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Descontinuado

Philips Avent ConectadosIntercomunicador conectado

SCD923/26

4.1
| (365) Críticas | 80% recomendam este produto
Tranquilidade em qualquer lugar
Mantenha o seu bebé em segurança e sob controlo, independentemente de onde se encontre, com o intercomunicador conectado Philips Avent. O nosso sistema Secure Connect mantém-no sempre ligado ao seu bebé em qualquer divisão da casa, e com a app Baby Monitor+ pode vê-lo a partir de qualquer lugar, através do seu telemóvel.
Ver todos os benefícios

Esteja atento ao seu bebé, tanto dentro como fora de casa

Tranquilidade em qualquer lugar

  • Câmara Full HD

  • Unidade dos pais com autonomia de 12 horas

  • Sistema Secure Connect

  • Ligar através da app Baby Monitor+

Concebido para que esteja sempre ligado ao seu bebé

O nosso sistema Secure Connect utiliza várias ligações encriptadas desde a unidade para bebés até à unidade dos pais e à app. Para uma ligação tranquila e privada.

Câmara Full HD com visão noturna e zoom digital

Veja e ouça o seu bebé, dentro e fora de casa, com a app Baby Monitor+ da Philips Avent. Utilizando Wi-Fi ou internet móvel, consegue ver e interagir o bebé, em qualquer lugar.

Veja cada movimento, ouça cada risada

A câmara Full HD com visão noturna e zoom digital, proporciona imagens nítidas do quarto do bebé, de dia e de noite.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

365

Críticas

80%

recomendam este produto

22/05/2023

Portugal

Portugal

Excelente!

A qualidade de imagem é muito boa, dá para colocar hum modo económico de modo a não gastar tanta bateria. Já cheguei a ir às compras e conseguir ver a minha filha pelo telemóvel (O PAI ESTAVA EM CASA).

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Conectados SCD923/26 Intercomunicador conectado

Sim, recomendo este produto

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05/10/2021

Portugal

Portugal

Excelente qualidade

O produto tem todas as funcionalidades que permitem aos pais sentir uma grande segurança e conforto quando longe do bebé. Apresenta também funcionalidades que mesmo não pensadas anteriormente pelos pais se revela muito úteis como por exemplo a temperatura. Outra funcionalidade muito boa é o ângulo que a Câmara atinge na imagem

Pontos positivos

Qualidade de imagem; possibilidade de falar com o bebera partir de uma localização diferente

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03/10/2021

Portugal

Portugal

Produto com excelentes funcionalidades

Qualidade de imagem excelente principalmente através da APP no smartphone, alerta sempre que exista um movimento do bebé, boa qualidade de som. Permite acalmar o bebé com melodias pré definidas, assim como comunicar verbalmente com a bebé. Permite até Vera temperatura do local. A melhorar, incluir bateria na câmara de filmar, e incluir também uma mola que permita a fixação da câmara na cama do bebé

Pontos positivos

Excelente qualidade de imagem e som, permite controlar a temperatura ambiente. Monitoriza os movimentos do bebé e alerta. Interação verbal e musical com o bebé. A APP funciona muito bem

Pontos negativos

A câmara não tem bateria. A câmara devia ter um clip para fixação permitindo uma maior mobilidade

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Avisos legais

  1. Até 400 metros no exterior e 50 metros no interior

  2. No modo Eco após um carregamento completo