros no exterior e 50 metros no interior
No modo Eco após um carregamento completo