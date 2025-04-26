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SCD974/26
Monitorização do sono e da respiração
A unidade dos pais funciona sem Wi-Fi
Deteção e significado do choro
Ligue-se em qualquer lugar, através da aplicação
Monitor de vídeo Full HD
Veja instantaneamente o estado de sono e a frequência respiratória, sem necessitar de um acessório extra em contacto com o bebé. A nossa tecnologia de monitorização sem acessórios analisa milhões de píxeis por segundo, para detectar até os mais pequenos movimentos. Em seguida, converte dados em atualizações de estado de sono e frequência respiratória. Mais tranquilidade para si e mais conforto para o seu bebé.
A nossa câmara com ecrã HD de 5" ajuda-o a manter-se ligado ao bebé, em casa ou durante as atividades do dia. Alterne facilmente entre espaços interiores e exteriores, graças a um generoso alcance de 400 m* e a uma ligação estável que funciona com ou sem Wi-Fi. Veja imagens nítidas de dia e de noite, e receba atualizações sobre estado de sono em tempo real.
Ligação totalmente privada, graças ao nosso sistema Secure Connect. Utiliza várias ligações encriptadas entre a câmara, a unidade dos pais e a aplicação, para que todos os dados e imagens estejam protegidos.
Compreender as avaliações dos produtos
4.4
de 5
80
Críticas
MariaMint_MB
26/04/2025
France
Le meilleur allié des parents
Je tiens à exprimer toute ma gratitude pour ce magnifique babyphone vidéo Philips Avent. Il a largement dépassé mes attentes : excellente qualité d’image, grande facilité d’utilisation, connexion fiable et de nombreuses fonctionnalités utiles. Grâce à ce babyphone, je me sens plus sereine pour la sécurité de mon bébé. Merci de prendre soin de nos familles !
Pontos positivos
Le babyphone Philips Avent m’a agréablement surprise par l’excellente qualité d’image, même la nuit, le son très clair et la grande sensibilité du microphone. L’appareil est facile à utiliser avec une interface intuitive, et la connexion entre les unités
Pontos negativos
Le seul inconvénient est que certaines fonctionnalités supplémentaires, comme Cry Translation, nécessitent un abonnement séparé. Il est également à noter que l’application n’est pas entièrement disponible en russe, ce qui pourrait occasionner de légers dé
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Premium Connected Baby Monitor SCD973/26 Connecté
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Premium Connected Baby Monitor SCD973/26 Connecté
elodie13340
23/09/2024
France
Parte da promoção
Adopté
Totalement conquise par l'Ecoouter bébé Connecté . Installé depuis quelques jours je peux garder un œil sur mon petit prince de 4 mois. Rien à dire sur la qualité de l'image qui est au top. Complet car de nombreuses fonctionnalités ( berceuse. Possibilité de parler à bébé à distance, surveillance sommeil et respiration ) il est même possible de télécharger l'application pour l'avoir sur son portable donc je suis très satisfaite et ravie de le découvrir. Je le recommande pour tous les jeunes parents !
Esta avaliação foi feita para Premium Connected Baby Monitor SCD973/26 Connecté
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kakarinedu30
21/09/2024
France
Parte da promoção
Une sérénité totale avec ce babyphone connecté
Ce babyphone Philips Avent Premium Ecouteur-bébé Connecté SCD973/26 est un excellent produit pour les parents soucieux de la sécurité et du bien-être de leur bébé. Les points forts incluent le suivi du sommeil et de la respiration en temps réel avec la technologie SenseIQ, ainsi que la vision ultra-claire via l'écran HD de 5 pouces, même sans Wi-Fi. L'interprétation des pleurs est un véritable atout pour mieux comprendre les besoins du bébé. De plus, la sécurité des données est assurée grâce au système Secure Connect. Seul bémol, si je devais en émettre un, ce serait le prix qui pourrait sembler un peu élevé, et l'application Baby Monitor+ qui pourrait être améliorée pour une meilleure fluidité. Cependant, la tranquillité d'esprit qu'il procure vaut largement cet investissement.
Esta avaliação foi feita para Premium Connected Baby Monitor SCD973/26 Connecté
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O intercomunicador ligado premium da Philips Avent não é um dispositivo médico. A aplicação Philips Avent Baby Monitor+ não é uma aplicação médica.
Até 400 metros no exterior e 50 metros no interior.
O período de utilização gratuita de 3 meses começa após a ativação. O serviço de significado do choro é oferecido pela Zoundream™. Aplicam-se termos e condições.
No modo Eco após um carregamento completo.