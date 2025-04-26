ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Tornar o visível o invisível para uma tranquilidade total
  • Tornar o visível o invisível para uma tranquilidade total
  • Tornar o visível o invisível para uma tranquilidade total
  • Tornar o visível o invisível para uma tranquilidade total
  • Tornar o visível o invisível para uma tranquilidade total
  • Tornar o visível o invisível para uma tranquilidade total
  • Tornar o visível o invisível para uma tranquilidade total
  • Tornar o visível o invisível para uma tranquilidade total
  • Tornar o visível o invisível para uma tranquilidade total
  • Tornar o visível o invisível para uma tranquilidade total
  • Tornar o visível o invisível para uma tranquilidade total
  • Tornar o visível o invisível para uma tranquilidade total
  • Tornar o visível o invisível para uma tranquilidade total
  • Tornar o visível o invisível para uma tranquilidade total
  • Tornar o visível o invisível para uma tranquilidade total
  • Tornar o visível o invisível para uma tranquilidade total
  • Tornar o visível o invisível para uma tranquilidade total
  • Tornar o visível o invisível para uma tranquilidade total
  • Tornar o visível o invisível para uma tranquilidade total
  • Tornar o visível o invisível para uma tranquilidade total
  • Tornar o visível o invisível para uma tranquilidade total
  • Tornar o visível o invisível para uma tranquilidade total

Philips Avent Premium Connected Baby MonitorLigado

SCD974/26

4.4
| (80) Críticas
Tornar o visível o invisível para uma tranquilidade total
Conheça o intercomunicador ligado premium da Philips Avent. Veja instantaneamente o estado de sono e a frequência de respiração do seu bebé com SenseIQ; mantenha-se atento ao seu bebé na unidade dos pais de 5 polegadas ou através da aplicação Baby Monitor+ e interprete indicações com a funcionalidade de significado do choro.
Ver todos os benefícios

Monitorização respiratória e do sono SenseIQ

Tornar o visível o invisível para uma tranquilidade total

  • Monitorização do sono e da respiração

  • A unidade dos pais funciona sem Wi-Fi

  • Deteção e significado do choro

  • Ligue-se em qualquer lugar, através da aplicação

  • Monitor de vídeo Full HD

Monitorização da respiração e do sono, sem acessórios

Monitorização da respiração e do sono, sem acessórios

Veja instantaneamente o estado de sono e a frequência respiratória, sem necessitar de um acessório extra em contacto com o bebé. A nossa tecnologia de monitorização sem acessórios analisa milhões de píxeis por segundo, para detectar até os mais pequenos movimentos. Em seguida, converte dados em atualizações de estado de sono e frequência respiratória. Mais tranquilidade para si e mais conforto para o seu bebé.

Visão ultra nítida, de dia e de noite, com ou sem Wi-Fi

Visão ultra nítida, de dia e de noite, com ou sem Wi-Fi

A nossa câmara com ecrã HD de 5" ajuda-o a manter-se ligado ao bebé, em casa ou durante as atividades do dia. Alterne facilmente entre espaços interiores e exteriores, graças a um generoso alcance de 400 m* e a uma ligação estável que funciona com ou sem Wi-Fi. Veja imagens nítidas de dia e de noite, e receba atualizações sobre estado de sono em tempo real.

Protege a privacidade da sua família

Protege a privacidade da sua família

Ligação totalmente privada, graças ao nosso sistema Secure Connect. Utiliza várias ligações encriptadas entre a câmara, a unidade dos pais e a aplicação, para que todos os dados e imagens estejam protegidos.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Compreender as avaliações dos produtos

4.4

de 5

80

Críticas

5
4
3
2
1

MariaMint_MB

26/04/2025

France

Le meilleur allié des parents

Je tiens à exprimer toute ma gratitude pour ce magnifique babyphone vidéo Philips Avent. Il a largement dépassé mes attentes : excellente qualité d’image, grande facilité d’utilisation, connexion fiable et de nombreuses fonctionnalités utiles. Grâce à ce babyphone, je me sens plus sereine pour la sécurité de mon bébé. Merci de prendre soin de nos familles !

Pontos positivos

Le babyphone Philips Avent m’a agréablement surprise par l’excellente qualité d’image, même la nuit, le son très clair et la grande sensibilité du microphone. L’appareil est facile à utiliser avec une interface intuitive, et la connexion entre les unités

Pontos negativos

Le seul inconvénient est que certaines fonctionnalités supplémentaires, comme Cry Translation, nécessitent un abonnement séparé. Il est également à noter que l’application n’est pas entièrement disponible en russe, ce qui pourrait occasionner de légers dé

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Premium Connected Baby Monitor SCD973/26 Connecté

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Premium Connected Baby Monitor SCD973/26 Connecté

elodie13340

23/09/2024

France

Parte da promoção

Adopté

Totalement conquise par l'Ecoouter bébé Connecté . Installé depuis quelques jours je peux garder un œil sur mon petit prince de 4 mois. Rien à dire sur la qualité de l'image qui est au top. Complet car de nombreuses fonctionnalités ( berceuse. Possibilité de parler à bébé à distance, surveillance sommeil et respiration ) il est même possible de télécharger l'application pour l'avoir sur son portable donc je suis très satisfaite et ravie de le découvrir. Je le recommande pour tous les jeunes parents !

Esta avaliação foi feita para Premium Connected Baby Monitor SCD973/26 Connecté

Esta avaliação foi feita para Premium Connected Baby Monitor SCD973/26 Connecté

kakarinedu30

21/09/2024

France

Parte da promoção

Une sérénité totale avec ce babyphone connecté

Ce babyphone Philips Avent Premium Ecouteur-bébé Connecté SCD973/26 est un excellent produit pour les parents soucieux de la sécurité et du bien-être de leur bébé. Les points forts incluent le suivi du sommeil et de la respiration en temps réel avec la technologie SenseIQ, ainsi que la vision ultra-claire via l'écran HD de 5 pouces, même sans Wi-Fi. L'interprétation des pleurs est un véritable atout pour mieux comprendre les besoins du bébé. De plus, la sécurité des données est assurée grâce au système Secure Connect. Seul bémol, si je devais en émettre un, ce serait le prix qui pourrait sembler un peu élevé, et l'application Baby Monitor+ qui pourrait être améliorée pour une meilleure fluidité. Cependant, la tranquillité d'esprit qu'il procure vaut largement cet investissement.

Esta avaliação foi feita para Premium Connected Baby Monitor SCD973/26 Connecté

Esta avaliação foi feita para Premium Connected Baby Monitor SCD973/26 Connecté

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. O intercomunicador ligado premium da Philips Avent não é um dispositivo médico. A aplicação Philips Avent Baby Monitor+ não é uma aplicação médica.   

  2. Até 400 metros no exterior e 50 metros no interior.

  3. O período de utilização gratuita de 3 meses começa após a ativação. O serviço de significado do choro é oferecido pela Zoundream™. Aplicam-se termos e condições.

  4. No modo Eco após um carregamento completo.