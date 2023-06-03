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1 biberão
330 ml
Tetina de fluxo rápido
6 m+
A tetina larga semelhante ao formato do peito permite um agarrar natural, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.
Tetina suave e resistente às dentadas, desenvolvida para as necessidades de crescimento do bebé.
As pétalas e as nervuras no interior da tetina permitem flexibilidade sem contração, para uma alimentação ininterrupta.
4.8
de 5
117
Críticas
99%
recomendam este produto
03/06/2023
Portugal
Comprador verificado
Super satisfeita
Estou muito satisfeita com a qualidade-preço do produto. Fácil de lavar/esterilizar. Recomendo o vosso produto. 5*
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF036/27 Biberão Natural
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF036/27 Biberão Natural
11/06/2022
Portugal
Parte da promoção
O produto oferece excelentes funcionalidades
Para mim um produto 5 estrelas. Com bastante qualidade e a tetina muito idêntica ao bico do seio. A minha filha adorou. Eu recomendo a toda a gente
Pontos positivos
Super leve e a tetina com um formato óptimo
Pontos negativos
Não encontro desvantagens no produto
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF036/17 Biberão Natural
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF036/17 Biberão Natural
CrisEstrela
09/06/2022
Portugal
Parte da promoção
Maravilhoso A minha filha adorou o biberão
Adoro amamentar, mas já há algum tempo que sentia necessidade de conciliar a amamentação/alimentação a biberão, mas infelizmente, após várias tentativas, a minha filha rejeitava sempre o biberão. Este MARAVILHOSO biberão foi a nossa salvação, pois ela adorou e pegou à primeira, talvez por ter a tetina que simula o toque do peito e pelo facto de ela conseguir pegar muito bem no biberão devido ao seu formato. Gostou tanto que agora até a água quer beber no biberão. Acho o biberão fantástico, não só porque nos facilitou muito a vida, mas também porque é muito prático e fácil de limpar, por isso, já o recomendei e vou continuar a recomendar.
Pontos positivos
Perfeito para combinar a amamentação com a alimentação a biberão
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF036/17 Biberão Natural
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF036/17 Biberão Natural
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011