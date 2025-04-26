Babyphone de très bonne qualité et compétent, mon mari et moi apprécions son utilisation facile et pratique, l'application sur mobile est idéal pour contrôler à distance sans se soucier de perdre de connexion. L'autonomie est correcte 10 heure pour le boîtier parents, avec une bonne connexion. La caméra est full HD avec mode nocturne et zoom numérique de bonne qualité. Il y une veilleuse intégrée ainsi que des berceuses et l'on peut enregistrer deux sons de courte durée ceci est un peu décevant. Il y a un thermomètre intégré très pratique ou l'on peut indiquer un alerte quand les températures sont élevées ou basses. Ce babyphone est pour moi très complet et compétent qui me permet d'être à l'écoute et parler à mon bébé, d'être alerté et informé sur son sommeil. De plus la fixation sur le lit est solide et aucun fil est accessible tout est bien sécurisé. On peut la poser sur un meuble là caméra est stable et pratique car elle est petite et discrète.Il y a de nombreuses fonctionnalités qui sont très importantes comme la vision nocturne pour voir mon bébé dans l'obscurité, la possibilité de parler à travers l'appareil, et ce que j'ai énormément apprécié les capteurs pour détecter les mouvements de mon bébé, cela est rassurant, surtout pendant la nuit, on a l'indicateur de sommeil léger ou profond vraiment une très bonne fonctionnalité. Je suis satisfaite et mon entourage également c'est vraiment un babyphone où l'on peut compter dessus. Depuis son utilisation je me sens vraiment mieux, je peux etre rassuré en un regard, et le plus la caméra je la transporte facilement lors de mes sorties, installation facile application et WiFi. Je recommande vivement.