Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
SCF039/17
60 ml
0 m+
A tetina foi concebida para reduzir os problemas de alimentação, impedindo a entrada do ar na barriga do seu bebé.
O nosso design flexível em espiral combinado com as pétalas confortáveis permitem um movimento natural enquanto o bebé se alimenta.
A tetina tem uma textura ultra macia e foi desenvolvida para simular a sensação de peito.
4.4
de 5
20
Críticas
Ewazakho
11/04/2019
United Kingdom
Parte da promoção
Cute and handy bottle
Cute little bottle, good and quality looking. Been using it for a while now and must say that the numbers prints are scrubbed off much. The size of this bottle is good for newborn because of small capacity but even later on can be used as a water bottle, just the teat can be replaced to faster flow. Overall the bottle is useful, easy to use, easy to clean. There was no trouble with combine breast feeding with bottle feeding. Highly recommended
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat
Annie23
16/02/2019
United Kingdom
Parte da promoção
This product is easy to use and it’s great
This product is very easy to use, it has great performance for feeding new borns. I’d recommend to anyone.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat
Catdogg
11/02/2019
United Kingdom
Parte da promoção
Baby Bottle
My baby didn't mind using this bottle, she went very easily from breast to this. It has a good design, comfortable to hold, easy to clean. I would recommend this product.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
O que são as cólicas e como afetam os bebés? As cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro e agitação.