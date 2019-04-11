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  • Ideal para bebés que bebem o leite de forma calma
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Philips Avent Baby BottlesBiberão natural

SCF039/17

4.4
| (20) Críticas
Ideal para bebés que bebem o leite de forma calma
Inclui uma tetina de primeiro fluxo. O pequeno recipiente ajuda a garantir a quantidade adequada à barriga mais pequena do seu bebé. Os biberões foram concebidos para reduzir as cólicas e o desconforto, ao ventilar o ar na direção oposta à barriga do seu bebé. Funciona com todas as tetinas Natural.
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ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

marca recomendada por mães em todo o mundo1

Ideal para bebés que bebem o leite de forma calma

Ideal para bebés que bebem o leite de forma calma

  • 60 ml

  • 0 m+

Desenvolvida para reduzir as cólicas

Desenvolvida para reduzir as cólicas

A tetina foi concebida para reduzir os problemas de alimentação, impedindo a entrada do ar na barriga do seu bebé.

Design flexível em espiral conjugado com pétalas de conforto

Design flexível em espiral conjugado com pétalas de conforto

O nosso design flexível em espiral combinado com as pétalas confortáveis permitem um movimento natural enquanto o bebé se alimenta.

Tetina macia desenvolvida para simular o toque do peito

Tetina macia desenvolvida para simular o toque do peito

A tetina tem uma textura ultra macia e foi desenvolvida para simular a sensação de peito.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.4

de 5

20

Críticas

2
1

11/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

Cute and handy bottle

Cute little bottle, good and quality looking. Been using it for a while now and must say that the numbers prints are scrubbed off much. The size of this bottle is good for newborn because of small capacity but even later on can be used as a water bottle, just the teat can be replaced to faster flow. Overall the bottle is useful, easy to use, easy to clean. There was no trouble with combine breast feeding with bottle feeding. Highly recommended

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Esta avaliação foi feita para Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat

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16/02/2019

United Kingdom

United Kingdom

This product is easy to use and it’s great

This product is very easy to use, it has great performance for feeding new borns. I’d recommend to anyone.

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11/02/2019

United Kingdom

United Kingdom

Baby Bottle

My baby didn't mind using this bottle, she went very easily from breast to this. It has a good design, comfortable to hold, easy to clean. I would recommend this product.

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. O que são as cólicas e como afetam os bebés? As cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro e agitação.